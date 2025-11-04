Acasă » Știri » Când intră banii de burse în luna noiembrie 2025. Vestea pe care elevii României o așteaptă!

04/11/2025
Vești bune pentru elevii din România. Aceștia au așteptat momentul cu sufletul la gură: s-a aflat data exactă când vor fi livrate bursele de merit în luna noiembrie 2025. Pe ce dată le vor intra banii vedeți în rândurile de mai jos.

Bursele de merit în anul școlar 2025-2026 vor fi livrate pe data de 20 noiembrie 2025. Acum vor intra banii pe două luni, atât pe septembrie, cât și pe octombrie. De asemenea, plata se va face pe data de 20 a fiecărei luni.

Data de 20 noiembrie este una pe care mulți o așteptau cu sufletul la gură. Acesta este momentul în care vor intra bursele, potrivit metodologiei. De asemenea, Edupedu.ro transmite că următoarele plăți se vor face tot pe data de 20. Atât elevii de gimnaziu, cât și cei de liceu vor primi acum primele burse din acest an școlar.

„[…] sumele estimate pentru plata burselor, atât pentru luna septembrie, cât și pentru luna octombrie a anului curent, urmând ca plata să se facă de către unitățile de învățământ la data de 20 noiembrie ”, se arată la articolul 26, alineatul 4 din metodologia de acordare a burselor în anul școlar 2025-2026.

În țara noastră, bursa de merit este în valoare de 450 de lei, însă este calculată la numărul de zile de cursuri pe care elevii le susțin într-o lună. Din acest motiv, suma ajunge să fie de multe ori mai mică. Mai mult decât atât, cele sociale și tehnologice sunt de 300 de lei pe lună. Elevele-mame minore înscrise în învățământul preuniversitar primesc suma de 700 de lei lunar. Este important de menționat că, din acest an școlar, bursele de performanță și reziliență au fost eliminate.

„Plata burselor se face lunar, de către unităţile de învăţământ, până la data de 20 a fiecărei luni, pentru luna precedentă, cu excepţia lunii septembrie, care se plăteşte în octombrie. Bursele pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat sunt suportate din bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării. Pentru anul 2025, suma necesară pentru acordarea burselor este estimată la peste 4 miliarde de lei”, explică Executivul.

