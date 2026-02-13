Dan Negru, mesaj acid după ce PRO TV l-a dat afară pe Cătălin Măruță: „Televiziunea n-a știut să folosească acest ‘lipici’”

Dan Negru îl vrea înapoi pe sticlă pe Cătălin Măruță. Prezentatorul de la Kanal D susține că plecarea lui Cătălin nu a fost, de fapt, o mutare spectaculoasă pentru PRO TV, care nu a ajuns nicidecum în topul audiențelor.

Boșii din Pache Protopopescu au ales să aducă pe acel tronson orar două seriale, dar nu au dat lovitura. Acum, PRO TV ia bătaie de la Jocul cuvintelor, care se difuzează în reluare, dar nici Antena 1, care nu reușește să prindă primul loc, nu e favorizată. Dan Negru are convingerea că televiziunile nu mai sunt ce au fost și nu mai atrag publicul.

„Am văzut știrea asta azi-dimineață… Cătăline, hai înapoi! Pro l-a înlocuit pe Măruță cu seriale. Reluarea „Jocul Cuvintelor” de după-amiază e lider de audiență, Pro nu e, iar Antena e mereu aproape, niciodată acolo. N-a meritat schimbarea. Televiziunea pierde public de la an la an și pentru că ofertele de programe TV sunt tot mai slabe. Avem peste 100 de televiziuni și degeaba. Anul trecut, primele trei mari televiziuni comerciale (Pro, Kanal D, Antena 1) au avut o cotă cumulată de piață de 39,7%. Altfel spus, 39,7% dintre românii care s-au uitat la televizor au urmărit una dintre cele trei televiziuni, dintr-un total de 134 de stații. 134 de televiziuni”, a scris Dan Negru pe o rețea de socializare.

De ce crede Dan Negru că televiziunile nu mai sunt credibile

Prezentatorul are convingerea că televiziunile și-au pierdut credibilitatea, deoarece au ajuns să facă anumite jocuri. Astăzi, posturile nu mai au lipici la publicul care le-a fost cândva fidel. Oamenii nu mai au încredere, iar asta se vede în audiențe.

„Pe nișa de știri, liderul a rămas România TV. Digi ține cu europenii, Realitatea cu americanii, iar Antena 3 cu… cine dă mai mult. Breasla mea a ajuns la cel mai scăzut nivel de credibilitate. Pandemii, războaie, alegeri-toate au slăbit încrederea în televiziune. Nu e nimic nou. În istoria României, televiziunea a fost mereu folosită ca instrument de propagandă, încă de la naștere. S-a născut în anii ’60, când a fost bâta partidului comunist; la Revoluția din ’89 a manipulat, la mineriadă a mințit… mereu prinsă în lanțurile propagandei. Încrederea e „lipiciul” care ne ține aproape unii de alții. În România, televiziunea n-a știut să folosească acest lipici”, precizează el.

