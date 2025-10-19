Liceul „Bolintineanu”, în pericol de prăbușire. Specialiștii cer un perimetru de siguranță

Expertiza efectuată la blocul din Rahova, grav avariat în urma exploziei puternice produse vineri dimineață, confirmă că imobilul nu mai poate fi locuit. Raportul efectuat de mai mulți experți în construcții arată un risc iminent de prăbușire.

O parte a blocului afectat de deflagrație urmează să fie demolată. Mai mulți experți în construcții ai Universității București, ai Inspectoratului de Stat în Construcții dar și alții de la firme private, au spus același lucru, după inspecția vizuală. Drept urmare, blocul afectat de explozia puternică din Rahova, nu mai poate fi locuit.

Liceul „Bolintineanu”, în pericol de prăbușire

„Componentele structurale ale clădirii, alcătuite din pereți prefabricați și plăci din beton armat prefabricate, precum și îmbinările dintre acestea, prezintă prăbușiri locale, ruperi, dislocări, deplanări severe și crăpături vizibile.”, se arată în raportul experților.

Specialiștii recomandă un perimetru de siguranță de 30 de metri în jurul blocului afectat, care să includă și Liceul „Bolintineanu”. Potrivit experților, în eventualitatea unei prăbușiri, plăcile de beton ar putea să cadă peste școală.

Răzvan Munteanu, Directorul Administrației pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic: „Municipalitatea va contracta o companie care va avea obiectivul de a dezafecta și îndepărta elementele cu risc iminent de desprindere. Apoi, sub coordonarea celor de la IGSU, oamenii vor putea să reintre în apartamente să-și ia bunurile de strictă necesitate. Tot săptămâna viitoare, Administrația pentru Consolidări va fi împuternicită să inițieze activitatea de expertiză tehnică, proiectare și execuție lucrări, după caz.”

Toți pașii următori vor fi monitorizați și aprobați mai întâi de procurori, care se vor asigura că nicio probă esențială pentru anchetă nu este distrusă. Duminică, anchetatorii au strâns una dintre cele mai importante declarații: mărturia administratoarei blocului. Nu se știe cât va dura reconstrucția blocului, așadar, autoritățile caută soluții pentru oamenii care au rămas fără locuințe.

Cosmina Simiean, directorul DGASMB: „De luni vor trece la faza a doua: să găsim, cu fiecare familie, o soluție potrivită de locuire pe termen mediu și lung. Tot săptămâna viitoare vom începe să alocăm ajutorul financiar în valoare de 1.500 de lei pentru fiecare membru de familie a cărei locuință a devenit inutilizabilă.”

Polițiștii criminaliști au mărturisit că au primit rezultatele expertizei ADN în cazul celor două femei care și-au pierdut viața în tragedie. Abia acum familiile se vor putea ocupa de înmormântare.

