Bill Gates rupe tăcerea după ce numele lui a apărut în dosarul Epstein. „Regret fiecare minut pe care l-am petrecut cu el”

De: Daniel Matei 04/02/2026 | 22:50
Miliardarul Bill Gates rupe în sfârșit tăcerea după ce numele său a apărut în mai multe documente declasificate și publicate de Departamentul american al Justiției în legătură cu dosarul Epstein.

Acum, fondatorul Microsoft recunoaște că a fost „prost” atunci când a intrat în anturajul lui Jeffrey Epstein și spune că regretă în mod clar asocierea sa cu el. Potrivit Radar OnlineGates, în vârstă de 70 de ani, spune că regretă fiecare minut petrecut cu Epstein, pe care l-a cunoscut în 2011.

RadarOnline.com poate dezvălui că Gates, în vârstă de 70 de ani, spune că regretă fiecare minut petrecut cu regretatul finanțator, după ce s-au întâlnit prima dată în 2011.

Cei doi au petrecut timp în compania celuilalt de mai multe ori de atunci, dar Gates a negat că i-ar fi vizitat insula sau că ar fi avut relații cu femei legate de Epstein.

„Regret fiecare minut petrecut cu el și îmi cer scuze că am făcut asta”, a spus Gates într-un nou interviu, adăugând că a fost „o prostie să petreacă timp cu el” și este „unul dintre mulții oameni care regretă că l-au cunoscut vreodată”.

Fondatorul Microsoft, implicat în dosarul Epstein

Un mesaj din 2013, salvat în contul de e-mail al lui Epstein, părea să documenteze relația dintre cei doi și conține informații compromițătoare despre fondatorul Microsoft. Mesajul este de fapt o ciornă, pentru că nu a fost niciodată trimis și era scris de Epstein către el însuși.

Schița de e-mail sugera că Gates ar fi contractat o infecție cu transmitere sexuală în timpul întâlnirilor cu femei aduse de Epstein.

„Se pare că Jeffrey și-a scris un e-mail. Acel e-mail nu a fost niciodată trimis. E-mailul este fals. Nu știu ce gândea el atunci. Încerca să mă atace în vreun fel?”, a spus Gates în primul său interviu de la publicarea celui mai recent dosar, vinerea trecută.

Gates a rupt tăcerea cu privire la legăturile sale cu Epstein după ce Melinda Gates, fosta soție a cofondatorului Microsoft, a vorbit despre faptul că a fost menționată în cel mai recent set de documente și a amintit de unele „momente foarte, foarte dureroase” din căsnicia ei cu Gates. Melinda Gates a făcut apel în mod public la fostul său soț să facă declarații publice cu privire la informațiile publicate recent și să facă lumină în acest caz.

Regizorul documentarului despre Melania Trump, implicat în dosarul Epstein. Piers Morgan îl pune la zid

Jeffrey Epstein ar fi venit în România în 2012. Cum și-a ascuns miliardarul cheltuielile

