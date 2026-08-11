Acasă » Știri » Ce tun imobiliar a pregătit Dorin Mateiu, iubitul Simonei Halep, în orașul pe care Țiriac îl iubește

Ce tun imobiliar a pregătit Dorin Mateiu, iubitul Simonei Halep, în orașul pe care Țiriac îl iubește

De: Emanuela Cristescu 11/08/2026 | 17:43
Ce tun imobiliar a pregătit Dorin Mateiu, iubitul Simonei Halep, în orașul pe care Țiriac îl iubește
Ce tun imobiliar a pregătit Dorin Mateiu, iubitul Simonei Halep, în orașul pe care Țiriac îl iubește
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Dorin Mateiu (58 de ani) pregătește o mutare spectaculoasă în Brașov, orașul care are o legătură specială cu Ion Țiriac. Iubitul Simonei Halep (34 de ani) are planuri mari pe o fostă platformă industrială, iar proiectul său ar putea schimba serios imaginea întregii zone.

Omul de afaceri vrea să transforme terenul într-o zonă rezidențială de amploare. Proiectul a ajuns deja în fața Comisiei de Urbanism și a primit avizul, însă dezvoltatorul trebuie să respecte mai multe condiții înainte ca planurile să prindă contur. Cea mai spectaculoasă cerință este legată de spațiul verde: în mijlocul viitorului proiect ar trebui să apară un parc de cel puțin un hectar.

Ce tun imobiliar a pregătit Dorin Mateiu, iubitul Simonei Halep

Dar investiția vine și cu o miză importantă pentru infrastructura orașului. Pentru fiecare apartament ar trebui amenajate 1,5 locuri de parcare, astfel încât noul cartier să nu pună o presiune și mai mare pe străzile din zonă. Dorin Mateiu are acest teren în vizor de mai mulți ani. Încă din 2022, omul de afaceri vorbea despre transformarea fostei platforme Roman într-o zonă destinată locuințelor.

Ce tun imobiliar a pregătit Dorin Mateiu, iubitul Simonei Halep, în orașul pe care Țiriac îl iubește
Ce tun imobiliar a pregătit Dorin Mateiu, iubitul Simonei Halep, în orașul pe care Țiriac îl iubește

Terenul a fost cumpărat, iar proiectul a intrat ulterior în procedurile pentru obținerea Planului Urbanistic Zonal. Investiția este derulată prin Mado SRL. Planul inițial nu a trecut însă de autorități. În decembrie anul trecut, proiectul a fost respins, iar dezvoltatorul a revenit cu modificări și cu o serie de noi angajamente.

Adevărata miză a milionarului

Proiectul nu se rezumă la ridicarea unor blocuri. Autoritățile au cerut ca pârâul care traversează terenul să fie inclus în viitoarea amenajare. Mai mult, trebuie prevăzut și teren pentru o unitate de învățământ. În jurul ansamblului ar urma să fie create și bariere verzi, mai ales în punctele în care viitoarele locuințe se vor afla lângă zonele industriale, potrivit Prosport.

Dacă planul va ajunge la final, fosta platformă Roman ar putea trece printr-o transformare spectaculoasă, iar Brașovul s-ar putea alege cu un nou cartier rezidențial de amploare. Pentru partenerul Simonei Halep, însă, adevărata miză abia acum începe: transformarea terenului într-un proiect imobiliar care poate schimba complet fața zonei.

VEZI ȘI: Cât de bogat este, de fapt, Dorin Mateiu! Businessul iubitului Simonei Halep merge ca pe roate
Cine este femeia cu care a fost căsătorit Dorin Mateiu. Detalii mai puțin cunoscute despre trecutul iubitului Simonei Halep

