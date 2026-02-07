Acasă » Știri » Zile libere legale în 2026. Calendar complet: minivacanțe, sărbători legale și cum să îți planifici concediul

Zile libere legale în 2026. Calendar complet: minivacanțe, sărbători legale și cum să îți planifici concediul

De: v 07/02/2026 | 10:00
Zile libere legale în 2026. Calendar complet: minivacanțe, sărbători legale și cum să îți planifici concediul
Angajatii pot avea parte de mai multe minivacante

2026 vine la pachet cu câteva zile libere legale de care românii pot profita pentru a își planifica minivacanțele și concediile. Luna ianuarie a avut doar patru zile libere legale, pentru că 24 ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Române, a picat în weekend. Iată care sunt următoarele zile libere legale în 2026.

Zile libere legale în 2026

Luna ianuarie a avut cinci zile libere legale, însă două dintre aceste zile au picat în weekend. Iată ce alte zile libere legale sunt în 2026:

Zile libere legale ianuarie 2026

  • 1 ianuarie (joi) – Anul Nou2 ianuarie (vineri) – Anul Nou
  • 6 ianuarie (marți) – Boboteaza
  • 7 ianuarie (miercuri) – Sfântul Ioan Botezătorul
  • 24 ianuarie (sâmbătă) – Ziua Unirii Principatelor Române

În luna februarie și martie nu există zile libere legale, însă românii sărbătoresc 1 Martie (Mărțișorul) și 8 Martie, Ziua Internațională a Femeii.

Zile libere legale aprilie 2026

  • 10 aprilie (vineri) – Vinerea Mare
  • 12 aprilie (duminică) – Paștele
  • 13 aprilie (luni) – A doua zi de Paște

Zile libere legale mai 2026

  • 1 mai (vineri) – Ziua Muncii31 mai (duminică) – Rusalii

Zile libere legale iunie 2026

  • 1 iunie (luni) – Ziua Copilului + A doua zi de Rusalii

Zile libere legale august 2026

  • 15 august (sâmbătă) – Adormirea Maicii Domnului

Zile libere legale noiembrie 2026

  • 30 noiembrie (luni) – Sfântul Andrei

Zile libere legale decembrie 2026

  • 1 decembrie (marți) – Ziua Națională a României
  • 25 decembrie (vineri) – Crăciunul
  • 26 decembrie (sâmbătă) – A doua zi de Crăciun

Paștele ortodox și catolic

În 2026, românii sărbătoresc Paștele ortodox duminică, 12 aprilie, în timp ce Paștele catolic pică mai devreme cu o săptămână, pe 5 aprilie.

Duminica Floriilor este sărbătorită de credincioșii ortodocși pe 5 aprilie, iar de cei romano-catolici pe 29 martie.

Angajații au la dispoziție o zi liberă în Vinerea Mare, pe 10 aprilie. Zilele libere legale continuă în weekend, pe 11 și 12 aprilie, iar luni, 13 aprilie, este a doua zi de Paște.

Așadar, românii au la dispoziție o minivacanță de patru zile cu ocazia Paștelui. Pentru cei care au zile libere de concediu, pot să lege câteva zile cu minivacanța și să obțină o săptămână de vacanță pe care o pot petrece în România sau în străinătate.

Vacanța de Paște a elevilor

Pentru elevi, vacanța de Paște sau vacanța de primăvară începe sâmbătă, 4 aprilie 2026 și va ține până marți, 14 aprilie 2026. Anul acesta, elevii vor avea vacanța de Paște mai devreme. După întoarcerea la cursuri după această vacanță, elevii încep Modulul cinci de studiu, care durează până pe 19 iunie, când începe oficial vacanța de vară.

Minivacanța de 1 Mai

Românii au la dispoziție trei zile libere cu ocazia zilei de 1 Mai, Ziua Muncii. Această zi liberă se va suprapune cu weekend-ul, oferind astfel trei zile consecutive libere.

Rusaliile

În 2026, Rusaliile vor fi sărbătorite duminică, 31 mai, și luni, 1 iunie. Totodată, ziua de 1 iunie este liberă legală, pentru că data coincide cu Ziua Copilului. Așadar, angajații vor avea parte de o zi singură zi liberă care, însă, poartă o dublă semnificație: Ziua Copilului și a doua zi de Rusalii. În acest context, oamenii au la dispoziție un weekend prelungit pentru a se bucura de o escapadă la munte, la mare sau pur și simplu la iarbă verde.

