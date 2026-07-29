Marian Drăgulescu vrea să devină tată și bunic în același timp: „Sperăm să ne binecuvânteze Dumnezeu cât mai repede”

Marian Drăgulescu are o viață linișită de când s-a retras din viața sportivă. Conduce o academie de gimnastică și trăiește alături de soția lui, Simona, despre care spune că îi aduce liniștea. Cei doi s-au căsătorit în urmă cu un an, într-o ceremonie religioasă superbă și încă de pe atunci și-au exprimat dorința de a devenit părinți cât mai repede. Acest lucru nu s-a întâmplat până acum, însă nu l-a debusolat pe fostul campion, dimpotrivă. Marian Drăgulescu ne dezvăluie că ar vrea cât de curând să devină și tată, și bunic, în același timp. Ținând cont că cei doi copii ai săi din căsnicia cu Larisa Drăgulescu au peste 20 de ani, acest lucru nu ar fi exclus. CANCAN.RO a stat de vorbă cu celebrul gimnast și a aflat toate planurile sale.

Marian Drăgulescu s-a căsătorit pentru a treia oară în urmă cu un an atunci când el și Simona au pășit în fața ofițerului de stare civilă, dar și în fața lui Dumnezeu. Încă de pe atunci, cei doi vorbeau despre dorința lor de a deveni părinți. A trecut mai bine de un an de atunci și nu am primit nicio veste în acest sens, însă fostul campion nu ne lasă așa. Ne-a dezvăluit că una dintre cele mai mari dorințe ale sale este să devină tată pentru a treia oară și bunic pentru prima dată, în același timp.

Marian Drăgulescu vrea să-și îndeplinească una dintre cele mai mari dorințe: „Să devin și bunic, și tată în același timp”

Marian Drăgulescu și Simona abia așteaptă să ne dea marea veste că urmează să devină părinți. Dacă fostul campion are doi copii din căsnicia cu Larisa Drăgulescu, Simona nu a fost încă binecuvântată cu darul de a deveni mamă, deși își dorește foarte mult.

„Vrem în continuare un copilaș și sperăm să ne binecuvânteze Dumnezeu cât mai repede. Simona nu e însărcinată încă, dar sperăm să fie curând”, a spus Marian Drăgulescu.

Fostul campion mondial este entuziasmat despre momentul în care va deveni tată și speră ca viața să îi ofere surprize în continuare. Are doi copii din căsnicia cu Larisa Drăgulescu, Richard și Beatrice, care sunt deja adulți, astfel că nu exclude posibilitatea ca în curând să devină și bunic. Și, dacă s-ar putea, să devină și tată iar, dar și bunic în același timp, ar fi o împlinire pentru el.

„Poate îmi fac și copiii cei mari o surpriză și o să aibă și ei. Și fata, și băiatul au un partener, pot oricând să fie și ei părinți la rândul lor. Important este să fie cu persoana potrivită. Ar fi interesant să devin și bunic, și tată în același timp”, a declarat fostul gimnast pentru CANCAN.RO.

Până la acel moment, Marian Drăgulescu și soția lui, Simona, vor pleca în vacanță în Tunisia. Destinația are o semnificație aparte pentru ei, căci și-au propus să descopere locuri noi ori de câte ori programul le permite. Pentru Marian Drăgulescu vacanțele sunt perfecte de a se deconecta după o perioadă aglomerată și de a petrece timp de calitate alături de soția lui.

„O să mergem în concediu în Tunisia în două săptămâni cam așa. Este prima dată când am ales să mergem acolo, am prins și o ofertă foarte bună printr-o agenție de turism. O să mergem noi doi cu niște prieteni și o să stăm o săptămână. Eu sunt atent la oferte, am răbdare, aleg. Muncim pentru bani și trebuie să avem grijă cum îi cheltuim. Suntem atenți că muncim pentru bani și suntem atenți cum sunt cheltuiți. Am fost atent și cu mașina pe care mi-am achiziționat-o, nu arunc banii, vreau să fie calitate bună și preț bun. Regula de bază este să fiu atent la cât cheltui”, a mai declarat el pentru CANCAN.RO.

Fostul campion mondial spune că experiențele de viață l-au făcut să privească diferit modul în care își administrează veniturile. Deși nu se ferește să investească în cofnort sau vacanțe, Marian Drăgulescu susține că analizează atent fiecare achiziție importantă și preferă să facă alegeri cumpătate, principiu pe care încearcă să îl transmită și copiilor săi.

„Tinerii din ziua de azi nu sunt atenți la astfel de aspecte. Ei nu se gândesc prea mult la ziua de mâine, așa că este mai greu să le impui ceva. Și eu când eram tânăr ieșeam foarte des în oraș și cheltuiam, dar acum nu mai sunt așa. Eu dintotdeauna mi-am câștigat singur banii, erau alte vremuri și nu îmi făceam griji, nu mă gândeam să adun. Nu am avut o educație financiară de antreprenoriat. Și pe copiii mei i-am învățat la fel, să fie chibzuiți, să fie atenți cu banii”, a spus fostul gimnast.

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