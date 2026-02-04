Acasă » Știri » Alex Bodi, dezvăluiri despre momentul violent cu Bianca Drăgușanu: ”Puteam să ajung la pușcărie”

Alex Bodi, dezvăluiri despre momentul violent cu Bianca Drăgușanu: ”Puteam să ajung la pușcărie”

De: Simona Vlad 04/02/2026 | 23:24
Alex Bodi și Bianca Drăgușanu, în perioada în care formau un cuplu
Alex Bodi a vorbit despre relația explozivă cu Bianca Drăgușanu! Omul de afaceri a încercat să explice episoadele violente din trecut și eticheta care i-a rămas. 

Discuția a pornit de la celebrul episod al bătăii Bianca Drăgușanu. Capatos a readus în atenție un episod din complexul în care locuiau, când scandalul ar fi degenerat și s-ar fi lăsat cu distrugeri. Bodi nu a negat conflictele. A spus însă că lucrurile au fost mai complicate decât par. Vezi emisiunea integrală aici!

El susține că a fost o perioadă toxică pentru amândoi. În schimb, Bodi a ținut să spună că astăzi lucrurile sunt liniștite între ei. Cei doi se salută și își vorbesc normal. Omul de afaceri spune că amândoi au depășit momentul.

Ce a declarat Alex Bodi

„Nu știu dacă au venit să zică două femei că le-am bătut. Cu Bianca era… ne băteam, nu că am bătut-o. A fost un episod al vieții noastre în care ne-am împotmolit, ne-am bălăcărit, ne-am rănit unul pe celălalt. (…) Ne-am văzut alaltăieri în mall. E ok. Sărut mâna, te pup, pa, foarte ok. Noi am depășit momentul. A fost o perioadă a vieții noastre… turbată. Și a mea, și a ei. (…) Se întâmplă să ai persoane în viața ta care, chiar dacă scot ce e mai bun din tine și te fac să le iubești maxim, tot ele pot să te transforme și să arăți că ești dracul în persoană.”

Bianca și Bodi au depășit momentele de tensiune

„Îți dai seama ce oameni nebuni? Eu puteam să ajung la pușcărie și tu (Bianca Drăgușanu) prin spital. Sau poate invers. Dădeam ca doi nebuni. Dar asta mi-a rămas, eticheta asta, că sunt un violent.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI

Emisiunea Dan Capatos Show se difuzează în fiecare săptămână, de luni până joi, la ora 18:00, numai pe conturile oficiale de Facebook și YouTube CANCAN.RO.

