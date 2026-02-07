Acasă » Știri » Dina și Donca au confundat Survivor cu Insula Iubirii. Ce făceau cei doi când intrau singuri în ocean. Marina a recunoscut totul

Dina și Donca au confundat Survivor cu Insula Iubirii. Ce făceau cei doi când intrau singuri în ocean. Marina a recunoscut totul

Marina Dina s-a înțeles foarte bine cu milionarul Călin Donca în timpul pe care cei doi l-au petrecut la Survivor 2026. Fosta asistentă TV a recunoscut că, uneori, intra în apa mării cu Călin pentru a discuta fără microfoane.

Această tactică era abordată până acum de concurenții și de ispitele de la Insula Iubirii, nicidecum de Faimoși și de Războinici, deci poate că Naba, care nu e străină de această emisiune produsă tot de Antena 1, i-a instruit.

„Daaa, în mare n-aveam microfoane! Deci intram în mare, pentru că acolo puteam vorbi și face planuri”, a spus Marina Dina la „Survivor: Povești din Junglă”.

Drumul Marinei Dina la Survivor 2026 s-a încheiat după doar patru săptămâni de competiție. Ea a fost învinsă în concurs de Cristi Boureanu. Deși nu a trecut prin momente ușoare, Marina Dina susține că această experiență a provocat-o atât emoțional, cât și mental.

„I-am cerut Larisei să mă propună la duel. Mă simțeam copleșită de dorul de copii și am fost sinceră cu ea. A fost o decizie asumată, luată cu multă emoție, și îi mulțumesc că mi-a respectat dorința”, a spus Marina Dina pentru Click.

Cum explică Marina Dina apropierea de Călin Donca

Fosta asistentă TV susține că s-a apropiat de Călin Donca pentru că în preajma lui se simțea în siguranță. Deși povestea lor a atras mult atenția, Marina Dina a ținut să liniștească lucrurile și să dea mai multe detalii despre interacțiunea lor.

„Eu interacționam mai mult cu Călin față de alți băieți din grup pentru că mă făcea să mă simt în siguranță. Eu chiar îl priveam ca pe un frate mai mare care mă ajuta în lupta pentru supraviețuire. Nu am simțit manipulae. El ne oferea ceva, iar noi acceptam starea asta de siguranță, tăia nuci de cocos, construia casa, se ocupa și ziua și noaptea de foc”, a precizat Marina Dina la Antena 1.

Călin Donca a suferit o accidentare serioasă după ce a căzut din copac și nu se știe dacă va reveni la Survivor. Colegii îi resimt, însă, lipsa în competiție și se simt debusolați de această întâmplare nefericită. După plecarea lui, conflictele parcă s-au mai diminuat.