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum arată Andreea Popescu după intervențiile estetice recente. Vedeta a stat în casă timp de 7 zile
Știri
Cum arată Andreea Popescu după intervențiile estetice recente. Vedeta a stat în casă timp de 7 zile
Andra Gogan a bifat o reușită majoră în America! În ce serial celebru va apărea în curând
Știri
Andra Gogan a bifat o reușită majoră în America! În ce serial celebru va apărea în curând
25 de ani închisă în pod! Povestea incredibilă a unei iubiri interzise
Mediafax
25 de ani închisă în pod! Povestea incredibilă a unei iubiri interzise
Ce se întâmplă după închiderea Reactorului 2 de la Cernavodă. Cine suplimentează consumul și câți consumatori sunt afectați
Gandul.ro
Ce se întâmplă după închiderea Reactorului 2 de la Cernavodă. Cine suplimentează consumul...
FOTO. Antonela, iubita mult mai tânără a milionarului Arpad Paszkany, în jacuzzi
Prosport.ro
FOTO. Antonela, iubita mult mai tânără a milionarului Arpad Paszkany, în jacuzzi
Hotelurile din Europa, luate cu asalt pentru eclipsa totală de Soare. Prețuri uriașe la cazare
Adevarul
Hotelurile din Europa, luate cu asalt pentru eclipsa totală de Soare. Prețuri uriașe...
Campania de lovituri a Ucrainei s-ar putea întoarce împotriva sa: efectul pe care l-ar putea avea atacurile Kievului în Rusia
Digi24
Campania de lovituri a Ucrainei s-ar putea întoarce împotriva sa: efectul pe care...
INCREDIBIL! Topul celor mai scumpe CARTIERE din România. Nu te-ai fi așteptat la locul 1
Mediafax
INCREDIBIL! Topul celor mai scumpe CARTIERE din România. Nu te-ai fi așteptat la...
Parteneri
Dieta cu două mese pe zi a Amandei Holden! Actrița își expune cu nonșalanță trupul perfect, la 55 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Dieta cu două mese pe zi a Amandei Holden! Actrița își expune cu nonșalanță trupul...
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum de baie
Prosport.ro
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum...
De ce a lipsit Vierme de la reuniunea Animal X de la UNTOLD 2026. Explicația oferită de Șerban Copoț
Ciao.ro
De ce a lipsit Vierme de la reuniunea Animal X de la UNTOLD 2026. Explicația...
Imagine superbă cu fiica lui Mircea Radu. Cum a fost surprinsă Clara
Click.ro
Imagine superbă cu fiica lui Mircea Radu. Cum a fost surprinsă Clara
Curtea de Apel București a desființat acuzațiile DIICOT din cazul Pașca. De ce au fost lăsați în libertate (Motivare)
Digi 24
Curtea de Apel București a desființat acuzațiile DIICOT din cazul Pașca. De ce au fost...
Ținuți în case și departe de ferestre: vizita lui Vladimir Putin într-un oraș din Rusia
Digi24
Ținuți în case și departe de ferestre: vizita lui Vladimir Putin într-un oraș din Rusia
Imagini șocante pe un drum din România: Un copil cade din mașină
Promotor.ro
Imagini șocante pe un drum din România: Un copil cade din mașină
BANCUL ZILEI. – Ieri m-am jucat cu soția de-a doctorița și pacientul!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ieri m-am jucat cu soția de-a doctorița și pacientul!
Cele mai bune panouri solare portabile recomandate de revista Wired după ani de teste
go4it.ro
Cele mai bune panouri solare portabile recomandate de revista Wired după ani de teste
Două studii au dezvăluit că oamenii și șoarecii au ceva foarte important în comun
Descopera.ro
Două studii au dezvăluit că oamenii și șoarecii au ceva foarte important în comun
Cel mai așteptat joc video al anului va debuta pe Netflix
Go4Games
Cel mai așteptat joc video al anului va debuta pe Netflix
Ce se întâmplă după închiderea Reactorului 2 de la Cernavodă. Cine suplimentează consumul și câți consumatori sunt afectați
Gandul.ro
Ce se întâmplă după închiderea Reactorului 2 de la Cernavodă. Cine suplimentează consumul și câți...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Cum arată Andreea Popescu după intervențiile estetice recente. Vedeta a stat în casă timp de 7 zile
Cum arată Andreea Popescu după intervențiile estetice recente. Vedeta a stat în casă timp de 7 zile
Triunghi amoros exploziv într-o corporație din Pipera! Soțul gelos l-a „bombardat” pe presupusul ...
Triunghi amoros exploziv într-o corporație din Pipera! Soțul gelos l-a „bombardat” pe presupusul amant cu poezii, apoi l-a amenințat cu moartea
Andra Gogan a bifat o reușită majoră în America! În ce serial celebru va apărea în curând
Andra Gogan a bifat o reușită majoră în America! În ce serial celebru va apărea în curând
Ce probleme a avut Iustina Loghin după a doua naștere: „Aceea a fost, de fapt, cea mai mare durere”
Ce probleme a avut Iustina Loghin după a doua naștere: „Aceea a fost, de fapt, cea mai mare durere”
Cele 5 zodii care vor începe un capitol nou în timpul eclipsei de Soare din 12 august
Cele 5 zodii care vor începe un capitol nou în timpul eclipsei de Soare din 12 august
Bashar al-Assad, condamnat la moarte pentru crime de război. Fostul dictator sirian a fugit în Rusia
Bashar al-Assad, condamnat la moarte pentru crime de război. Fostul dictator sirian a fugit în Rusia
Vezi toate știrile