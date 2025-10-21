Ce se întâmplă cu elevii de la liceul din Rahova, după explozia devastatoare! Autoritățile caută soluții în criză

Elevii de la “Dimitrie Bolintineanu”, liceul afectat de explozia care a avut loc în Rahova, trec printr-o situație dramatică. Autoritățile au luat în calcul mutarea celor peste 1.600 de copii, către alte unități de învățământ din sectoarele învecinate.

Această decizie vine după ce experții Inspectoratului de Stat în Construcții, au constatat că un stâlp de rezistență al clădirii a fost grav avariat în urma exploziei puternice produse în Sectorul 5 al Capitalei. În acest moment, elevii fac cursuri online, la fel ca în perioada pandemiei de Covid-19. În curtea liceului, care se află fix lângă blocul devastat de explozie, a fost organizat un centru de intervenție pentru sprijinirea persoanelor evacuate din blocul devastat.

Ce se întâmplă cu elevii de la liceul din Rahova, după explozia devastatoare

După această săptămână în care aceștia fac orele online, elevii de la Liceul „Dimitrie Bolintineanu” vor avea o perioadă de vacanță și “Săptămâna Altfel”. Așadar, elevii ar trebui să se întoarcă la cursuri pe data de 10 noiembrie. Dacă în tot acest timp nu se vor lua măsuri pentru remedierea pagubelor produse de explozie, elevii vor fi trimiși la școlile din alte sectoare ale Capitalei.

Părinții unora dintre elevii de la „Dimitire Bolintineanu”, s-au mutat special cu chirie în această zonă, tocmai pentru ca aceștia să ajungă mai repede la școală, mai ales că se învață în două schimburi, iar unii dintre ei termină cursurile la ora 20:00, când este deja întuneric, ținând cont de perioada în care ne aflăm.

În prezent, liceul găzduiește 1.638 de elevi, dintre care aproximativ 700 învață dimineața, iar restul după amiaza, până seara la ora 20:00. Așadar, decizia privind mutarea elevilor rămâne în mâna autorităților. Expertiza efectuată la blocul din Rahova, grav avariat în urma exploziei puternice produse vineri dimineață, confirmă că imobilul nu mai poate fi locuit. Raportul efectuat de mai mulți experți în construcții arată un risc iminent de prăbușire.

Specialiștii recomandă un perimetru de siguranță de 30 de metri în jurul blocului afectat, care să includă și Liceul „Bolintineanu”. Potrivit experților, în eventualitatea unei prăbușiri, plăcile de beton ar putea să cadă peste școală.

Răzvan Munteanu, Directorul Administrației pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic: „Municipalitatea va contracta o companie care va avea obiectivul de a dezafecta și îndepărta elementele cu risc iminent de desprindere. Apoi, sub coordonarea celor de la IGSU, oamenii vor putea să reintre în apartamente să-și ia bunurile de strictă necesitate. Tot săptămâna viitoare, Administrația pentru Consolidări va fi împuternicită să inițieze activitatea de expertiză tehnică, proiectare și execuție lucrări, după caz.”

Liceul „Bolintineanu”, în pericol de prăbușire. Specialiștii cer un perimetru de siguranță