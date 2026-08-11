Cum și-a dat tatăl lui Codin Maticiuc seama că are cancer. Primul simptom care l-a alarmat

Recent, Codin Maticiuc a vorbit deschis despre unul dintre cele mai grele momente din viața sa. În urmă cu ceva timp, tatăl său a primit un diagnostic greu din partea medicilor: cancer. Vestea a lovit greu în familia acestuia, iar perioada de tratamente și recuperare a fost una și mai grea. Cum a aflat Codin Maticiuc despre boala tatălui său?

De ani de zile, Codin Maticiuc se implică în modernizarea sistemului sanitar din România, prin proiectul „Spitale publice din bani privați”. Ei bine, puțini sunt cei care știu că acesta a luat decizia după ce tatăl său s-a confruntat cu o boală grea, cancerul.

Cum și-a dat tatăl lui Codin Maticiuc seama că are cancer

Recent, Codin Maticiuc a vorbit despre diagnosticul greu primit de tatăl său și despre ce a însemnat acest lucru pentru familia sa. Acesta a mărturisit că tatăl său, Ion Maticiuc, a simțit încă dinainte de a ajunge la medic că se confruntă cu această boală.

Mai exact, aflat într-o vacanță în Grecia, acesta a resimțit o durere în gât. Ei bine, acela a fost momentul în care a realizat că are cancer. Și-a sunat fiul, i-a comunicat totul, însă Codin Maticiuc nu i-a dat crezare. Întors în România, Ion Maticiuc a mers să facă investigațiile necesare, iar medicii i-au dat dreptate. Afaceristul a fost diagnosticat cu cancer la gât.

„A fost foarte bizar. Tata m-a sunat din Grecia, îl durea în gât și a zis: Mă doare în gât, cred că am cancer’. I-am zis să lase prostiile. El real avea cancer. Când a ajuns în România, am mers la un spital de lângă noi, s-a uitat cineva în gât la el și ne-a spus că are o tumoare. După operație, tata a reînvățat să înghită, să mănânce și să vorbească. Am stat acolo cu el niște luni de zile”, a mărturisit Codin Maticiuc, în cadrul emisiunii „Online story by Cornelia Ionescu”.

Din păcate, pentru familia lui Codin Maticiuc s-a adeverit zicala ‘un necaz nu vine niciodată singur’. Ulterior, și mama acestuia a fost diagnosticată cu aceeași boală. Însă, în cazul ei, cancerul a fost mai agresiv, iar până acum aceasta a fost operată de trei ori pe creier.

„Tata a avut primul cancer din familie, a avut două, iar mama unul, dar mult mai violent. A fost destul de terifiant când auzi această boală grea și necruțătoare. De atunci m-am mai obișnuit cu gândul în sensul în care cunosc statisticile care sunt îngrijorătoare. Acum vreo 6-7 ani a descoperit. Tata s-a operat de cancer la Viena și tratamentul l-a făcut în Elveția”, a mai dezvăluit Codin Maticiuc.

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