Prognoza meteo azi, 19 martie 2026. Vreme rece în Moldova: ploile și vântul puternic lovesc regiunea

Ziua de 19 martie aduce o răcire accentuată în toată România, cu cer mai mult noros, vânt și precipitații locale. În timp ce vestul rămâne ușor mai blând, în restul țării primăvara face un pas înapoi, iar vremea capătă un aspect mai apropiat de final de iarnă decât de mijloc de martie.

Azi, 19 martie, vremea se răcește în toată țara, iar valorile termice coboară spre normalul perioadei. Cerul va avea înnorări în majoritatea regiunilor, iar aspectul general va fi unul închis și rece pentru această perioadă din martie.

Vremea de azi în România

Potrivit ANM, temperaturile maxime se vor încadra între 5 și 13 grade Celsius, cu cele mai scăzute valori în depresiunile Carpaților Orientali și cele mai ridicate, izolat, în vest și nord-vest. Minimele nopții vor fi cuprinse, în general, între -3 și 4 grade, cu condiții de brumă pe arii restrânse.

Precipitațiile vor apărea local, mai ales în Moldova și Oltenia, sub formă de ploi, iar la munte vor predomina ninsorile slabe, în special în Carpații Orientali. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei, unde rafalele vor atinge 40–45 km/h, iar la altitudini mari chiar 60–80 km/h.

Vremea pe regiuni

Nord și vest

În nordul și vestul țării, vremea va fi rece, dar ușor mai blândă decât în restul regiunilor. Temperaturile maxime vor ajunge izolat până la 12–13 grade, însă diminețile și nopțile rămân reci. Cerul va fi mai mult noros, iar senzația de frig va fi accentuată de vânt.

Sud și sud-est

În sud și sud-est, răcirea va fi bine resimțită. Cerul va avea înnorări, iar vântul va avea intensificări temporare, mai ales în Muntenia și Dobrogea. Valorile termice vor fi modeste, iar atmosfera va fi una rece și instabilă.

Oltenia și sud-vest

În Oltenia și sud-vest, vremea va fi închisă, cu probabilitate mai mare de ploi slabe. Temperaturile vor rămâne scăzute pentru această perioadă, iar senzația de frig va fi accentuată de umezeală.

Est și nord-est

În est și nord-est, în special în Moldova, vremea va fi rece și instabilă. Sunt așteptate ploi trecătoare, iar vântul va avea intensificări, mai ales în sudul regiunii. Valorile termice vor fi printre cele mai scăzute din țară.

Centrul țării și zona Carpaților

În centrul țării, temperaturile vor fi scăzute, iar în depresiunile intramontane se vor înregistra cele mai mici valori maxime, în jur de 5 grade. La munte, vor predomina ninsorile slabe, iar vântul va sufla mai puternic, cu rafale de până la 60–80 km/h.

Dobrogea și zona Mării Negre

În Dobrogea și pe litoral, vremea va fi rece, cu cer mai mult noros și vânt moderat, temporar mai intens. Deși temperaturile minime vor fi mai ridicate decât în interiorul țării, vântul va accentua senzația de frig.

Vremea de azi în București

În București, vremea se răcește comparativ cu ziua precedentă. Cerul va avea înnorări, iar vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă va fi de aproximativ 9–10 grade, iar minima se va situa între 1 și 3 grade. Atmosfera va fi una rece și închisă.

Vremea în marile orașe

La Cluj-Napoca, maxima va fi de aproximativ 11 grade, iar minima în jur de 0 grade.

La Timișoara, temperaturile vor ajunge la 13–14 grade ziua și 2 grade noaptea.

În Iași, maxima va fi de aproximativ 8 grade, iar minima de 2 grade, cu posibile ploi.

La Craiova, temperaturile vor ajunge la aproximativ 10 grade, iar minima la 2 grade.

În Constanța, maxima va fi de aproximativ 9 grade, iar minima de 3 grade.

La Brașov, valorile vor fi cele mai scăzute, cu o maximă de aproximativ 5 grade și o minimă de -3 grade.

