De: David Ioan 18/01/2026 | 17:50
Tragedie în Florești, Giurgiu! Un tânăr s-a răsturnat cu ATV-ul în camp și a fost găsit după mai multe ore. Foto: Facebook

Un incident grav a avut loc în urmă cu puțin timp pe un teren agricol din apropierea localității Florești, județul Giurgiu, unde un tânăr de 28 de ani și-a pierdut viața după ce ATV-ul pe care îl conducea s-a răsturnat peste el.

Având în vedere spaţiul nepopulat în care s-a produs incidentul, tragedia a fost descoperită cu întârziere, fapt care a redus șansele de intervenție rapidă.

Potrivit informațiilor preliminare, bărbatul se deplasa pe un drum agricol situat în extravilanul localității Florești. În timpul deplasării, acesta ar fi pierdut controlul asupra vehiculului, iar ATV-ul s-a răsturnat, imobilizându-l sub greutatea sa.

Primele indicii sugerează că tânărul ar fi derapat într-o zonă cu teren denivelat, însă circumstanțele exacte urmează să fie stabilite de anchetatori.

Tânăr decedat după ce s-a răsturnat cu ATV-ul în câmp. Foto: ISU Giurgiu

Accidentul nu a fost observat imediat. Abia după câteva ore, persoane care treceau prin zonă au remarcat ATV-ul răsturnat și au alertat autoritățile, apelând numărul unic de urgență 112. Lipsa martorilor direcți și izolarea zonei au contribuit la întârzierea intervenției.

La fața locului au ajuns pompierii din cadrul Detașamentului Bolintin Deal, echipați cu o autospecială de stingere prevăzută cu modul de descarcerare, precum și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean Giurgiu.

De asemenea, mai multe echipaje de poliție au fost mobilizate pentru a asigura zona și pentru a începe cercetările. Pompierii au reușit să extragă victima de sub ATV, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Personalul medical a declarat decesul la fața locului.

„Salvatorii au extras victima de sub ATV, însă, din nefericire, aceasta nu a mai putut fi salvată, personalul medical declarând decesul”, transmite ISU Giurgiu.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate modul în care s-a produs accidentul. În acest caz a fost întocmit și un dosar penal pentru ucidere din culpă, conform procedurilor legale. Ancheta se concentrează pe analiza urmelor de la fața locului, a poziției vehiculului și a altor elemente care ar putea clarifica dinamica incidentului.

