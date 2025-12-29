Când vin pensiile în ianuarie 2026. Vești proaste pentru pensionarii României!

Se anticipează că persoanele care așteaptă cel mai mult plata drepturilor aferente lunii ianuarie sunt pensionarii, mulți dintre ei confruntându-se cu dificultăți financiare accentuate în această perioadă de început de an.

În prezent, numărul beneficiarilor care primesc pensia pe card este apropiat de cel al pensionarilor care preferă distribuirea prin Poșta Română. Deși autoritățile au încurajat trecerea către plata electronică, ritmul de creștere rămâne redus.

Când vin pensiile în ianuarie 2026

Pentru luna ianuarie 2026, estimările arată că pensiile virate pe card vor intra în conturi în intervalul luni, 12 ianuarie – miercuri, 14 ianuarie, cu posibilitatea ca termenul final să fie extins punctual până vineri, 16 ianuarie 2026.

Tot până la data de 16 ianuarie ar trebui să fie distribuite și pensiile livrate prin intermediul factorilor poștali, însă și în acest caz sunt prognozate întârzieri.

Întârzierile sunt generate în principal de programul redus al băncilor și al oficiilor poștale la început de an. Zilele de 1, 2, 6 și 7 ianuarie 2026 sunt declarate zile libere legale, ceea ce blochează activitatea instituțiilor responsabile de procesarea plăților.

Astfel, în 2026, atât pensionarii care primesc banii prin poștă, cât și cei care încasează pe card vor fi afectați de decalaje. În plus, măsurile de austeritate adoptate de Guvernul Bolojan duc la suspendarea indexării de 7% prevăzute pentru toate pensiile la începutul anului.

În mod normal, plata pensiilor ar fi trebuit să înceapă pe 1 ianuarie, însă zilele de 1 și 2 ianuarie sunt nelucrătoare, iar 3 și 4 ianuarie cad în weekend. Din acest motiv, distribuirea sumelor va debuta abia luni, 5 ianuarie 2026. Procesul va fi din nou întrerupt pe 6 și 7 ianuarie, declarate zile libere cu ocazia Bobotezei și Sfântului Ion.

Întârzierile îi afectează în special pe pensionarii care primesc banii în numerar, mulți dintre ei depinzând de aceste venituri pentru cheltuielile imediate de după sărbători.

Vești proaste pentru pensionarii României

Nici beneficiarii care primesc pensia în cont bancar nu sunt exceptați. Conform calendarului oficial, viramentele pe card vor fi efectuate începând cu 12 ianuarie 2026, cu peste o săptămână mai târziu decât în mod obișnuit.

Pentru persoanele care vor încasa prima pensie în 2026, plățile sunt programate între 13 și 17 ianuarie, urmând ca ulterior sistemul să revină la graficul standard.

Pe lângă întârzieri, pensionarii nu vor beneficia nici de majorarea de 7% prevăzută de lege. Aceasta ar fi trebuit aplicată automat prin actualizarea valorii punctului de referință, în funcție de inflație și de evoluția salariului mediu brut. Guvernul a decis însă amânarea mecanismului, în cadrul unui program mai amplu de reducere a deficitului bugetar.

„Pachetul 1 al austerității reglementează înghețarea punctului de pensie. Guvernul Bolojan a venit în primul pachet cu acest aspect”, a declarat Ministrul Muncii, Florin Manole.

În aceste condiții, punctul de referință rămâne la 81 de lei, deși calculele arată că valoarea sa ar fi trebuit să ajungă la aproximativ 107 lei.

Neaplicarea indexării în 2025 și 2026 afectează semnificativ puterea de cumpărare. Estimările indică o pierdere medie de circa 19% din valoarea reală a pensiei, pe fondul inflației ridicate.

În termeni financiari, pierderile se ridică la aproximativ 535 de lei lunar pentru fiecare pensionar, doar din cauza neactualizării punctului de referință. Presiunea asupra sistemului public de pensii este așteptată să crească în următorii ani, având în vedere că aproximativ 1,6 milioane de români din generația „decrețeilor” se apropie de vârsta de pensionare.

