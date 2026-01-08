O nouă tragedie în familia lui Patrick Swayze. Fratele mai mic al actorului a murit la doar 63 de ani

Fratele mai mic al actorului Patrick Swayze, Sean Swayze, a încetat din viață la numai 63 de ani.

Sean a murit la Los Angeles pe 15 decembrie 2025, conform certificatului său de deces consultat de PEOPLE. Fratele regretatului actor a murit din cauza unei hemoragii gastrointestinale superioare, cauzată de o „acidoză metabolică severă, varice esofagiene și ciroză hepatică alcoolică”, conform documentului.

În momentul morții sale, acesta lucra ca membru al echipei de divertisment Teamster. În urma lui rămân fiica sa, Cassie Swayze, și fiul său, Kyle Swayze.

Anunțul a fost făcut inițial pe Instagram de verișoara lui Sean, Rachel Leon.

„Sunt îndurerată să vă anunț că vărul meu, Sean Swayze, a decedat astăzi. Aceasta este o fotografie pe care o făcuse recent pentru a promova Dirty Dancing. Fiica mea, manager de marketing, a venit cu această idee pentru a-l onora pe regretatul nostru văr, Patrick Swayze. I-am trimis tricourile lui Sean, care le-a purtat cu mândrie pentru noi. Era mereu vesel și plin de viață. Chiar recent, vorbeam despre venirea lui în Texas pentru a petrece timp cu noi și așteptam cu nerăbdare acest moment. Gândurile și rugăciunile noastre se îndreaptă către fratele său, Don Swayze, și către copiii [lui Sean]. Ne rugăm pentru întreaga familie în aceste momente dificile. Să știi că te iubim și că suntem mereu aici pentru tine. Sean, te iubesc atât de mult și ne va fi foarte dor de tine!”, a postat aceasta în decembrie.

Sean a fost fratele apreciatului actor Patrick Swayze, cunoscut pentru rolurile sale din The Outsiders, Dirty Dancing, Ghost și multe altele. Patrick a murit de cancer pancreatic la 57 de ani, în 2009.

În 2024, văduva lui Patrick, Lisa Niemi Swayze, a făcut echipă cu o organizație non-profit de renume, Pancreatic Cancer Action Network, pentru a contribui la creșterea gradului de conștientizare cu privire la această boală și a crește finanțarea pentru cercetare, mai scrie sursa citată.

