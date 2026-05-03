Zodia care se va despărți/va divorța în luna mai 2026, potrivit lui Neti Sandu: „Există și vești bune”

Se anunță schimbări importante în perioada următoare pentru nativii unei zodii de aer, iar astrele indică faptul că unele relații pot ajunge la un punct critic, chiar la o despărțire. După o perioadă în care planetele au fost concentrate în aceleași semne zodiacale, influențele astrale încep acum să se disperseze.

În ultimele luni, anumite domenii ale vieții au fost intens solicitate, ceea ce a creat senzația de blocaj sau suprasolicitare. Acum, energia se distribuie mai echilibrat, iar oamenii pot gestiona mai multe aspecte simultan, fără să mai fie nevoiți să se concentreze exclusiv pe un singur scop.

Odată cu intrarea Soarelui în Taur, în intervalul 20 aprilie – 21 mai, lucrurile capătă mai multă claritate, însă ar putea să apară și probleme. În același timp, Venus și Uranus, aflate în Gemeni, aduc elemente de noutate și schimbări neașteptate.

Balanțele vor avea probleme pe plan sentimental

Pentru Balanță, această perioadă scoate în evidență sectorul relațiilor. Dinamica de cuplu, care până acum a fost tolerată în anumite limite, începe să fie pusă sub semnul întrebării. Apar tensiuni generate de frustrări acumulate: lipsa de atenție, neînțelegeri sau chiar gelozii. Marte amplifică aceste stări și le aduce la suprafață, obligând nativii să confrunte realitatea. Deși acești nativi preferă armonia și evită conflictele, acum va trebui să ia decizii clare și să stabilească limite.

Pe plan profesional, aceeași energie poate indica provocări în relația cu superiorii. Respectarea regulilor și evitarea conflictelor devin esențiale. Totuși, nu lipsesc oportunitățile: influențele din Taur favorizează câștigurile financiare, iar contextul astral din Gemeni poate deschide uși către călătorii, studii sau colaborări internaționale, unele apărute pe neașteptate, dar cu potențial pozitiv.

