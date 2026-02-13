Acasă » Știri » Dan Negru, mesaj acid după ce PRO TV l-a dat afară pe Cătălin Măruță: „Televiziunea n-a știut să folosească acest ‘lipici’”

Dan Negru, mesaj acid după ce PRO TV l-a dat afară pe Cătălin Măruță: „Televiziunea n-a știut să folosească acest ‘lipici’”

De: Simona Tudorache 13/02/2026 | 10:46
Dan Negru, mesaj acid după ce PRO TV l-a dat afară pe Cătălin Măruță: „Televiziunea n-a știut să folosească acest 'lipici'”

Dan Negru îl vrea înapoi pe sticlă pe Cătălin Măruță. Prezentatorul de la Kanal D susține că plecarea lui Cătălin nu a fost, de fapt, o mutare spectaculoasă pentru PRO TV, care nu a ajuns nicidecum în topul audiențelor.

Boșii din Pache Protopopescu au ales să aducă pe acel tronson orar două seriale, dar nu au dat lovitura. Acum, PRO TV ia bătaie de la Jocul cuvintelor, care se difuzează în reluare, dar nici Antena 1, care nu reușește să prindă primul loc, nu e favorizată. Dan Negru are convingerea că televiziunile nu mai sunt ce au fost și nu mai atrag publicul.

„Am văzut știrea asta azi-dimineață… Cătăline, hai înapoi! Pro l-a înlocuit pe Măruță cu seriale. Reluarea „Jocul Cuvintelor” de după-amiază e lider de audiență, Pro nu e, iar Antena e mereu aproape, niciodată acolo. N-a meritat schimbarea.

Televiziunea pierde public de la an la an și pentru că ofertele de programe TV sunt tot mai slabe. Avem peste 100 de televiziuni și degeaba. Anul trecut, primele trei mari televiziuni comerciale (Pro, Kanal D, Antena 1) au avut o cotă cumulată de piață de 39,7%. Altfel spus, 39,7% dintre românii care s-au uitat la televizor au urmărit una dintre cele trei televiziuni, dintr-un total de 134 de stații. 134 de televiziuni”, a scris Dan Negru pe o rețea de socializare.

De ce crede Dan Negru că televiziunile nu mai sunt credibile

Prezentatorul are convingerea că televiziunile și-au pierdut credibilitatea, deoarece au ajuns să facă anumite jocuri. Astăzi, posturile nu mai au lipici la publicul care le-a fost cândva fidel. Oamenii nu mai au încredere, iar asta se vede în audiențe.

„Pe nișa de știri, liderul a rămas România TV. Digi ține cu europenii, Realitatea cu americanii, iar Antena 3 cu… cine dă mai mult. Breasla mea a ajuns la cel mai scăzut nivel de credibilitate. Pandemii, războaie, alegeri-toate au slăbit încrederea în televiziune. Nu e nimic nou.

În istoria României, televiziunea a fost mereu folosită ca instrument de propagandă, încă de la naștere. S-a născut în anii ’60, când a fost bâta partidului comunist; la Revoluția din ’89 a manipulat, la mineriadă a mințit… mereu prinsă în lanțurile propagandei. Încrederea e „lipiciul” care ne ține aproape unii de alții. În România, televiziunea n-a știut să folosească acest lipici”, precizează el.

Citește și: Încă o lovitură pentru Pro TV, după plecarea lui Cătălin Măruță. Momentul cheie în care totul s-a năruit

Citește și: Nereguli în echipa lui Cătălin Măruță. Descoperirea care i-a alarmat pe “greii” din Pro TV

