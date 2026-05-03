Cătălin Măruță, dezvăluiri despre drumul greu către celebritate. Ce sacrificii a fost nevoit să facă

Cătălin Măruță, unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori TV, face dezvăluiri sincere despre începuturile sale. Deși iubește televiziunea, drumul spre succes nu a fost lipsit de provocări, iar vedeta vorbește deschis despre momentele dificile prin care a trecut.
Cătălin Măruță a dispărut de pe micile ecrane după ce emisiunea lui a fost scoasă din grila PRO TV, iar acum s-a reorientat către online, unde se ocupă de podcastul lui și alte proiecte. Soțul Andrei a vorbit recent despre începuturile sale în televiziune și a recunoscut că drumul spre succes nu a fost deloc simplu, fiind marcat de refuzuri și uși închise încă de la debut.
După aproape 20 de ani de „La Măruță”, Cătălin Măruță a pus punct unei etape importante din carieră, odată cu scoaterea emisiunii din grila PRO TV, moment care a surprins publicul. Cătălin Măruță a vorbit deschis despre începuturile carierei sale din media, despre obstacolele întâlnite și despre momentele în care i-au fost închise ușile.
„Claaaar! Îmi aduc aminte perfect vibe-ul momentului. Era un amestec de entuziasm și emoție pură, ca atunci când ești pe punctul de a deschide o ușă despre care nu știi nimic, dar simți în stomac că acolo te așteaptă ceva important. PRO-ul a fost pentru mine începutul unei noi etape și… sincer, nu știam deloc unde o să ducă. Dar știam că vreau să muncesc, să fiu serios și să demonstrez că merit locul acela.
Ce e interesant e că între timp, aici, în toți anii ăștia, am învățat ceva esențial: nu mai vreau să demonstrez nimic. Nu asta mă motivează acum. Ce-mi doresc și ce contează cu adevărat este să dăruiesc – emoții, bucurie, o stare de bine. Să îi fac pe oameni să simtă ceva frumos, să uite măcar pentru puțin timp de probleme, să se regăsească într-o poveste sau într-un zâmbet. Restul… a venit firesc, în timp. Și încă vine” a spus acesta într-un interviu pentru revista Viva.
Drumul lui Cătălin Măruță spre statutul de veteran al televiziunii nu a fost deloc ușor, fiind presărat cu eșecuri și oportunități ratate. Vedeta recunoaște deschis că a trecut prin momente dificile, dar spune că toate „căderile” l-au ajutat să crească și să ajungă unde este astăzi, fiecare experiență devenind o lecție importantă în cariera sa.
„Evident. Nu doar o ușă, mai multe. Și nu în față, în nas, direct. (râde) Dar, sincer, dacă mă întrebi acum punctual să-ți dau exemple… nu are sens. Cred că în viață trebuie să ai și „nu-uri’, ca să înțelegi valoarea unui „da’. Am ratat momente, ocazii… dar acum, sincer, le văd ca pe niște jaloane care m-au dus exact unde trebuia”, a mai povestit Cătălin pentru sursa citată.
Cătălin Măruță a prezentat ultima ediție a emisiunii „La Măruță” pe 6 februarie 2026, marcând sfârșitul unui capitol important din cariera sa TV. După ieșirea din grila PRO TV, prezentatorul s-a reorientat către mediul online, unde își dezvoltă în prezent proiectele personale și activitatea digitală.
