România, din nou sub un val de aer siberian. ANM anunță prognoza pentru următoarele patru săptămâni

De: Andreea Stăncescu 13/02/2026 | 12:05
Vreme rece în România în următoarele săptămâni

Pe măsură ce iarna se apropie de final și primăvara începe să-și facă simțită prezența, România va traversa o perioadă cu condiții meteo variabile. Schimbările de temperatură și regimul precipitațiilor vor fi evidente în funcție de regiuni, influențând activitățile zilnice și planurile oamenilor. Prognoza pentru următoarele patru săptămâni arată o alternanță între intervale mai reci și zile cu temperaturi ușor mai ridicate, iar ploile vor fi mai frecvente la început, urmând ca mai târziu să revină la valori normale.

Primăvara timpurie începe să-și facă simțită prezența în România, însă vremea va fi încă destul de variabilă, cu diferențe semnificative între regiuni și intervale săptămânale. Temperaturile și precipitațiile vor fluctua, dar per ansamblu se pot observa trenduri clare pentru următoarele patru săptămâni.

Cum va fi vremea în România în următoarele patru săptămâni

În săptămâna 16-23 februarie 2026, temperaturile vor fi mai scăzute decât mediile normale în regiunile nord-estice, din cauza aerului siberian, în timp ce în restul țării se vor menține aproape de valorile obișnuite. Precipitațiile vor fi peste limitele normale în toate regiunile, indicând o săptămână cu un regim pluviometric mai generos.

Pentru perioada 23 februarie – 2 martie 2026, valorile termice vor fi ușor sub media specifică în vest, nord și nord-est, iar în restul țării vor fi apropiate de normal. Cantitățile de precipitații se vor menține excedentare pe întreg teritoriul României.

Vremea în România

În săptămâna 2-9 martie 2026, vremea va deveni mai stabilă, cu temperaturi medii apropiate de cele obișnuite pentru această perioadă și un regim pluviometric normal în toate regiunile.

Între 9-16 martie 2026, temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât mediile normale pe întreg teritoriul țării. În acest timp, precipitațiile se vor menține aproape de valorile normale în majoritatea zonelor din România.