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
S-a aflat cauza morții lui Alexandru Marin, cel mai cunoscut afacerist din Constanța. Avea doar 52 de ani
Știri
S-a aflat cauza morții lui Alexandru Marin, cel mai cunoscut afacerist din Constanța. Avea doar 52 de ani
Dani Oțil nu se uită la bani! Ce cadou a primit Gabriela, soția lui, de Valentine’s Day
Știri
Dani Oțil nu se uită la bani! Ce cadou a primit Gabriela, soția lui, de Valentine’s Day
Distrugeri în lanț la instalații eoliene din România. Investitorii cer intervenția autorităților
Mediafax
Distrugeri în lanț la instalații eoliene din România. Investitorii cer intervenția autorităților
Când și unde va ninge în România în zilele următoare. Meteorologii ANM, prognoză de ultimă oră pentru Gândul
Gandul.ro
Când și unde va ninge în România în zilele următoare. Meteorologii ANM, prognoză...
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu...
„Sultanul“ Erdogan își pregătește fiul pentru a prelua conducerea Turciei. Scenarii pe culoarele puterii de la Ankara
Adevarul
„Sultanul“ Erdogan își pregătește fiul pentru a prelua conducerea Turciei. Scenarii pe culoarele...
„Răspunsul NATO va fi devastator”. Rutte spune ce se va întâmpla în cazul unui război cu Rusia
Digi24
„Răspunsul NATO va fi devastator”. Rutte spune ce se va întâmpla în cazul...
Misiune istorică. O rachetă europeană a decolat spre spațiu cu 32 de sateliți la bord
Mediafax
Misiune istorică. O rachetă europeană a decolat spre spațiu cu 32 de sateliți...
Parteneri
Ce s-a ales de Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu! A dispărut din lumina reflectoarelor. Face furori la 45 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu! A dispărut din...
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție rară în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție rară în costum de baie
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Click.ro
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o...
Cei doi români arestați de FSB și „dezbrăcați la piele” au lăudat Rusia în zeci de ore de filmări: „E libertate aici”
Digi 24
Cei doi români arestați de FSB și „dezbrăcați la piele” au lăudat Rusia în zeci...
Controversă după ce edilul Robert Negoiță a fost testat antidrog de protestatarul Marian Ceaușescu. Expert: Rate prea mari de eroare
Digi24
Controversă după ce edilul Robert Negoiță a fost testat antidrog de protestatarul Marian Ceaușescu. Expert:...
Cel mai familist model Dacia (facelift 2026) poate fi comandat în România. În duel direct cu Citroen
Promotor.ro
Cel mai familist model Dacia (facelift 2026) poate fi comandat în România. În duel direct...
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Lovitură pentru giganții SUA: Europa își lansează propriul sistem de plăți. Când schimbăm cardurile Visa și MasterCard?
go4it.ro
Lovitură pentru giganții SUA: Europa își lansează propriul sistem de plăți. Când schimbăm cardurile Visa...
O navă spațială dispărută de 60 de ani ar fi fost regăsită!
Descopera.ro
O navă spațială dispărută de 60 de ani ar fi fost regăsită!
După 25 de ani, Diablo 2 primește un nou personaj jucabil
Go4Games
După 25 de ani, Diablo 2 primește un nou personaj jucabil
Când și unde va ninge în România în zilele următoare. Meteorologii ANM, prognoză de ultimă oră pentru Gândul
Gandul.ro
Când și unde va ninge în România în zilele următoare. Meteorologii ANM, prognoză de ultimă...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
S-a aflat cauza morții lui Alexandru Marin, cel mai cunoscut afacerist din Constanța. Avea doar 52 ...
S-a aflat cauza morții lui Alexandru Marin, cel mai cunoscut afacerist din Constanța. Avea doar 52 de ani
Dani Oțil nu se uită la bani! Ce cadou a primit Gabriela, soția lui, de Valentine’s Day
Dani Oțil nu se uită la bani! Ce cadou a primit Gabriela, soția lui, de Valentine’s Day
Rugăciune de seară. Rostește-o înainte să adormi pentru bunăstare, liniște și sănătate
Rugăciune de seară. Rostește-o înainte să adormi pentru bunăstare, liniște și sănătate
Cât câștigă o bonă thailandeză în București, în 2026? Câți bani primește, în funcție de ...
Cât câștigă o bonă thailandeză în București, în 2026? Câți bani primește, în funcție de regimul de lucru: live-in sau extern
Cum arată moștenitoarea imperiului fraților Pavăl și ce studii are. Karina a finalizat achiziția ...
Cum arată moștenitoarea imperiului fraților Pavăl și ce studii are. Karina a finalizat achiziția Carrefour România
Cum arată crucea fiicei nenăscute a Dianei și a lui Sorin Iacob, cuplul mort în accidentul din Iași. ...
Cum arată crucea fiicei nenăscute a Dianei și a lui Sorin Iacob, cuplul mort în accidentul din Iași. Ce nume aleseseră părinții pentru ea
Vezi toate știrile
×