Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » O nouă tragedie în familia lui Patrick Swayze. Fratele mai mic al actorului a murit la doar 63 de ani

O nouă tragedie în familia lui Patrick Swayze. Fratele mai mic al actorului a murit la doar 63 de ani

De: Daniel Matei 08/01/2026 | 12:20
O nouă tragedie în familia lui Patrick Swayze. Fratele mai mic al actorului a murit la doar 63 de ani
O nouă tragedie în familia lui Patrick Swayze. Fratele mai mic al actorului a murit la doar 63 de ani

Fratele mai mic al actorului Patrick Swayze, Sean Swayze, a încetat din viață la numai 63 de ani.

Sean a murit la Los Angeles pe 15 decembrie 2025, conform certificatului său de deces consultat de PEOPLE. Fratele regretatului actor a murit din cauza unei hemoragii gastrointestinale superioare, cauzată de o „acidoză metabolică severă, varice esofagiene și ciroză hepatică alcoolică”, conform documentului.

În momentul morții sale, acesta lucra ca membru al echipei de divertisment Teamster. În urma lui rămân fiica sa, Cassie Swayze, și fiul său, Kyle Swayze.

Sursa foto: Instagram

Anunțul a fost făcut inițial pe Instagram de verișoara lui Sean, Rachel Leon.

„Sunt îndurerată să vă anunț că vărul meu, Sean Swayze, a decedat astăzi. Aceasta este o fotografie pe care o făcuse recent pentru a promova Dirty Dancing. Fiica mea, manager de marketing, a venit cu această idee pentru a-l onora pe regretatul nostru văr, Patrick Swayze. I-am trimis tricourile lui Sean, care le-a purtat cu mândrie pentru noi. Era mereu vesel și plin de viață. Chiar recent, vorbeam despre venirea lui în Texas pentru a petrece timp cu noi și așteptam cu nerăbdare acest moment. Gândurile și rugăciunile noastre se îndreaptă către fratele său, Don Swayze, și către copiii [lui Sean]. Ne rugăm pentru întreaga familie în aceste momente dificile. Să știi că te iubim și că suntem mereu aici pentru tine. Sean, te iubesc atât de mult și ne va fi foarte dor de tine!”, a postat aceasta în decembrie.

Fratele lui Patrick Swayze a murit

Sean a fost fratele apreciatului actor Patrick Swayze, cunoscut pentru rolurile sale din The Outsiders, Dirty Dancing, Ghost și multe altele. Patrick a murit de cancer pancreatic la 57 de ani, în 2009.

În 2024, văduva lui Patrick, Lisa Niemi Swayze, a făcut echipă cu o organizație non-profit de renume, Pancreatic Cancer Action Network, pentru a contribui la creșterea gradului de conștientizare cu privire la această boală și a crește finanțarea pentru cercetare, mai scrie sursa citată.

CITEȘTE ȘI:

Cine este cel mai scump fotbalist din lume. Valorează cu aproape 100 de milioane de euro mai mult decât sportivul de pe locul doi

