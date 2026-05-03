Un bărbat de 35 de ani din Argeș a murit. S-a izbit cu mașina de un stâlp

Un tragic accident a avut loc în Câmpulung. Un bărbat în vârstă de 35 de ani și-a pierdut viața, după ce mașina în care se afla s-a izbit puternic într-un stâlp. Impactul a fost atât de puternic, încât medicii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic pentru el. O altă mașină a fost implicată în incident, iar șoferul a supraviețuit.

O tragedie fără margini a avut loc în noaptea de sâmbătă, 2 mai, spre duminică, 3 mai. Un bărbat din Argeș s-a stins din viață în urma unui accident mortal. Acesta era cunoscut ca fotbalist al echipei A.S. Flacăra Boteni. Mai mult, un alt tânăr a fost implicat, însă din fericire a suferit doar răni ușoare.

Accident mortal în Câmpulung

Incidentul s-a petrecut pe strada Târgoviștei din Câmpulung. Bărbatul de 35 ani a intrat într-un stâlp. La fața locului s-au deplasat trei autospeciale de pompieri și două unități medicale din cadrul SAJ. Aceștia au început manevrele de resuscitare asupra șoferului, însă au fost nevoiți să constate decesul, deoarece impactul a fost foarte puternic și nu au mai putut face nimic pentru bărbat. Un alt șofer, în vârstă de 22 de ani, a avut nevoie de îngrijiri medicale. Acesta a fost stabilizat de echipajele de salvare și a supraviețuit.

De asemenea, echipajele de intervenție au acționat rapid și au luat măsuri pentru prevenirea incendiilor și au securizat zona. În urma accidentului s-a deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs incidentul.

Cine este bărbatul de 35 de ani decedat

Șoferul care a murit în urma accidentului este cunoscut ca fiind jucător de fotbal la echipa A.S. Flacăra Boteni. Este vorba despre Ionuț C.P. Anunțul a fost făcut de clubul de fotbal prin intermediul unui mesaj oficial pe pagina de Facebook. Reprezentanții echipei au transmis condoleanțe familiei îndurerate.

Din păcate, noaptea trecută s-a produs o tragedie. Colegul și prietenul nostru, Jon, a trecut la neființă în urma unui accident de mașină. Suntem profund îndurerați de această pierdere și transmitem sincere condoleanțe familiei și tuturor celor apropiați. Nu te vom uita niciodată…, au transmis reprezentanții echipei de fotbal pe rețelele de socializare.

