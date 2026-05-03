E alertă în România, după ce o dronă a căzut în Suceava! Se afla la 25 kilometri de granița cu Ucraina

De: Anca Chihaie 03/05/2026 | 14:41
Sursa foto: Arhivă CANCAN

O aeronavă fără pilot a fost descoperită prăbușită duminică, 3 mai 2026, pe teritoriul județului Suceava, într-o zonă situată la aproximativ 25 de kilometri de granița României cu Ucraina. Descoperirea a fost făcută pe un teren agricol, iar autoritățile au intervenit rapid pentru a securiza perimetrul și a preveni orice risc pentru populație.

Potrivit informațiilor disponibile până în acest moment, nu este clar ce tip de dronă a fost găsită. Specialiștii analizează mai multe ipoteze, luând în calcul atât varianta unui aparat de natură militară, cât și posibilitatea ca acesta să fi fost utilizat pentru supraveghere sau activități ilegale, precum transportul de bunuri peste graniță. Identificarea exactă a provenienței și a scopului dronei reprezintă în prezent o prioritate pentru autoritățile competente.

Zona în care a fost descoperit aparatul de zbor a fost izolată imediat după semnalarea incidentului. Echipe specializate au ajuns la fața locului pentru a evalua situația și pentru a elimina orice potențial pericol. În paralel, se desfășoară verificări tehnice detaliate asupra resturilor dronei, în încercarea de a obține indicii legate de traseul acesteia și de circumstanțele în care s-a prăbușit.

Acest incident nu este unul izolat. În ultimele luni, în apropierea graniței de nord și est a României au fost semnalate mai multe situații similare, în care drone sau fragmente de drone au ajuns pe teritoriul național. Contextul regional tensionat a contribuit la creșterea frecvenței acestor descoperiri, iar autoritățile sunt în alertă pentru a monitoriza atent spațiul aerian din zonele de frontieră.

Cu doar o zi înainte de incidentul din Suceava, au fost raportate numeroase detectări de drone în proximitatea graniței. Sistemele de supraveghere au identificat mai multe aparate de zbor fără pilot în apropierea teritoriului românesc, ceea ce a determinat intensificarea măsurilor de monitorizare și intervenție. Aceste evoluții ridică semne de întrebare cu privire la siguranța spațiului aerian din regiune și la riscurile generate de astfel de incursiuni.

De asemenea, în perioada recentă, în județul Tulcea au fost descoperite fragmente ale unor drone care conțineau încărcături explozive. În acele cazuri, intervenția autorităților a fost una promptă, materialele periculoase fiind neutralizate prin detonare controlată, direct la locul descoperirii. Astfel de incidente subliniază gradul ridicat de precauție necesar în gestionarea acestor situații.

