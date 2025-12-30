Acasă » Știri » Substanțe afrodisiace, descoperite în casa Rodicăi Stănoiu. Ancheta ia o turnură neașteptată

Substanțe afrodisiace, descoperite în casa Rodicăi Stănoiu. Ancheta ia o turnură neașteptată

De: Anca Chihaie 30/12/2025 | 14:05
Marius Calotă, moștenitorul Rodicăi Stănoiu

Ancheta declanșată în jurul decesului Rodicăi Stănoiu continuă să ridice numeroase semne de întrebare, iar noi detalii apărute în spațiul public au readus cazul în atenția opiniei publice. Iată despre ce este vorba!

Perchezițiile efectuate de procurori la locuința fostei ministre au scos la iveală elemente care, potrivit surselor apropiate anchetei, ar putea fi relevante pentru stabilirea cauzelor exacte ale morții. Printre acestea se numără și existența unor substanțe descrise drept picături cu efect afrodisiac, despre care se presupune că ar fi provocat anumite stări fiziologice și psihice.

Substanțe afrodisiace, descoperite în casa Rodicăi Stănoiu

Potrivit informațiilor apărute, aceste substanțe ar fi fost găsite în locuință și ar fi atras atenția anchetatorilor în contextul unei investigații mai ample privind eventuale influențe externe asupra stării de sănătate a Rodicăi Stănoiu. Surse din apropierea cazului indică faptul că se așteaptă rezultatele analizelor toxicologice realizate de Institutul de Medicină Legală, analize care ar urma să clarifice dacă au existat substanțe ingerate sau inhalate ce ar fi putut contribui la deces.

Rezultatele sunt considerate esențiale, mai ales în condițiile în care au fost prelevate probe biologice în urma procedurilor legale, tocmai pentru a se stabili dacă fosta ministră a fost expusă unor substanțe neobișnuite sau incompatibile cu tratamentele medicale uzuale pentru vârsta sa. Ancheta vizează inclusiv ipoteza administrării unor produse care ar fi putut genera reacții adverse severe, mai ales în cazul unei persoane în vârstă, cu un organism vulnerabil.

Marius  Calotă a respins acuzațiile apărute în spațiul public, susținând că informațiile vehiculate nu au o bază solidă și că sunt rezultatul unor interpretări exagerate.

Conform informațiilor vehiculate, Rodica Stănoiu avea obiceiul de a ieși zilnic la plimbare într-un parc din apropierea locuinței sale, iar acolo ar fi luat naștere relația dintre ea și Marius.

CITEȘTE ȘI: În ce stare a ajuns Rodica Stănoiu la Obregia, cu puțin timp înainte de deces. Detaliul care a declanșat suspiciuni

ACCESEAZĂ ȘI: Ce a făcut iubitul Rodicăi Stănoiu după ce a mers la notariat? Poartă un Rolex de peste 30.000€, dar conduce o mașină modestă

