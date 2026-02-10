ANM anunță că urmează o inversiune termică. Ce ne așteaptă în următoarea perioadă

Vremea se schimbă, din nou, în România. Administrația Națională de Meteorologie a revizuit prognoza meteo și anunță că de miercuri, 11 februarie, temperaturile încep, din nou, să urce. Meteorologii anunță valori mai ridicate decât normalul perioadei. ANM anunță că urmează o inversiune termică.

ANM a realizat prognoza pentru următoarea lună. Veștile sunt mai bune începând de miercuri, când temperaturile vor începe să crească treptat. De asemenea, va apărea, din nou, fenomenul de inversiune termică.

Este un fenomen meteorologic în care temperatura aerului crește odată cu altitudinea, exact invers față de cum ar trebui să fie în mod normal. Mai exact, în lipsa vântului, aerul rece se menține în zonele joase de relief, precum câmpie, vale și depresiune. Cum arată prognoza meteo pentru perioada următoare?

Ce ne așteaptă în următoarea perioadă

După câteva zile în care temperaturile negative au pus stăpânire pe întreaga țară și în care ninsorile și-au făcut apariția, acum vremea se schimbă din nou. ANM a actualizat prognoza meteo și anunță temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei și episoade cu precipitații excedentare vor caracteriza următoarele patru săptămâni.

„De miercuri, vremea se va încălzi. Dacă astăzi contăm pe temperaturi maxime negative în cea mai mare parte a țării, vorbim de maxime între -6°C și 3°C în partea de vest a țării. De miercuri, temperaturile vor fi pozitive, cu maxime cuprinse între 2°C și 12°C, iar începând de joi acestea vor atinge, în regiunile extracarpatice, valori de până la 13–14°C, inclusiv în Capitală, unde maxima va fi în jur de 10–12°C”, a explicat Elena Mateescu, director ANM.

De asemenea, meteorologii spun că aceste fluctuații de temperatură pot apărea până la finalul iernii. Zilele cu temperaturi negative și ger vor altera cu cele în care valorile din termometre urcă simțitor. Avem parte de o iarnă capricioasă, iar aceste episoade o să fie din ce în ce mai dese.

„Până la finalul iernii, probabilitatea de a avea aceste alternanțe de zile mai reci, urmate de zile cu temperaturi peste normalul datei din calendar, rămâne elementul meteorologic de interes, așa cum s-a întâmplat, de altfel, pe tot parcursul lunii februarie din acest an”, a mai spus Elena Mateescu.

