Prognoză meteo Paște 2026. Orașele în care ninge în Duminica Mare, potrivit meteorologilor Accuweather

Meteorologii Accuweather au actualizat prognoza meteo pentru ziua de Paște din acest an. Vremea va fi instabilă, iar în unele zone sunt așteptate căderi de zăpadă. Care sunt orașele în care va ninge în Duminica Mare?

Primăvara anului 2026 vine cu schimbări climatice anormale și instabilitate atmosferică în unele zone din România, notează meteorologii Accuweather. Ne așteaptă o primăvară cu temperaturi neobișnuite și o tranziție lentă de la iarnă, caracterizată de alternanțe între ploi, ninsori și vreme senină.

Cum va fi vremea de Paște 2026

Paștele din acest an va fi sărbătorit pe data de 12 aprilie. Dacă în unele zone ale țării în ziua Sfântă se vor înregistra 20 de grade Celsius, în zonele montane primăvara se lasă așteptată. Temeperaturile la începutul lunii aprilie, în perioada sărbătorilor Pascale, vor fi apropiate de cele normale, însă vor exista și excepții la nivelul întregii țări.

În ziua de Paște, în Duminca Mare, va ninge în zonele montane din Prahova. Spre exemplu, în Predeal se vor înregistra minime de 1 grad și precipitații sub formă de ninsoare și lapoviță.

În perioada 11-15 aprilie, vremea va fi instabilă, mai ploioasă decât în luna precedentă, cu intervale de precipitații mai accentuate. Maximele se vor apropia de mediile climatice normale pentru această perioadă, în timp ce minimele vor ajunge până la -3 grade Celsius.

Spre finalul lunii, mediile valorilor termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână la nivelul întregii ţări. Cantităţile de precipitaţii vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a ţării.

