Ștefan a murit în timp ce se dădea cu sania. Joaca periculoasă i-a adus sfârșitul adolescentului

Un moment care trebuia să fie distractiv s-a terminat printr-o tragedie de nedescris. Ștefan, un tânăr în vârstă de 17 de ani, s-a stins dintr-o joacă cu prietenul lui. Cei doi se dădeau pe o sanie trasă de o mașină, atunci când au intrat într-un cap de pod. Toate detaliile în articol.

Tragedia s-a petrecut pe data de 16 ianuarie 2026, în comuna Dobrun din județul Olt. La volanul mașinii care trăgea sania se afla un tânăr în vârstă de 21 de ani.

Ștefan s-a stins în timp ce se distra cu prietenii

Într-un moment de neatenție, Ștefan a fost aruncat într-un cap de pod.

Medicii ajunși de urgență la fața locului nu au mai putut face nimic pentru Ștefan, din păcate. Celălalt adolescent care se afla pe sanie a scăpat cu viață. Șoferul a fost supus testării cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ.

Oamenii legii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

„Din primele verificări, polițiștii au stabilit faptul că un autoturism condus de către un tânăr de 21 de ani, din comuna Voineasa, ar fi tractat o sanie pe care se aflau doi tineri, iar la un moment dat, din cauze ce urmează a fi stabilite în cursul cercetărilor, sania ar fi intrat în coliziune cu un cap de pod. Din nefericire, în urma evenimentului rutier, un tânăr de 17 ani din comuna Voineasa, județul Olt, care se afla pe sanie, a decedat”, au precizat reprezentanții IPJ Olt.

Vestea tragică a șocat pe toată lumea și a lăsat multă durere în inimile apropiaților. Rețelele de socializare s-au umplut de mesaje pentru tânărul plecat dintre noi mult prea devreme.

„Odihnește-te în pace fratele nostru” „Nu-mi vine să cred. Drum lin printe îngeri ai fost un copil foarte cuminte Aveai aproape 18 ani și o viață întreagă înainte Dintr-o joacă s-a rupt totul. În loc de majorat,te vom conducem cu flori în suflet și durere în inimă. Nu te vom uita niciodată. Vei rămâne pentru noi” „De ce ai plecat frate de lângă noi” „Dumnezeu să te odihnească în pace copil cuminte și educat”, sunt doar câteva din mesaje.

