Marian Drăgulescu dă verdictul: Survivor sau Asia Express? Motivul pentru care a amânat luna de miere

Marian Drăgulescu deține un mic record în ceea ce privește aparițiile sale TV. Fostul campion de gimnastică nu a ratat niciunul dintre show-urile de supraviețuire, și nu numai. A participat la Survivor, la Pro TV, dar și la Asia Express, la Antena 1. Marele sportiv dă verdictul pe marginea celor două emisiuni cu mare impact la public. Survivor sau Asia Express? Care și de ce a fost show-ul preferat al fostului gimnast? CANCAN.RO are toate amănuntele.

După ce a cucerit lumea gimnasticii prin performanțele sale, fostul campion, Marian Drăgulescu, nu s-a limitat doar la rezultatele din sala de sport. A reușit să-și păstreze vizibilitat0ea și-n spațiul public, prin participarea la cam toate emisiunile de divertisment cu mare impact la public.

Astfel că, Marocanu’ se poate lăuda și cu un record inedit: a concurat atât la Survivor, la Pro TV, cât și la Asia Express, la Antena 1, dar și la Splash! Vedete la apă sau la Dansez pentru tine. De asemenea, el a avut apariții speciale, ca și invitat, la iUmor, în anul 2021, sezonul 10, dar și la Kanal D, la emisiunea Tu urmezi, de la Kanal D.

Marian Drăgulescu dă verdictul. Asia Express sau Survivor?

Cu siguranță, pentru un fost sportiv de performanță, cele două show-uri de supraviețuire mai sus-menționate au reprezentat o prelungire a spiritului său competitiv, dar și o ocazie de a se redescoperi în contexte complet diferite de cele cu care era obișnuit. Și, fără ezitare, acesta dă verdictul pe marginea celor două emisiuni-concurs.

„Conceptul de la Asia Express mi-a plăcut cel mai mult. E altfel. Dar trebuie să fii cu persoana potrivită”, a concluzionat acesta în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

După cum se știe, Marian Drăgulescu a făcut echipă la Asia Express cu Corina, cea de-a doua sa soție, de care a divorțat ulterior.

Ar vrea să facă echipă cu actuala soție, dar nu poate!

Fostul gimnast și-ar dori să facă echipă cu soția sa pentru acest show, doar că e nevoit să-l refuze! Din același motiv, de altfel, pentru care și-a amânat și plecarea în luna de miere, după ce, recent, a făcut nuntă mare cu Simona.

„N-avem cum să plecăm din București din cauza academiei pe care o avem. Noi trebuie să fim prezenți fizic. Nu are cum să ne facă altcineva treburile din punct de vedere administrativ. Avem angajați, dar pe domeniile unde avem nevoie, ca și antrenori. Tocmai pentru că nu putem pleca acum, am amânat și luna de miere. Probabil vom pleca abia la toamnă. Noi am vrea să mergem în Bali, dar vom vedea”, a adăugat acesta.

