Prognoza meteo azi, 17 martie 2026. Răcire în Transilvania: temperaturi aproape de îngheț în depresiunile montane

Prognoza meteo de azi, 17 martie 2026. România va avea o zi mai răcoroasă decât în ultima săptămână, cu temperaturi maxime în general între 9 și 14°C. Cele mai scăzute valori se vor înregistra în zonele montane și în depresiunile intracarpatice, în timp ce vestul și sud-vestul țării vor avea temperaturi ușor mai ridicate.

Vremea rămâne specifică începutului de primăvară, cu dimineți reci și temperaturi mai blânde în cursul după-amiezii.

Vremea de azi în România

Vremea se va răci în cea mai mare parte a țării comparativ cu zilele precedente, iar temperaturile vor reveni mai aproape de normalul perioadei pentru mijlocul lunii martie. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare în unele regiuni, iar vântul va sufla în general slab până la moderat.

Temperaturile maxime se vor încadra, în majoritatea zonelor, între 9 și 14°C, în timp ce minimele nocturne vor coborî între –3 și 4°C, mai scăzute în depresiunile intramontane. Diminețile vor fi răcoroase, cu posibilă ceață în zonele joase, iar după-amiaza vremea va deveni mai plăcută.

Nordul și vestul țării

În Maramureș, Crișana și Banat, vremea va fi relativ răcoroasă dimineața, dar temperaturile vor crește treptat pe parcursul zilei. Maximele se vor situa între 12 și 14°C, iar minimele nocturne vor coborî spre 2–4°C. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări trecătoare, iar vântul va sufla slab.

Sudul și sud-estul României

În Muntenia și sud-estul țării, temperaturile vor avea valori moderate. Maximele vor ajunge la 11–13°C, iar minimele nocturne vor coborî spre 1–3°C. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Oltenia și sud-vestul

În Oltenia și sud-vestul României se anunță o zi relativ răcoroasă pentru această perioadă. Temperaturile maxime vor fi de 12–14°C, iar minimele nocturne vor coborî spre 1–3°C. Cerul va avea înnorări temporare.

Estul și nord-estul

În Moldova și în nord-estul țării, temperaturile vor rămâne ceva mai scăzute. Maximele vor fi în jur de 10–12°C, iar minimele nocturne pot coborî spre 0–2°C. Cerul va fi variabil, cu vânt slab până la moderat.

Centrul țării și zona Carpaților

În Transilvania și în zona Carpaților, vremea va fi mai rece. Maximele vor ajunge la 9–11°C în depresiuni, iar minimele pot coborî spre –3…–1°C. La munte temperaturile vor fi mai scăzute, iar în zonele înalte pot apărea precipitații slabe.

Dobrogea și zona Mării Negre

În Dobrogea și pe litoral, influența Mării Negre va menține temperaturile moderate. Maximele vor ajunge la 10–12°C, iar minimele nocturne se vor situa între 3 și 5°C. Vântul poate avea unele intensificări pe litoral.

Vremea de azi în București

În București, vremea va fi mai răcoroasă decât în ultimele zile. Cerul va fi variabil, iar temperatura maximă va ajunge la aproximativ 12–13°C, în timp ce minima din timpul nopții va coborî spre 2–3°C. Vântul va sufla slab, iar dimineața sunt posibile condiții de ceață în zonele periferice ale orașului.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca

La Cluj-Napoca, ziua va începe cu temperaturi apropiate de pragul înghețului, dar vremea se va încălzi treptat până la o maximă de aproximativ 10–11°C. Cerul va fi variabil, iar vântul slab. Noaptea, temperatura minimă va coborî din nou spre 0°C, ceea ce va face ca dimineața următoare să fie destul de răcoroasă.

Timișoara

În Timișoara, vremea va fi ceva mai blândă decât în restul țării. Temperaturile maxime vor ajunge la 13–14°C, iar minimele nocturne se vor situa în jurul valorii de 3–4°C. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab, astfel că ziua va avea un aspect destul de plăcut pentru această perioadă.

Iași

La Iași, vremea va fi răcoroasă dimineața, când temperaturile vor fi în jur de 1–2°C. Pe parcursul zilei, valorile termice vor urca până la 10–11°C. Cerul va avea unele înnorări temporare, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Craiova

În Craiova, temperaturile vor fi ușor mai ridicate. Maxima zilei va ajunge la 12–13°C, în timp ce minima nocturnă va coborî spre 2–3°C. Cerul va fi variabil, iar vântul slab va face ca vremea să fie relativ plăcută în orele după-amiezii.

Constanța

La Constanța, influența Mării Negre va menține temperaturile mai scăzute pe timpul zilei. Maxima va ajunge la aproximativ 10–11°C, iar minima nocturnă se va situa între 4 și 5°C. Cerul va fi variabil, iar vântul poate avea unele intensificări pe litoral.

Brașov

În Brașov, dimineața va fi rece, cu temperaturi apropiate de –1 și –2°C. Pe parcursul zilei, maxima va ajunge la 9–10°C. Cerul va fi variabil, iar în timpul nopții temperaturile vor coborî din nou sub pragul înghețului.

