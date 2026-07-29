Codin Maticiuc nu a postat o fotografie cu mama lui de ziua ei. Motivul emoționant

Astăzi, 29 iulie, este o zi importantă pentru Codin Maticiuc. Mama sa, Smaranda, își aniversează ziua de naștere. Cu această ocazie, fiul său a făcut o postare emoționantă în mediul online, dar care nu o are în prim-plan pe cea care i-a dat viață, ci pe medicul care are grijă ca ea să rămână în viață și care a salvat-o de numeroase ori până acum.

Mama lui Codin Maticiuc trece printr-o perioadă destul de dificilă. Femeia a fost diagnosticată cu cancer, iar până acum a suferit trei operații pe creier. Toate au avut succes, așa că de ziua de naștere a mamei sale, Codin Maticiuc a ținut să îi mulțumească aceluia care a salvat-o.

Codin Maticiuc nu a postat o fotografie cu mama lui de ziua ei

Pe lângă cadouri și urări pentru mama sa, Codin Maticiuc a ținut să îi mulțumească și celui care se ocupă îndeaproape de ea. Acesta a preferat ca în acest an să nu posteze pe rețelele sociale o fotografie cu mama lui, ci cu omul care o ține în viață, cel care a operat-o pe creier de trei ori în ultimul an.

„Astăzi este ziua mamei mele și e prima dată când nu pun o poză cu ea, ci cu omul care mi-o ține lângă mine. El este doctorul care a operat-o pe mama de trei ori pe creier în ultimul an în lupta ei cu cancerul. Nu e doar doctor, e OM. Câți chirurgi mai știți voi cu enormă empatie? Stă cu mama înainte și după și mă sună mereu cu video din ATI când nu pot să intru la ea ca s-o văd, ca să vorbim. Nu doar mă sună. Zâmbește. Zâmbește în pofida oboselii, ca să știu eu că e totul bine”, a scris Codin Maticiuc, în mediul online.

Din păcate, nu este pentru prima dată când familia lui Codin Maticiuc trece prin astfel de momente grele. Lupta lor cu cancerul a început în urmă cu mai mult timp, atunci când și tatăl lui Codin a primit același diagnostic greu.

Din fericire, tatăl lui Codin Maticiuc a ieșit învingător din lupta împotriva cancerului, însă la scurt timp și mama actorului a fost diagnosticată cu aceeași boală.

„Când tata a făcut cancer n-am știut încotro s-o apuc. Care e cel mai bun medic? Cel mai bun tratament? În România sau în străinătate? La toate astea mi-a răspuns Monica. Mi-a ghidat fiecare pas”, povestea Codin Maticiuc, în urmă cu mai mult timp.

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