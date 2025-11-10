Ce se întâmplă cu zilele de concediu neefectuate până la finalul anului. Legea este fermă

Ne apropiem de finalul anului și mulți sunt românii conștiincioși, care nu și-au folosit toate zilele de concediu. Ei bine, ce se întâmplă cu acestea? Cei care se află în această situație pot sta liniștiți. Zilele de concediu rămase nu se pierd. Iată ce trebuie să facă angajații pentru a se bucura în continuare de ele.

Zilele de concediu reprezintă un beneficiu prevăzut în legislația muncii. Concret, conform Codului Muncii, toți salariații au dreptul la concediul de odihnă. Acesta nu poate fi transferat altei persoane și nici nu poate fi limitat în vreun fel de către angajator. Durata minimă a concediului este de 20 de zile lucrătoare pe an.

Ce se întâmplă cu zilele de concediu neefectuate până la finalul anului

Ei bine, mai sunt doar câteva săptămâni până la finalul anului, iar mulți sunt cei care nu au apucat să își consume toate zilele de concediu. Angajații care se află în această situație nu trebuie să se sperie, încă mai au timp să își ia concediu și, chiar dacă nu o fac, nu o să piardă zilele rămase.

Mai exact, potrivit legii, dacă ai rămas cu zile libere neefectuate după data de 31 decembrie, angajatorul are obligația de a le acorda într-un interval de 18 luni. Așa că aceia care nu și-au consumat concediul mai au la dispoziție mult timp pentru a o face.

Însă, dacă nici după aceste 18 luni zilele de concediu nu sunt luate, atunci se consideră pierdute. De asemenea, zilele de concediu pot fi recompensate și prin bani. Însă, ele se plătesc doar la încetarea colaborării dintre angajat și angajator.

Totodată, zilele de concediu neluate se pot programa cu angajatorul. Legea prevede ca această programare să se facă prin consultarea salariatului ori, în cazul planificărilor colective, prin negociere cu reprezentanții.

