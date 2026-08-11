Ce tun imobiliar a pregătit Dorin Mateiu, iubitul Simonei Halep, în orașul pe care Țiriac îl iubește

Dorin Mateiu (58 de ani) pregătește o mutare spectaculoasă în Brașov, orașul care are o legătură specială cu Ion Țiriac. Iubitul Simonei Halep (34 de ani) are planuri mari pe o fostă platformă industrială, iar proiectul său ar putea schimba serios imaginea întregii zone.

Omul de afaceri vrea să transforme terenul într-o zonă rezidențială de amploare. Proiectul a ajuns deja în fața Comisiei de Urbanism și a primit avizul, însă dezvoltatorul trebuie să respecte mai multe condiții înainte ca planurile să prindă contur. Cea mai spectaculoasă cerință este legată de spațiul verde: în mijlocul viitorului proiect ar trebui să apară un parc de cel puțin un hectar.

Ce tun imobiliar a pregătit Dorin Mateiu, iubitul Simonei Halep

Dar investiția vine și cu o miză importantă pentru infrastructura orașului. Pentru fiecare apartament ar trebui amenajate 1,5 locuri de parcare, astfel încât noul cartier să nu pună o presiune și mai mare pe străzile din zonă. Dorin Mateiu are acest teren în vizor de mai mulți ani. Încă din 2022, omul de afaceri vorbea despre transformarea fostei platforme Roman într-o zonă destinată locuințelor.

Terenul a fost cumpărat, iar proiectul a intrat ulterior în procedurile pentru obținerea Planului Urbanistic Zonal. Investiția este derulată prin Mado SRL. Planul inițial nu a trecut însă de autorități. În decembrie anul trecut, proiectul a fost respins, iar dezvoltatorul a revenit cu modificări și cu o serie de noi angajamente.

Adevărata miză a milionarului

Proiectul nu se rezumă la ridicarea unor blocuri. Autoritățile au cerut ca pârâul care traversează terenul să fie inclus în viitoarea amenajare. Mai mult, trebuie prevăzut și teren pentru o unitate de învățământ. În jurul ansamblului ar urma să fie create și bariere verzi, mai ales în punctele în care viitoarele locuințe se vor afla lângă zonele industriale, potrivit Prosport.

Dacă planul va ajunge la final, fosta platformă Roman ar putea trece printr-o transformare spectaculoasă, iar Brașovul s-ar putea alege cu un nou cartier rezidențial de amploare. Pentru partenerul Simonei Halep, însă, adevărata miză abia acum începe: transformarea terenului într-un proiect imobiliar care poate schimba complet fața zonei.

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