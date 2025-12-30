Substanțe afrodisiace, descoperite în casa Rodicăi Stănoiu. Ancheta ia o turnură neașteptată

Ancheta declanșată în jurul decesului Rodicăi Stănoiu continuă să ridice numeroase semne de întrebare, iar noi detalii apărute în spațiul public au readus cazul în atenția opiniei publice. Iată despre ce este vorba!

Perchezițiile efectuate de procurori la locuința fostei ministre au scos la iveală elemente care, potrivit surselor apropiate anchetei, ar putea fi relevante pentru stabilirea cauzelor exacte ale morții. Printre acestea se numără și existența unor substanțe descrise drept picături cu efect afrodisiac, despre care se presupune că ar fi provocat anumite stări fiziologice și psihice.

Substanțe afrodisiace, descoperite în casa Rodicăi Stănoiu

Potrivit informațiilor apărute, aceste substanțe ar fi fost găsite în locuință și ar fi atras atenția anchetatorilor în contextul unei investigații mai ample privind eventuale influențe externe asupra stării de sănătate a Rodicăi Stănoiu. Surse din apropierea cazului indică faptul că se așteaptă rezultatele analizelor toxicologice realizate de Institutul de Medicină Legală, analize care ar urma să clarifice dacă au existat substanțe ingerate sau inhalate ce ar fi putut contribui la deces.

Rezultatele sunt considerate esențiale, mai ales în condițiile în care au fost prelevate probe biologice în urma procedurilor legale, tocmai pentru a se stabili dacă fosta ministră a fost expusă unor substanțe neobișnuite sau incompatibile cu tratamentele medicale uzuale pentru vârsta sa. Ancheta vizează inclusiv ipoteza administrării unor produse care ar fi putut genera reacții adverse severe, mai ales în cazul unei persoane în vârstă, cu un organism vulnerabil.

Marius Calotă a respins acuzațiile apărute în spațiul public, susținând că informațiile vehiculate nu au o bază solidă și că sunt rezultatul unor interpretări exagerate.

Conform informațiilor vehiculate, Rodica Stănoiu avea obiceiul de a ieși zilnic la plimbare într-un parc din apropierea locuinței sale, iar acolo ar fi luat naștere relația dintre ea și Marius.

