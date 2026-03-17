E oficial, s-a întors vremea rea. ANM a emis avertizări pentru București și alte zone din țară

Deși calendaristic este primăvară, vremea este instabilă și se schimbă din nou. ANM a anunțat că a emis un cod galben de vânt puternic în patru județe din țară. Zonele vizate sunt sud-vestul României.

Începând cu data de 17 martie, Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de vânt pentru mai multe județe din țară. Vremea este instabilă, mai ales că în ciuda acestui cod galben transmis de ANM în Capitală și în alte orașe vor fi temperaturi mai ridicate.

Atenționarea rămâne în vigoare până miercuri, pe data de 18 martie. În cursul nopții vântul va sufla cu putere în majoritatea regiunilor. De joi, temperaturile vor scădea semnificativ.

În ce județe anunță ANM că va fi cod galben de vânt

Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare de cod galben de vânt puternic. Zonele vizate sunt cele din sud-vestul țării, mai exact în Caraş-Severin, Mehedinţi, Dolj şi Olt. Din data de 17 martie, de la ora 22:00 și până pe 18 martie la ora 20:00, vântul va avea intensificări de până la 50 și 70 km/h. În Munții Banatului și Carpații Meridionali, vântul va avea rafale de 70-90 km/h.

Un alt cod galben emis vizează judeţele Mehedinţi, Dolj şi Olt, în intervalul 10:00 – 17:00, iar vântul va ajunge la 50-60 km/h. Totodată, ANM a emis și o informare de vânt care va fi valabil în perioada 17 martie, ora 20:00 – 19 martie, ora 20:00. Vântul va avea intensificări și în cursul nopții de marți spre miercuri, în sudul Banatului, iar miercuri în majoritatea regiunilor din țară. Joi, Muntenia, Dobrogea şi sudul Moldovei vor avea parte de vânt cu viteze de până la 40-45 km/h. În zona montană, vântul va avea intensificări de până la 60-80 km/h.

Cum va fi vremea în Capitală

Deși în aceste zile temperaturile au fost mai ridicate și părea că primăvara își intră în drepturi, vremea devine instabilă. Cerul va fi variabil, vântul va sufla slab, iar temperaturile maxime vor fi de 14-15 grade, iar cele minime, în special în timpul nopții vor fi în jur de 0-2 grade. Miercuri, vremea se răcește ușor. Temperaturile maxime vor scădea până la 12-14 grade, iar temperaturile minime înregistrate vor fi de 2-4 grade. Joi, cerul va fi înnoros, vântul va sufla moderat, iar temperaturile vor fi mai reduse decât în zilele precedente.

VEZI ȘI: Mai ninge sau nu în București primăvara aceasta? Prognozele meteorologilor Accuweather, Easeweather și ANM indică același lucru

ANM a anunțat cum va fi vremea de Florii și de Paște. Prognoza meteo până la mijlocul lui aprilie