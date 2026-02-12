Acasă » Știri » Furtuna Nils lovește Europa. Meteorologii au emis avertizări de vreme severă

De: Irina Vlad 12/02/2026 | 18:37
Doi oameni au murit și sute de mii de oameni au rămas fără energie electrică, în timp ce furtuna Nils continuă să lovească zone întinse din Franța și Spania. Meteorologii continuă să emită avertizări de vreme severă în Italia, Portugalia și Germania, unde rafalele de vânt au atins valori de până la 200 km/h.

Meteo-France prognozează rafale de vânt care depășesc 100 de kilometri pe oră (62 mph), cu rafale care pot atinge 140-160 km/h (87-99 mph) în Corsica. De-a lungul coastei Atlanticului, sunt așteptate rafale de 120-140 km/h (75-87 mph), în timp ce în zonele din sud-vestul continentului ar putea fi înregistrate rafale de 100-110 km/h (62-68 mph), cu vânt local mai puternic în timpul furtunilor

Un șofer de camion din orașul francez Mées a murit când o ramură de copac a căzut pe vehiculul său, au anunțat joi autoritățile din prefectura Landes, din sud-vestul țării, în timp ce în toată Franța au fost emise alerte portocalii pentru vânturi violente.

Furtuna Nils face prăpăd în mai multe țări din Europa

Șase departamente – Vendee, Charente-Maritime, Gironde, Landes, Haute-Corse și Corse-du-Sud – au fost plasate în alertă portocalie pentru vânturi puternice. Puy-de-Dome și Cantal au fost în alertă pentru ploi torențiale, în timp ce alte 13 departamente, printre care Ariege, Morbihan și Vendee, s-au confruntat cu avertismente de inundații.

Operatorul de rețea Enedis a declarat că aproximativ 850.000 de locuințe erau încă fără energie electrică, inclusiv aproape jumătate de milion în Nouvelle-Aquitaine, după ce în timpul nopții s-au înregistrat vânturi de 160 km/h. Cinci persoane au fost rănite și în Spania, în timp ce furtuna a măturat Catalonia, doborând copaci, forțând închiderea școlilor și provocând anularea a zeci de zboruri.

Un voluntar al protecției civile a fost grav rănit și transportat la spital după ce un copac a căzut în Sant Boi de Llobregat, iar trei muncitori din Sant Boi au fost răniți în timp ce îndepărtau copacii căzuți. O a cincea persoană a fost rănită când un zid s-a prăbușit în Vilassar de Mar.

De asemenea, Italia se află sub cod roșu de vânt (în insula Sardinia), în timp ce în alte zone a fost emisă o avertizare de cod portocaliu de vânt puternic. În contextul evoluției rapide a furtunii Nils, populația din zonele afectate este sfătuită să evite deplasările neesențiale și să fie extrem de prudenți dacă se deplasează în zonele montane sau împădurite.

ANM anunță că urmează o inversiune termică. Ce ne așteaptă în următoarea perioadă

Localitatea din România cu cel mai curat aer. Este din ce în ce mai căutată de turiștii străini

