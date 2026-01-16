Nicoleta Drăgușin și-a prevestit sfârșitul? Ce i-a spus unui coleg, cu 3 săptămâni înainte să moară: „Știam amândoi că ne mințim”

Lumea jurnalismului românesc este în stare de șoc după vestea tragică a decesului jurnalistei Nicoleta Drăgușin, cunoscută pentru implicarea sa remarcabilă în televiziunea română și pentru curajul cu care a relatat din zone dificile. Nicoleta s-a stins din viață la vârsta de 46 de ani, lăsând în urmă colegi, prieteni și telespectatori îndurerați.

Cariera Nicoletei Drăgușin a fost marcată de profesionalism, perseverență și pasiune pentru jurnalism. Ea a fost una dintre primele femei corespondent în zone de conflict și primul corespondent CNN din România, reușind să aducă publicului relatări din locuri dificile și riscante, unde puțini ar fi avut curajul să meargă. De-a lungul carierei, Nicoleta și-a câștigat respectul colegilor și al publicului, fiind apreciată pentru dedicarea și energia cu care aborda fiecare subiect.

Nicoleta Drăgușin și-a prevestit sfârșitul?

Dincolo de realizările profesionale, povestea personală a jurnalistei a fost plină de momente de tărie și discreție. Se pare că, până în ultimele momente, Nicoleta a ascuns problemele de sănătate cu care se confrunta, protejându-și astfel familia de suferința vestei.

Cu doar trei săptămâni înainte de a se stinge, Nicoleta Drăgușin a transmis, printr-un gest discret, că simțea apropierea sfârșitului. Într-o discuție telefonică cu Mihai Ghiță, a recunoscut, într-un mod tăcut, că se mințesc unul pe altul, conștienți amândoi că timpul ei era limitat. Acea conversație a rămas, în urmă, ca un semn al conștientizării fragilității vieții și al curajului cu care a ales să o înfrunte fără a îngreuna pe cei din jur cu povara suferinței sale.

„Este ora 7 în Bangkok şi în rugăciunea de aseară îi ceream lui Dumnezeu timp pentru noi toți, pentru ai mei dragi. Timp pe care prietena mea, Nicoleta, nu l-a mai avut. M-am gândit ce trebuie să spun, cui să spun ca lumea să nu rămână cu povestea Nicoletei Drăguşin Mihalcea nespusă? Sigur, toți știm că-și iubea meseria. O meserie care-ți ia tot și rareori îți mai dă și înapoi. Vedeți voi, statul ăsta în faţa camerelor e ca mersul pe gheață: o mişcare greșită și cazi, lumea te uită. Vă rog din suflet, să nu o uitați. Eu personal o să-mi aduc aminte de Nicoleta din copilărie. O știu de când aveam 2 ani. Venim din acelaşi cartier din Roşiorii de Vede. Am plecat în lumea asta largă cu sindromul provincialilor. Să ştiţi, despre Nicoleta, că a muncit de 10 ori mai mult decât alții și a ajuns acolo unde și-a dorit, dar viața are ironiile ei. Acum 3 săptămâni mi-a promis la telefon că se va întoarce în redacție zâmbitoare, radiantă, şi îi vom serba ziua de naștere. Știam amândoi că ne mințim şi am plâns. Ce vă rog, de dragul prietenei mele, e să aveți grijă de voi, să vă verificați sănătatea, să vă sunați oamenii pe care-i iubiți, pentru că nu știm dacă azi nu e chiar ultima zi”, a transmis Mihai Ghiţă.

„I-am ascuns cu toții boala Nicoletei”

Mihai Ghiță a transmis un mesaj de adâncă recunoștință și durere, amintind de legătura strânsă pe care o avea cu Nicoleta încă din copilărie și subliniind impactul uriaș pe care aceasta l-a avut asupra colegilor și a comunității jurnalistice.

El a evidențiat respectul și admirația pe care le purta față de munca ei, grija față de familia și apropiații Nicoletei, precum și rolul ei de pionier în jurnalismul românesc, atât ca prima femeie reporter în zone de conflict, cât și ca primul corespondent CNN din România. Mesajul său a fost un omagiu adus profesionalismului, curajului și umanității Nicoletei, amintind tuturor de valoarea ei și de importanța de a prețui fiecare clipă.