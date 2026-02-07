Zile libere legale în 2026. Calendar complet: minivacanțe, sărbători legale și cum să îți planifici concediul

2026 vine la pachet cu câteva zile libere legale de care românii pot profita pentru a își planifica minivacanțele și concediile. Luna ianuarie a avut doar patru zile libere legale, pentru că 24 ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Române, a picat în weekend. Iată care sunt următoarele zile libere legale în 2026.

Zile libere legale în 2026

Luna ianuarie a avut cinci zile libere legale, însă două dintre aceste zile au picat în weekend. Iată ce alte zile libere legale sunt în 2026:

Zile libere legale ianuarie 2026

1 ianuarie (joi) – Anul Nou 2 ianuarie (vineri) – Anul Nou

6 ianuarie (marți) – Boboteaza

7 ianuarie (miercuri) – Sfântul Ioan Botezătorul

24 ianuarie (sâmbătă) – Ziua Unirii Principatelor Române

În luna februarie și martie nu există zile libere legale, însă românii sărbătoresc 1 Martie (Mărțișorul) și 8 Martie, Ziua Internațională a Femeii.

Zile libere legale aprilie 2026

10 aprilie (vineri) – Vinerea Mare

12 aprilie (duminică) – Paștele

13 aprilie (luni) – A doua zi de Paște

Zile libere legale mai 2026

1 mai (vineri) – Ziua Muncii 31 mai (duminică) – Rusalii

Zile libere legale iunie 2026

1 iunie (luni) – Ziua Copilului + A doua zi de Rusalii

Zile libere legale august 2026

15 august (sâmbătă) – Adormirea Maicii Domnului

Zile libere legale noiembrie 2026

30 noiembrie (luni) – Sfântul Andrei

Zile libere legale decembrie 2026

1 decembrie (marți) – Ziua Națională a României

25 decembrie (vineri) – Crăciunul

26 decembrie (sâmbătă) – A doua zi de Crăciun

Paștele ortodox și catolic

În 2026, românii sărbătoresc Paștele ortodox duminică, 12 aprilie, în timp ce Paștele catolic pică mai devreme cu o săptămână, pe 5 aprilie.

Duminica Floriilor este sărbătorită de credincioșii ortodocși pe 5 aprilie, iar de cei romano-catolici pe 29 martie.

Angajații au la dispoziție o zi liberă în Vinerea Mare, pe 10 aprilie. Zilele libere legale continuă în weekend, pe 11 și 12 aprilie, iar luni, 13 aprilie, este a doua zi de Paște.

Așadar, românii au la dispoziție o minivacanță de patru zile cu ocazia Paștelui. Pentru cei care au zile libere de concediu, pot să lege câteva zile cu minivacanța și să obțină o săptămână de vacanță pe care o pot petrece în România sau în străinătate.

Vacanța de Paște a elevilor

Pentru elevi, vacanța de Paște sau vacanța de primăvară începe sâmbătă, 4 aprilie 2026 și va ține până marți, 14 aprilie 2026. Anul acesta, elevii vor avea vacanța de Paște mai devreme. După întoarcerea la cursuri după această vacanță, elevii încep Modulul cinci de studiu, care durează până pe 19 iunie, când începe oficial vacanța de vară.

Minivacanța de 1 Mai

Românii au la dispoziție trei zile libere cu ocazia zilei de 1 Mai, Ziua Muncii. Această zi liberă se va suprapune cu weekend-ul, oferind astfel trei zile consecutive libere.

Rusaliile

În 2026, Rusaliile vor fi sărbătorite duminică, 31 mai, și luni, 1 iunie. Totodată, ziua de 1 iunie este liberă legală, pentru că data coincide cu Ziua Copilului. Așadar, angajații vor avea parte de o zi singură zi liberă care, însă, poartă o dublă semnificație: Ziua Copilului și a doua zi de Rusalii. În acest context, oamenii au la dispoziție un weekend prelungit pentru a se bucura de o escapadă la munte, la mare sau pur și simplu la iarbă verde.

Când pică Sfânta Maria în 2026

În 2026, ziua de 15 ani, când se sărbătorește Adormirea Maicii Domnului sau Sfânta Maria, așa cum mai este cunoscută această zi, pică într-o zi de sâmbătă. Anul acesta, sărbătoarea nu va veni la pachet cu o zi liberă legală, așa că nu aduce niciun beneficiu suplimentar angajaților care au deja liber în weekend.

Minivacanță de Sfântul Andrei

Un alt prilej cu care românii au parte de o minivacanță este finalul lunii noiembrie și începutul lunii decembrie. Minivacanța vine cu ocazia zilei de Sfântul Andrei, iar imediat după urmează 1 decembrie, Ziua Națională a României. Cele două zile libere legale vin în continuarea weekendului, iar angajații au parte de patru zile consecutive nelucrătoare.

Sărbătoarea Sfântului Andrei pică luni, 30 decembrie, iar ziua Națională a României pică marți, pe 1 decembrie. Cele două zile vin după weekend, așa că o binemeritată minivacanță de 4 zile este ocazia perfectă pentru a petrece câteva zile departe de agitația orașului.

Zile libere de Crăciun 2026

La finalul anului, angajații români au parte de o nouă serie de zile libere legale. Vineri, 25 decembrie, este prima zi de Crăciun, așa că este zi liberă. Așadar, weekendul de Crăciun va fi prelungit și va avea 3 zile.

Zile libere speciale

Angajații români au dreptul și la alte zile libere în afara celor legale sau de concediu de odihnă. Conform articolului 52 din Codul Muncii, salariații au dreptul al zile libere plătite în cazul unor evenimente deosebite în cadrul familiei, care nu sunt incluse în durata concediului de odihnă. Articolul se referă la zile libere plătite în cazul acestor evenimente:

Căsătoria salariatului – 5 zile libere

Căsătoria unui copil al salariatului – 2 zile libere

Nașterea copilului unui salariat – 5 zile + 10 zile, dacă tatăl copilului a urmat cursul de creștere a copilului

Decesul soțului/soției, copilului, părinților, socrilor – 3 zile libere

Decesul bunicilor, fraților, surorilor – 1 zi liberă

Donatori de sânge – 1 zi

Schimbarea locului de muncă în cadrul aceleiași companii, cu mutarea domiciliului în altă localitate – 5 zile libere

În plus, salariații au la dispoziție 30 de zile de concediu fără plată pentru pregătirea și susținerea lucrării de diplomă în învățământul superior.

Zile libere în cazul urgențelor

Există și alte aspecte, care pot fi considerate situații neprevăzute și de urgență. Vorbim despre dreptul de a lipsi de la locul de muncă în situații de urgență familială precum o boală sau un accident. În aceste cazuri, trebuie să informezi angajatorul și să comunici când vei recupera perioada absentată.

În astfel de cazuri, absentarea de la locul de muncă nu poate avea o durată mai mare de 10 zile lucrătoare.

De asemenea, concediul de maternitate are o durată de 126 de zile, iar concediul de creștere a copilului durează până la 1 an și 11 luni ai copilului. Totodată, tații au dreptul la un concediu paternal de 20 de zile format din 10 zile de la stat plus alte 10 zile dacă tatăl a urmat un curs de puericultură.

În plus, unele companii acordă zile libere cu diferite ocazii, fie că vorbim despre 8 Martie, Ziua Internațională a Femeii, zi liberă de ziua de naștere a angajatului sau alte zile libere, în funcție de angajator.