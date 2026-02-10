Revin ninsorile în România de marți! Județele în care scad iar temperaturile și se depune un strat de 10 cm de zăpadă

Vremea din România traversează o perioadă instabilă, marcată de temperaturi scăzute, ninsori și intensificări ale vântului în numeroase regiuni.

Schimbările atmosferice se resimt atât în zonele de câmpie, cât și în cele montane, iar diferențele de temperatură dintre regiuni rămân semnificative.

Revin ninsorile în România de marți

În următoarele zile, se conturează o evoluție treptată spre valori mai ridicate, însă instabilitatea atmosferică persistă.

Marți, sudul și estul țării se confruntă cu o nouă zi rece, iar răcirea se extinde și în restul regiunilor. În vest, centru și sud sunt prognozate ninsori, în timp ce în nord vest apar precipitații mixte. Vântul se intensifică local, amplificând senzația de frig. Temperaturile maxime variază de la -3 grade în Oltenia până la 7–8 grade în Crișana și Maramureș.

În Dobrogea și Bărăgan predomină cerul acoperit, iar atmosfera rămâne mohorâtă. Temperaturile cresc ușor față de ziua precedentă și ating aproximativ 4 grade. Spre noapte, sunt posibile ninsori slabe.

În sudul Moldovei și nordul Munteniei, norii se mai sparg temporar, permițând apariția soarelui pentru scurte intervale. Vântul se intensifică pe alocuri, iar temperaturile ajung până la 2 grade. După lăsarea serii, sunt așteptate ninsori ușoare.

În nordul Moldovei și în Bucovina, dimineața aduce temperaturi foarte scăzute, iar frigul persistă pe tot parcursul zilei. La amiază, valorile abia ating 0 grade. Cerul rămâne variabil, iar vântul puternic accentuează disconfortul termic. Noaptea pot apărea fulguieli.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș, soarele apare sporadic, însă sunt anunțate precipitații mixte. Temperaturile scad față de ziua anterioară, dar pot ajunge în continuare la 8 grade, peste media perioadei. În Crișana, maximele se situează între 7 și 8 grade, cu ploi și lapoviță, iar în Banat predomină ninsorile. Local se poate forma polei, iar în sudul Banatului vântul poate atinge 70 km/h.

Județele în care scad iar temperaturile și se depune un strat de 10 cm de zăpadă

În Transilvania, după o dimineață foarte rece în zonele depresionare, temperaturile devin pozitive după prânz, ajungând la 5 grade în zona Târgu Mureș. Cerul rămâne în mare parte noros, iar ninsorile sunt frecvente. Pe crestele Meridionalilor, vântul suflă cu putere, cu rafale de până la 90 km/h, viscolind zăpada.

În Oltenia, ziua va fi deosebit de rece, cu maxime negative în toată regiunea. Ninsorile vor continua, iar stratul de zăpadă poate ajunge la 10 centimetri. Pe arii restrânse există risc de polei, iar vântul intensifică senzația de frig.

În sudul țării, vremea se menține rece, cu ninsori și rafale de vânt de până la 50 km/h. Temperaturile urcă greu până la 3 grade în Lunca Dunării.

În București, cerul rămâne acoperit, iar maxima zilei se oprește la 2 grade. Vântul slăbește în intensitate, iar în cursul nopții sunt posibili fulgi de zăpadă. În zilele următoare, temperaturile cresc treptat, cu perioade însorite, dar și cu episoade de ceață sau ploi.

La munte, se răcește în Carpații Occidentali, unde ninsorile sunt frecvente. Vântul se intensifică în Munții Banatului și în zona înaltă a Meridionalilor, unde viscolul poate atinge 90 km/h. În zilele următoare, temperaturile cresc ușor, dar persistă înnorările și precipitațiile slabe, cu risc de polei.

