Tragedie în Bucegi: o avalanșă a ucis un pompier experimentat, alte două persoane salvate în ultima clipă

Un accident dramatic a avut loc sâmbătă în Masivul Bucegi, unde un bărbat a fost surprins de o avalanșă pe Valea Coștilei. În ciuda intervenției rapide a salvamontiștilor, victima nu a mai putut fi salvată.

Avalanșă fatală pe Valea Coștilei

Un bărbat surprins de avalanșa produsă sâmbătă pe Valea Coștilei, în Bucegi, a decedat, potrivit informațiilor transmise de șeful formației Bușteni din cadrul Salvamont Prahova, Sergiu Frusinoiu.

Victima făcea parte dintr-un grup de trei persoane aflate la schi offpiste, adică în afara pârtiilor amenajate. Avalanșa a prins grupul în plină activitate, iar unul dintre schiori a rămas blocat sub zăpadă.

Intervenție de urgență cu salvamontiști și câini de căutare

Operațiunea de salvare a fost una complexă și dificilă. Salvamontiștii au intervenit rapid, folosind inclusiv câini special antrenați pentru căutarea victimelor surprinse de avalanșă.

Echipele de intervenție au fost sprijinite și de un elicopter, însă, din păcate, pentru una dintre victime nu s-a mai putut face nimic.

Celelalte două persoane din grup au fost preluate de salvatori și coborâte în siguranță de pe munte.

Victima, un pompier cu experiență

Bărbatul decedat avea 35 de ani și era locotenent-colonel în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Brașov. Acesta activa în cadrul dispeceratului ISU și era cunoscut drept unul dintre cei mai pricepuți alpiniști ai instituției.

Mesaj emoționant al colegilor

Pierderea sa a lăsat un gol imens în rândul colegilor și al celor care l-au cunoscut. Pe paginile oficiale ale IGSU și ISU Brașov a fost transmis un mesaj de adio:

„Ne luăm rămas-bun, cu profund regret și tristețe, de la colegul nostru, locotenent-colonel Dan Colniceanu, care și-a pierdut viața în Munții Bucegi, surprins de o avalanșă în zona Văii Coștilei, la doar 35 de ani”.

Conform colegilor, acesta a lucrat timp de 12 ani în cadrul ISU Brașov, fiind „unul dintre cei mai pricepuți alpiniști ai inspectoratului, un profesionist desăvârșit”.

„Muntele a fost marea sa pasiune, locul pe care l-a iubit enorm și unde și-a găsit mereu echilibrul, puterea și chemarea. L-a cunoscut cu răbdare, l-a respectat cu smerenie și l-a urcat cu curaj, făcând din această legătură o parte definitorie a vieții sale. Tot muntele, locul pe care l-a iubit atât de mult, i-a fost și ultimul drum. Plecarea sa lasă un gol imens în sufletele colegilor și ale tuturor celor care l-au cunoscut. Va rămâne în memoria noastră ca un om de o rară noblețe, un salvator devotat și un iubitor al muntelui până în ultima clipă”.

Tragedia din Bucegi readuce în atenție pericolele majore ale schiului offpiste și ale condițiilor montane imprevizibile. În ciuda experienței și pregătirii, muntele este un loc unde riscurile pot deveni fatale în orice moment.