Răsturnare de situație în divorțul anului 2025! Au pus reguli stricte de dragul copiilor: „Nu se vor vorbi de rău unul pe celălalt!”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Vera Wang a „întinerit” la 76 de ani? Fanii sunt siderați de schimbarea uluitoare și o acuză de modificări secrete
Showbiz internațional
Vera Wang a „întinerit” la 76 de ani? Fanii sunt siderați de schimbarea uluitoare și o acuză de…
Cine este cel mai scump fotbalist din lume. Valorează cu aproape 100 de milioane de euro mai mult decât sportivul de pe locul doi
Showbiz internațional
Cine este cel mai scump fotbalist din lume. Valorează cu aproape 100 de milioane de euro mai mult…
Ninge în toată România! Trafic în condiții de iarnă: Unde sunt cele mai multe restricții
Mediafax
Ninge în toată România! Trafic în condiții de iarnă: Unde sunt cele mai...
Glume fără număr legate de înzăpezirea preşedintelui în Franţa. Nicuşor Dan, de la grătar pe zăpadă cu Macron, la „Emily in Paris” blocată în nămeţi
Gandul.ro
Glume fără număr legate de înzăpezirea preşedintelui în Franţa. Nicuşor Dan, de la...
Simona Halep, apariție într-un Lamborghini la Dubai după întâlnirea cu fiul miliardarului din Topul Forbes! Românca a început noul an în stil mare. FOTO
Prosport.ro
Simona Halep, apariție într-un Lamborghini la Dubai după întâlnirea cu fiul miliardarului din...
Lux și opulență. Simona Halep, alături de fiul unui miliardar român, în Dubai
Adevarul
Lux și opulență. Simona Halep, alături de fiul unui miliardar român, în Dubai
Reguli noi pentru bolnavii din România: De luna aceasta, mii de pacienți pierd prioritatea la analize medicale
Digi24
Reguli noi pentru bolnavii din România: De luna aceasta, mii de pacienți pierd...
Turiștii sunt penalizați în tot mai multe locuri. Ce destinații vă golesc portofelul
Mediafax
Turiștii sunt penalizați în tot mai multe locuri. Ce destinații vă golesc portofelul
Parteneri
Ce s-a ales de Alexandra King după divorțul de Ilie Năstase! Actrița americană a fost a doua soție a legendarului tenismen român
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Alexandra King după divorțul de Ilie Năstase! Actrița americană a fost...
Părăsit de iubită pentru Jannik Sinner, fiul lui Michael Schumacher s-a consolat cu un fotomodel portughez
Prosport.ro
Părăsit de iubită pentru Jannik Sinner, fiul lui Michael Schumacher s-a consolat cu un fotomodel...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Rețeta delicioasă din Ardeal de care vă veți îndrăgosti de la prima înghițitură. Cum se pregătește papricașul de pui cu smântână
Click.ro
Rețeta delicioasă din Ardeal de care vă veți îndrăgosti de la prima înghițitură. Cum se...
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Digi 24
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
„Armata invizibilă” care va ataca Rusia dacă Ucraina va fi forțată de SUA să cedeze teritorii. Ce „greșeală fatală” ar putea face Putin
Digi24
„Armata invizibilă” care va ataca Rusia dacă Ucraina va fi forțată de SUA să cedeze...
Ce pățești dacă te prinde Poliția făcând DRIFT, pe zăpadă, în sensul giratoriu?
Promotor.ro
Ce pățești dacă te prinde Poliția făcând DRIFT, pe zăpadă, în sensul giratoriu?
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de...
Spotify introduce noi funcții. Ce trebuie să faci pentru a le activa?
go4it.ro
Spotify introduce noi funcții. Ce trebuie să faci pentru a le activa?
De ce se crede că trifoiul cu patru foi aduce noroc?
Descopera.ro
De ce se crede că trifoiul cu patru foi aduce noroc?
Resident Evil Requiem va oferi suport pentru Path Tracing și DLSS 4
Go4Games
Resident Evil Requiem va oferi suport pentru Path Tracing și DLSS 4
Glume fără număr legate de înzăpezirea preşedintelui în Franţa. Nicuşor Dan, de la grătar pe zăpadă cu Macron, la „Emily in Paris” blocată în nămeţi
Gandul.ro
Glume fără număr legate de înzăpezirea preşedintelui în Franţa. Nicuşor Dan, de la grătar pe...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Adda s-a enervat, după ce a fost difuzat la TV episodul corecției fizice asupra soțului: ”Cu tot ...
Adda s-a enervat, după ce a fost difuzat la TV episodul corecției fizice asupra soțului: ”Cu tot respectul pentru producția Power Couple”
Condiții groaznice pentru concurenții de la Desafio: Aventura. Ce povestește Iuliana din echipa Luptătorilor: ...
Condiții groaznice pentru concurenții de la Desafio: Aventura. Ce povestește Iuliana din echipa Luptătorilor: „Am luat purici”
(P) Cele mai norocoase victorii din lumea fotbalului
(P) Cele mai norocoase victorii din lumea fotbalului
Aproape 300 de km noi de autostradă în România, în 2026. Anul record al infrastructurii rutiere
Aproape 300 de km noi de autostradă în România, în 2026. Anul record al infrastructurii rutiere
Horoscop 2026: Cine vor fi răsfățații zodiacului? Sanda Ionescu: „Realizări semnificative ...
Horoscop 2026: Cine vor fi răsfățații zodiacului? Sanda Ionescu: „Realizări semnificative și oportunități financiare”
ChatGPT a anulat o căsătorie: „Instanţa înţelege importanţa pe care o are”
ChatGPT a anulat o căsătorie: „Instanţa înţelege importanţa pe care o are”
Vezi toate știrile
×