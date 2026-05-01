Tragedie de 1 Mai pe valea Prahovei, după o plimbare cu ATV-ul. Un bărbat de 37 de ani a murit și un copil de 6 ani a fost rănit

Ziua de 1 Mai s-a transformat într-o nenorocire pentru o familie aflată în vacanță pe Valea Prahovei. Un bărbat de 37 de ani a murit și un copil de 6 ani a fost rănit după ce ATV-ul pe care se aflau s-a răsturnat într-o râpă.

Alarma a fost dată vineri după-amiază. Ceea ce trebuia să fie o ieșire în natură de 1 Mai s-a transformat într-o tragedie pentru doi adulți și un copil de 6 ani. Un bărbat de 37 de ani a murit după ce ATV-ul pe care se aflau toți trei s-a răsturnat într-o râpă. Incidentul a avut loc într-o zonă greu accesibilă pe raza orașului Breaza, în zona Valea Târsei.

Tragedie de 1 Mai pe valea Prahovei

ISU Prahova a intervenit la locul accidentului cu o ambulanță SMURD de la Detașamentul Câmpina, o ambulanță de terapie intensivă mobilă de la Detașamentul 2 Ploiești și a fost solicitat și un elicopter SMURD de la Brașov. Copilul de 6 ani a fost rănit la cap și a fost transportat la spital din Ploiești pentru îngrijiri medicale. Alături de cel mic a mers și mama acestuia – care s-a aflat și ea pe ATV, însă a scăpat teafără și fără leziuni.

”Intervenţie în desfăşurare pe raza oraşului Breaza, în zona Valea Târsei, după ce un ATV s-ar fi răsturnat într-o zonă greu accesibilă. La faţa locului au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenţie, respectiv un echipaj de pompieri cu un UTV şi o ambulanţă SMURD de la Detaşamentul Câmpina, precum şi ambulanţa SMURD de terapie intensivă mobilă de la Detaşamentul 2 Ploieşti. În sprijin, acţionează şi SAJ Prahova. Copilul în vârstă 6 ani, rănit uşor în zona capului, a fost preluat împreună cu mama sa, care nu a suferit leziuni, de ambulanţa SMURD TIM şi sunt transportaţi către UPU Ploieşti”, a transmis, vineri, ISU Prahova.

