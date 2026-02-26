Prințul Harry și Meghan Markle au mers în cea mai mare tabără de refugiați din lume. Care a fost scopul vizitei

Prințul Harry și Meghan Markle au început miercuri o călătorie surpriză în Iordania, cu o vizită în cea mai mare tabără de refugiați din lume.

Ducele și Ducesa de Sussex au călătorit în Tabăra de Refugiați Za’atari, cea mai mare tabără de refugiați din lume, pentru a se întâlni cu oficiali de la Questscope, o organizație care evidențiază rolul serviciilor de sănătate mintală, reabilitării fizice și sprijinului comunitar pentru persoanele afectate de război, strămutare și boli grave, scrie People.

Harry și Meghan și-au anunțat călătoria în Iordania cu doar o zi înainte de sosire. Din primele informații, se pare că vizita, axată pe sănătatea globală și sprijinul pentru sănătatea mintală, este realizată în parteneriat cu Organizația Mondială a Sănătății, nu în numele Guvernului Regatului Unit, iar Familia Regală britanică a fost doar informată despre planurile lor.

Prințul Harry și Meghan Markle, în vizită în Iordania

Cea mai mare parte a vizitei este programată să aibă loc în capitala Amman, unde cuplul se alătură Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directorul General al Organizației Mondiale a Sănătății, pentru două zile de evenimente axate pe răspunsul umanitar în domeniul sănătății, sănătatea mintală și sprijinul pentru comunitățile vulnerabile afectate de conflicte și strămutări, scrie sursa citată.

Vizita este un fel de reuniune pentru Harry, Meghan și Dr. Tedros, care au colaborat anterior în 2021 pentru a scrie o scrisoare deschisă prin care au cerut liderilor de la Summitul G20 să extindă accesul la vaccinuri în țările cu venituri mici. În același an, ei au găzduit împreună un eveniment la Adunarea Generală a ONU care viza promovarea echității în vaccinare.

Pasiunea lui Harry pentru cauzele umanitare i-a fost insuflată de Diana încă de la o vârstă fragedă. În ultimii ani, el i-a călcat pe urme cu unele dintre aceleași organizații caritabile cu care a lucrat ea, inclusiv Centrepoint, o organizație caritabilă din Marea Britanie care lucrează pentru a sprijini tinerii care ies din situații de lipsă de adăpost, și eforturile anti-mine terestre ale HALO Trust în Angola.

Vizita în Iordania marchează prima călătorie internațională a lui Harry și Meghan în aproape 18 luni. Ducele și Ducesa de Sussex au întreprins ultima dată vizite similare în Nigeria în mai 2024 și în Columbia în august 2024.

CITEȘTE ȘI:

Meghan Markle și Prințul Harry publică prima poză cu fiica lor după ani întregi. Ultima fotografie publică fusese făcută în 2022

Regele Charles a făcut apel la Kate Middleton să îl ajute să rezolve o problemă de familie. Relația prințesei cu William ar putea avea de suferit