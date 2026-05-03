Cătălin Măruță, dezvăluiri despre drumul greu către celebritate. Ce sacrificii a fost nevoit să facă

Cătălin Măruță, unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori TV, face dezvăluiri sincere despre începuturile sale. Deși iubește televiziunea, drumul spre succes nu a fost lipsit de provocări, iar vedeta vorbește deschis despre momentele dificile prin care a trecut.

Cătălin Măruță a dispărut de pe micile ecrane după ce emisiunea lui a fost scoasă din grila PRO TV, iar acum s-a reorientat către online, unde se ocupă de podcastul lui și alte proiecte. Soțul Andrei a vorbit recent despre începuturile sale în televiziune și a recunoscut că drumul spre succes nu a fost deloc simplu, fiind marcat de refuzuri și uși închise încă de la debut.

Cătălin Măruță, debut cu obstacole și refuzuri

După aproape 20 de ani de „La Măruță”, Cătălin Măruță a pus punct unei etape importante din carieră, odată cu scoaterea emisiunii din grila PRO TV, moment care a surprins publicul. Cătălin Măruță a vorbit deschis despre începuturile carierei sale din media, despre obstacolele întâlnite și despre momentele în care i-au fost închise ușile.

„Claaaar! Îmi aduc aminte perfect vibe-ul momentului. Era un amestec de entuziasm și emoție pură, ca atunci când ești pe punctul de a deschide o ușă despre care nu știi nimic, dar simți în stomac că acolo te așteaptă ceva important. PRO-ul a fost pentru mine începutul unei noi etape și… sincer, nu știam deloc unde o să ducă. Dar știam că vreau să muncesc, să fiu serios și să demonstrez că merit locul acela. Ce e interesant e că între timp, aici, în toți anii ăștia, am învățat ceva esențial: nu mai vreau să demonstrez nimic. Nu asta mă motivează acum. Ce-mi doresc și ce contează cu adevărat este să dăruiesc – emoții, bucurie, o stare de bine. Să îi fac pe oameni să simtă ceva frumos, să uite măcar pentru puțin timp de probleme, să se regăsească într-o poveste sau într-un zâmbet. Restul… a venit firesc, în timp. Și încă vine” a spus acesta într-un interviu pentru revista Viva.

Uși trântite în nas și refuzuri pe bandă rulantă

Drumul lui Cătălin Măruță spre statutul de veteran al televiziunii nu a fost deloc ușor, fiind presărat cu eșecuri și oportunități ratate. Vedeta recunoaște deschis că a trecut prin momente dificile, dar spune că toate „căderile” l-au ajutat să crească și să ajungă unde este astăzi, fiecare experiență devenind o lecție importantă în cariera sa.

„Evident. Nu doar o ușă, mai multe. Și nu în față, în nas, direct. (râde) Dar, sincer, dacă mă întrebi acum punctual să-ți dau exemple… nu are sens. Cred că în viață trebuie să ai și „nu-uri’, ca să înțelegi valoarea unui „da’. Am ratat momente, ocazii… dar acum, sincer, le văd ca pe niște jaloane care m-au dus exact unde trebuia”, a mai povestit Cătălin pentru sursa citată.

Cătălin Măruță a prezentat ultima ediție a emisiunii „La Măruță” pe 6 februarie 2026, marcând sfârșitul unui capitol important din cariera sa TV. După ieșirea din grila PRO TV, prezentatorul s-a reorientat către mediul online, unde își dezvoltă în prezent proiectele personale și activitatea digitală.

