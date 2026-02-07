7 moduri simple prin care îți poți îmbunătăți flora intestinală

Uită de suplimentele la modă și de curele „detox”. Specialiștii spun că sănătatea intestinului se construiește prin obiceiuri simple, susținute de dovezi științifice, care ajută digestia, tranzitul și sănătatea pe termen lung, potrivit New York Times.

Rețelele sociale sunt pline de sfaturi pentru balonare, gaze, microbiom și probiotice-minune. „Intestinul trăiește o adevărată renaștere”, spune dr. Kyle Staller, gastroenterolog la Massachusetts General Hospital. Iar interesul este unul justificat – un intestin sănătos poate reduce riscul de reflux, constipație, diabet de tip 2, boli cardiovasculare și chiar anumite tipuri de cancer. Problema este că multe trucuri virale nu au o bază științifică. Iată ce funcționează cu adevărat.

1. Consumă mai multe fibre

Majoritatea oamenilor nu mănâncă suficiente fibre, deși acestea ajută tranzitul, hrănesc bacteriile bune și susțin imunitatea. Nutriționiștii recomandă pași mici: năut în salate, linte în sosuri sau fasole albă pasată în supe. Fructele și legumele – precum zmeura, merele, perele, mazărea, avocado sau anghinarea – sunt surse excelente de fibre. Important este să crești aportul treptat, altfel pot apărea balonarea și gazele.

2. Include alimente fermentate

Iaurtul, kefirul, varza murată, kimchi, miso sau kombucha aduc bacterii benefice în intestin și reduc inflamația. O lingură de varză murată lângă ouă sau un iaurt simplu cu puțină miere pot face diferența.

3. Adoptă o dietă de tip mediteranean

Bogată în legume, fructe, cereale integrale, pește, ulei de măsline și nuci, dieta mediteraneană nu ajută doar inima. Studii recente arată că poate reduce simptomele de colon iritabil și riscul de constipație cronică.

4. Nu sări peste micul dejun și peste orele de somn

Intestinul are propriul ritm biologic. Somnul neregulat poate agrava constipația, refluxul sau diareea. Trezitul la aproximativ aceeași oră și micul dejun luat dimineața – chiar și o simplă cafea – stimulează tranzitul intestinal.

5. Fă mișcare constant

Activitatea fizică ajută digestia și previne constipația. Mersul pe jos, alergatul sau orice formă de mișcare pun și intestinul „în mișcare”, nu doar mușchii.

6. Redu consumul de alcool

Cu cât bei mai puțin, cu atât intestinul tău e mai sănătos. Alcoolul favorizează refluxul, balonarea, diareea și poate afecta mucoasa intestinală chiar și după un singur episod de consum excesiv.

7. Screening pentru cancer colorectal

Screening-ul este una dintre cele mai importante măsuri pentru sănătatea intestinului. Specialiștii îl recomandă de la vârsta de 45 de ani în sus – sau mai devreme, dacă există un istoric familial. Colonoscopia poate depista și elimina eventualele leziuni înainte ca acestea să degenereze în cancer.

În concluzie, sănătatea intestinală nu ține de trenduri sau soluții rapide, ci de consecvență: alimentație echilibrată, activitate fizică, somn regulat și controale medicale. Pe termen lung, intestinul îți va mulțumi pentru acest stil de viață.

CITEȘTE ȘI: Trendul alimentar din 2026 care schimbă regulile slăbitului! Cum să mănânci mai mult și să scapi de kilograme

Fructul de sezon care îți întărește imunitatea, îți luminează pielea și îți protejează creierul. Are doar 35 de calorii