Când pică Sfânta Maria în 2026

În 2026, ziua de 15 ani, când se sărbătorește Adormirea Maicii Domnului sau Sfânta Maria, așa cum mai este cunoscută această zi, pică într-o zi de sâmbătă. Anul acesta, sărbătoarea nu va veni la pachet cu o zi liberă legală, așa că nu aduce niciun beneficiu suplimentar angajaților care au deja liber în weekend.

Minivacanță de Sfântul Andrei

Un alt prilej cu care românii au parte de o minivacanță este finalul lunii noiembrie și începutul lunii decembrie. Minivacanța vine cu ocazia zilei de Sfântul Andrei, iar imediat după urmează 1 decembrie, Ziua Națională a României. Cele două zile libere legale vin în continuarea weekendului, iar angajații au parte de patru zile consecutive nelucrătoare.

Sărbătoarea Sfântului Andrei pică luni, 30 decembrie, iar ziua Națională a României pică marți, pe 1 decembrie. Cele două zile vin după weekend, așa că o binemeritată minivacanță de 4 zile este ocazia perfectă pentru a petrece câteva zile departe de agitația orașului.

Zile libere de Crăciun 2026

La finalul anului, angajații români au parte de o nouă serie de zile libere legale. Vineri, 25 decembrie, este prima zi de Crăciun, așa că este zi liberă. Așadar, weekendul de Crăciun va fi prelungit și va avea 3 zile.

Zile libere speciale

Angajații români au dreptul și la alte zile libere în afara celor legale sau de concediu de odihnă. Conform articolului 52 din Codul Muncii, salariații au dreptul al zile libere plătite în cazul unor evenimente deosebite în cadrul familiei, care nu sunt incluse în durata concediului de odihnă. Articolul se referă la zile libere plătite în cazul acestor evenimente:

  • Căsătoria salariatului – 5 zile libere
  • Căsătoria unui copil al salariatului – 2 zile libere
  • Nașterea copilului unui salariat – 5 zile + 10 zile, dacă tatăl copilului a urmat cursul de creștere a copilului
  • Decesul soțului/soției, copilului, părinților, socrilor – 3 zile libere
  • Decesul bunicilor, fraților, surorilor – 1 zi liberă
  • Donatori de sânge – 1 zi
  • Schimbarea locului de muncă în cadrul aceleiași companii, cu mutarea domiciliului în altă localitate – 5 zile libere

În plus, salariații au la dispoziție 30 de zile de concediu fără plată pentru pregătirea și susținerea lucrării de diplomă în învățământul superior.

Zile libere în cazul urgențelor

Există și alte aspecte, care pot fi considerate situații neprevăzute și de urgență. Vorbim despre dreptul de a lipsi de la locul de muncă în situații de urgență familială precum o boală sau un accident. În aceste cazuri, trebuie să informezi angajatorul și să comunici când vei recupera perioada absentată.

În astfel de cazuri, absentarea de la locul de muncă nu poate avea o durată mai mare de 10 zile lucrătoare.

De asemenea, concediul de maternitate are o durată de 126 de zile, iar concediul de creștere a copilului durează până la 1 an și 11 luni ai copilului. Totodată, tații au dreptul la un concediu paternal de 20 de zile format din 10 zile de la stat plus alte 10 zile dacă tatăl a urmat un curs de puericultură.

În plus, unele companii acordă zile libere cu diferite ocazii, fie că vorbim despre 8 Martie, Ziua Internațională a Femeii, zi liberă de ziua de naștere a angajatului sau alte zile libere, în funcție de angajator.

Românii ar putea avea mai PUȚINE zile LIBERE din 2026. Proiectul care îi va înfuria pe angajați

