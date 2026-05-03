Răzvan Kovacs, primele declarații după despărțirea de Ella. Replică acidă pentru ispita care l-a ironizat: “S-a eliberat locul de amantă”

Internetul a sărit în aer la apariția lor împreună și la fel se întâmplă și acum, după zvonurile legate de despărțire. Da, despre Ella și Răzvan Kovacs este vorba, cuplul care a reușit să stârnească multe reacții și să fie în centrul atenției tuturor. După ce a șters pozele cu ea de pe Instagram, CANCAN.RO a preluat frâiele situației pentru a afla adevărul direct de la sursă. Vă prezentăm toate detaliile în rândurile ce urmează.

Răzvan Kovacs și Ella s-au numărat printre cele mai controversate cupluri din ultima perioadă și reprezintă unul dintre cele mai discutate subiecte ale momentului. După ce s-au afișat împreună și au oficializat relația, povestea de dragoste s-a terminat brusc și rapid. Deși internauții nu le dădeau șanse mari de reușită pe termen lung, nimeni nu se aștepta la o despărțire atât de rapidă! Putem spune că Ema este cea ai fericită persoană din situația asta, asta e clar.

După ce despărțirea momentului a început să fie pe buzele tuturor, dar nimeni nu avea confirmarea oficială din partea unuia dintre protagoniști, CANCAN.RO l-a contactat pe Răzvan Kovacs pentru a lămuri întreaga situație. Cei doi nu mai formează un cuplu, iar presiunea publicului a contribuit la acest final trist.

„Mi-am șters pozele de pe Instagram. A fost dusă la extrem toată treaba asta, e prea multă presiune media și eu am nevoie de liniște. S-a pus prea multă presiune pe acest subiect, iar mie nu îmi place. Lucrurile dintre noi nu funcționează la un nivel la care să putem numi asta o relație în momentul ăsta, dar nu din cauza ei neapărat, eu sunt ăla vinovat. Eu nu dau vina pe femeile din viața mea, știu că sunt o persoană problematică.”, a spus Răzvan Kovacs pentru CANCAN.RO.

Acum că am lămurit situația și v-am răspuns la întrebare, să revenim la comentariile făcute pe seama despărțirii dintre cei doi. După cum v-am spus, internetul a sărit în aer după zvonurile legate de ruptură, iar printre reacțiile acide s-a numărat și cea a Tinei Ulmeanu, fostă ispită la Insula Iubirii.

”Cum e să îți înșeli nevasta și apoi să te lase și amanta, dj-ul României?”, a scris Tina Ulmeanu.

Pentru CANCAN.RO, Răzvan Kovacs i-a oferit un răspuns tranșant brunetei:

„Nu m-a lăsat nici una, nici alta. Nici nevasta, nici amanta, deși uneori aș vrea să mă lase. S-a eliberat locul de amantă, dacă e interesată.”

