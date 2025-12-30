Se dau legi noi, de la 1 ianuarie 2026. Mare atenție, români

Anul 2026 începe cu schimbări importante în legislația fiscală din România. De la 1 ianuarie, intră în vigoare noi prevederi cu impact direct asupra veniturilor, proprietăților și mijloacelor de transport. Noile măsuri aduc reguli diferite de impozitare, modifică modul de acordare a unor scutiri și introduc taxe suplimentare pentru bunurile care depășesc anumite praguri.

Începând cu 1 ianuarie 2026, cadrul legislativ din România suferă modificări importante, odată cu aplicarea unor noi prevederi legale care vizează fiscalitatea și impozitarea.

Una dintre cele mai relevante schimbări este cea adusă de articolul 123 alin. (1²), care stabilește o cotă de impozitare de 16% pentru anumite tipuri de venituri. Măsura urmărește o uniformizare a tratamentului fiscal aplicat câștigurilor vizate.

Totodată, prin articolul 25¹, se introduce un regim special de deductibilitate pentru cheltuielile realizate cu entități afiliate nerezidente. Această modificare are ca scop un control mai strict al cheltuielilor deductibile în relațiile economice internaționale.

O altă schimbare importantă apare la articolul 491, care prevede reguli noi pentru indexarea impozitelor și taxelor locale în anul 2026. Astfel, autoritățile locale vor aplica alte criterii decât cele utilizate până acum pentru actualizarea acestora.

În ceea ce privește proprietățile și bunurile de valoare ridicată, articolul 500² lit. a) și b) introduce o cotă de impozit de 0,9% pentru clădirile rezidențiale și autoturismele care depășesc anumite praguri stabilite de lege.

Modificări apar și în cazul impozitului pe teren. Prin articolul 464 alin. (3) și (5) sunt revizuite condițiile de acordare a scutirilor și reducerilor, inclusiv cele aplicabile terenului aferent clădirii de domiciliu.

De asemenea, articolul 470 alin. (2) actualizează modul de calcul al impozitului pe mijloacele de transport, care va ține cont de norma de poluare, încurajând astfel utilizarea vehiculelor mai puțin poluante.

Nu în ultimul rând, articolul XIII lit. a) stabilește lista finală a prevederilor din Legea nr. 239/2025 care trebuie aplicate efectiv începând cu 1 ianuarie 2026, oferind claritate asupra noilor obligații fiscale.