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cu cât se vinde pe OLX un Nokia 6680 acum, la finalul anului 2025. Este în stare foarte bună, iar bateria este nouă
Știri
Cu cât se vinde pe OLX un Nokia 6680 acum, la finalul anului 2025. Este în stare foarte…
Alimentul pe care mulți îl evită, dar este extrem de benefic. Reduce semnificativ riscul e demență
Știri
Alimentul pe care mulți îl evită, dar este extrem de benefic. Reduce semnificativ riscul e demență
Report de peste 1,7 milioane de euro la Loto 6/49. Trageri speciale de Anul Nou
Mediafax
Report de peste 1,7 milioane de euro la Loto 6/49. Trageri speciale de...
72% din români cred că țara merge într-o direcție greșită. Contestă anularea alegerilor și nu au încredere în reformele lui Bolojan. La ce cotă a ajuns AUR
Gandul.ro
72% din români cred că țara merge într-o direcție greșită. Contestă anularea alegerilor...
Gigi Becali a donat sume imense pentru terminarea mănăstirii din Rwanda. Reacția din Africa a venit imediat
Prosport.ro
Gigi Becali a donat sume imense pentru terminarea mănăstirii din Rwanda. Reacția din...
Preparatul ideal pentru masa de Revelion, potrivit Mihaelei Bilic: „Îmbucătura perfectă care vă scoate din impas”
Adevarul
Preparatul ideal pentru masa de Revelion, potrivit Mihaelei Bilic: „Îmbucătura perfectă care vă...
Orașul unde taxa pe gunoi crește cu 70%. Revoltați, localnicii amenință că vor plăti la sfârșitul anului viitor: „Avem alte priorități”
Digi24
Orașul unde taxa pe gunoi crește cu 70%. Revoltați, localnicii amenință că vor...
Vânt de până la 120 km/h! Avertizările meteorologilor, prelungite până în noaptea de Revelion
Mediafax
Vânt de până la 120 km/h! Avertizările meteorologilor, prelungite până în noaptea de...
Parteneri
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat...
Ioan Andone i-a primit pe Cătălin Măruță şi pe Andra în Spania, în casa lui de milioane de euro: „Sunt un om bogat”
Prosport.ro
Ioan Andone i-a primit pe Cătălin Măruță şi pe Andra în Spania, în casa lui...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Click.ro
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni,...
Criză de securitate în fieful lui Putin. Sute de civili ruși, uciși sau răniți de către veteranii întorși de pe frontul ucrainean
Digi 24
Criză de securitate în fieful lui Putin. Sute de civili ruși, uciși sau răniți de...
Putin a pus ochii pe o nouă țară. Cum vrea liderul de la Kremlin să-și impună puterea
Digi24
Putin a pus ochii pe o nouă țară. Cum vrea liderul de la Kremlin să-și...
Un radar fix cu inteligență artificială a înregistrat peste 1.000 de abateri, în doar 4 zile
Promotor.ro
Un radar fix cu inteligență artificială a înregistrat peste 1.000 de abateri, în doar 4...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Cum combat ucrainenii „human safari”: 150 km/h ca măsură de supraviețuire și plase antidrone
go4it.ro
Cum combat ucrainenii „human safari”: 150 km/h ca măsură de supraviețuire și plase antidrone
Premieră astronomică în ultimele zile ale anului!
Descopera.ro
Premieră astronomică în ultimele zile ale anului!
Noul joc cu James Bond, unul dintre cele mai așteptate din 2026, a fost amânat
Go4Games
Noul joc cu James Bond, unul dintre cele mai așteptate din 2026, a fost amânat
72% din români cred că țara merge într-o direcție greșită. Contestă anularea alegerilor și nu au încredere în reformele lui Bolojan. La ce cotă a ajuns AUR
Gandul.ro
72% din români cred că țara merge într-o direcție greșită. Contestă anularea alegerilor și nu...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cu cât se vinde pe OLX un Nokia 6680 acum, la finalul anului 2025. Este în stare foarte bună, iar ...
Cu cât se vinde pe OLX un Nokia 6680 acum, la finalul anului 2025. Este în stare foarte bună, iar bateria este nouă
Alimentul pe care mulți îl evită, dar este extrem de benefic. Reduce semnificativ riscul e demență
Alimentul pe care mulți îl evită, dar este extrem de benefic. Reduce semnificativ riscul e demență
Alimentul care și-a dublat prețul în 2025, în România. 1 kg a ajuns sa coste 110 lei
Alimentul care și-a dublat prețul în 2025, în România. 1 kg a ajuns sa coste 110 lei
De ce este Ramona Olaru singură de patru ani: ”M-am dus la o doamnă și mi-a zis că..”
De ce este Ramona Olaru singură de patru ani: ”M-am dus la o doamnă și mi-a zis că..”
Românii din această țară primesc două ore de energie electrică gratuită. Care este motivul
Românii din această țară primesc două ore de energie electrică gratuită. Care este motivul
Raluca Pastramă dă cărțile pe față și spune ce a trăit în acest an: „A fost groaznic. Sufeream ...
Raluca Pastramă dă cărțile pe față și spune ce a trăit în acest an: „A fost groaznic. Sufeream și mă consumam”
Vezi toate știrile
×