Bill Gates și-a cerut scuze personalului fundației sale pentru legăturile sale cu Jeffrey Epstein și a recunoscut două aventuri extraconjugale, dar a declarat că nu a participat la crimele infractorului sexual american, potrivit unui articol al Wall Street Journal.

Marți, la o adunare publică, Gates, cofondatorul Microsoft, a declarat că a fost o „greșeală uriașă să petreacă timp cu Epstein” și să-i aducă pe directorii Fundației Gates la întâlniri cu Epstein, scrie The Guardian.

„Îmi cer scuze altor persoane care sunt atrase în asta din cauza greșelii pe care am făcut-o”, a spus Gates, conform unei înregistrări.

Relația lui Gates cu Epstein a fost recent analizată cu atenție din cauza publicării de către Departamentul de Justiție a dosarelor care includeau e-mailuri pe care Epstein și le-a scris însuși, în care susținea că Gates a contractat o infecție cu transmitere sexuală și a cerut antibiotice pentru a i le administra pe ascuns soției sale de atunci, Melinda. Gates a negat această acuzație.

Dosarele conțineau și imagini cu Gates alături de femei ale căror fețe au fost cenzurate. El a spus în timpul întâlnirii publice că Epstein i-a cerut să facă fotografiile cu asistenții săi.

„Ca să fie clar, nu am petrecut niciodată timp cu victimele, femeile din jurul lui”, a spus Gates, a cărui fundație este una dintre cele mai importante organizații filantropice din domeniul sănătății la nivel global.

Totuși, relația dintre el și Epstein a fost cu siguranță „opusul valorilor Fundației și obiectivelor Fundației”, a spus el. „Și munca noastră este foarte sensibilă la reputație. Adică oamenii pot alege să lucreze cu noi sau nu”, a spus miliardarul.

Bill Gates, numit în dosarele Epstein

Un purtător de cuvânt al fundației a declarat pentru Journal că miliardarul organizează întâlniri publice de două ori pe an și „a vorbit sincer, răspunzând în detaliu mai multor întrebări și și-a asumat responsabilitatea pentru acțiunile sale”.

Gates a spus că a început să se întâlnească cu Epstein în 2011. Epstein pledase vinovat în 2008 pentru infracțiuni de natură sexuală.

Deși Gates a susținut că nu a petrecut niciodată timp cu victimele lui Epstein, el a spus că a avut o aventură cu o „jucătoare de bridge rusă care m-a întâlnit la evenimente de bridge și una cu o femeie fizician nuclear pe care am cunoscut-o prin intermediul activităților de afaceri”.

Epstein încercase să-l șantajeze pe Gates pentru presupusa sa aventură cu jucătoarea de bridge Mila Antonova, după ce nu a putut să îl convingă să se alăture unui fond de caritate de miliarde de dolari pe care a încercat să-l înființeze, a relatat presa în 2023.