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Andreea Bostănică a făcut-o praf pe Beregoi: „Zici că e un băiat de 14 ani care a început să facă sală. Analfabeto!” Iuliana i-a dat replica extrem de elegant
Știri
Andreea Bostănică a făcut-o praf pe Beregoi: „Zici că e un băiat de 14 ani care a început…
Misterul lui Cupidon dezvăluit: cum a ajuns micuțul cu arc și săgeți simbolul suprem al Zilei Îndrăgostiților
Știri
Misterul lui Cupidon dezvăluit: cum a ajuns micuțul cu arc și săgeți simbolul suprem al Zilei Îndrăgostiților
Motivul pentru care ar trebui să ștergeți toate numerele de telefon ale vechilor contacte din WhatsApp
Mediafax
Motivul pentru care ar trebui să ștergeți toate numerele de telefon ale vechilor...
Cum ninge, cum apar gropile în București. După ultimul îngheț au apărut noi cratere pe străzile Capitalei. Primăria anunță „marea cârpeală” a arterelor sparte
Gandul.ro
Cum ninge, cum apar gropile în București. După ultimul îngheț au apărut noi...
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Am fost goală la o fotografie”
Prosport.ro
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Am fost...
18 soldați ruși, capturați de renumita Brigadă Azov, după ce au fost abandonați mai multe luni de camarazii lor
Adevarul
18 soldați ruși, capturați de renumita Brigadă Azov, după ce au fost abandonați...
Următorul hegemon al Europei: Care sunt riscurile reînarmării Germaniei și de ce soluția „cătușelor de aur” ar putea salva continentul
Digi24
Următorul hegemon al Europei: Care sunt riscurile reînarmării Germaniei și de ce soluția...
Trump lansează site-ul TrumpRx pentru medicamente cu prețuri reduse
Mediafax
Trump lansează site-ul TrumpRx pentru medicamente cu prețuri reduse
Parteneri
Transformarea IREALĂ a unei soliste celebre. Cum a slăbit și cum arată acum? Nimeni nu a mai recunoscut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Transformarea IREALĂ a unei soliste celebre. Cum a slăbit și cum arată acum? Nimeni nu...
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere...
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Ce trebuie să pui sub covoarele din dormitor, ca să miroasă mereu ca la hotelurile de lux
Click.ro
Ce trebuie să pui sub covoarele din dormitor, ca să miroasă mereu ca la hotelurile...
Planul rapid al SUA pentru războiul lui Putin: acord de pace Moscova - Kiev în martie, alegeri și referendum în Ucraina în luna mai
Digi 24
Planul rapid al SUA pentru războiul lui Putin: acord de pace Moscova - Kiev în...
VIDEO Momentul în care doi soți au fost tâlhăriți la Cernavodă, filmat de camerele de supraveghere. Un suspect a fost prins
Digi24
VIDEO Momentul în care doi soți au fost tâlhăriți la Cernavodă, filmat de camerele de...
2026: Lista actualizată cu radare fixe. Unde sunt montate camerele cu recunoaștere automată
Promotor.ro
2026: Lista actualizată cu radare fixe. Unde sunt montate camerele cu recunoaștere automată
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut dreptate...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut...
Arma secretă a Ucrainei: Avionul neobișnuit care a doborât 2% din dronele Shahed
go4it.ro
Arma secretă a Ucrainei: Avionul neobișnuit care a doborât 2% din dronele Shahed
Insula cu cele mai mari resurse naturale ale planetei!
Descopera.ro
Insula cu cele mai mari resurse naturale ale planetei!
Pasionații de wrestling se pregătesc de WWE 2K26. Când va fi lansat jocul
Go4Games
Pasionații de wrestling se pregătesc de WWE 2K26. Când va fi lansat jocul
Cum ninge, cum apar gropile în București. După ultimul îngheț au apărut noi cratere pe străzile Capitalei. Primăria anunță „marea cârpeală” a arterelor sparte
Gandul.ro
Cum ninge, cum apar gropile în București. După ultimul îngheț au apărut noi cratere pe...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Test IQ pentru matematicieni | Cât face 42:7(2+4)=? Răspunsul nu este 1
Test IQ pentru matematicieni | Cât face 42:7(2+4)=? Răspunsul nu este 1
Fotbalistul care a ales între mamă și soție. Povestea lui Achraf Hakimi și a actriței Hiba Abouk
Fotbalistul care a ales între mamă și soție. Povestea lui Achraf Hakimi și a actriței Hiba Abouk
Andreea Bostănică a făcut-o praf pe Beregoi: „Zici că e un băiat de 14 ani care a început să ...
Andreea Bostănică a făcut-o praf pe Beregoi: „Zici că e un băiat de 14 ani care a început să facă sală. Analfabeto!” Iuliana i-a dat replica extrem de elegant
Misterul lui Cupidon dezvăluit: cum a ajuns micuțul cu arc și săgeți simbolul suprem al Zilei Îndrăgostiților
Misterul lui Cupidon dezvăluit: cum a ajuns micuțul cu arc și săgeți simbolul suprem al Zilei Îndrăgostiților
7 moduri simple prin care îți poți îmbunătăți flora intestinală
7 moduri simple prin care îți poți îmbunătăți flora intestinală
Dina și Donca au confundat Survivor cu Insula Iubirii. Ce făceau cei doi când intrau singuri în ocean. ...
Dina și Donca au confundat Survivor cu Insula Iubirii. Ce făceau cei doi când intrau singuri în ocean. Marina a recunoscut totul
Vezi toate știrile
×