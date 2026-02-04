Alex Bodi îl ”pulverizează” din nou pe Dorian Popa. Securea războiului n-a fost îngropată: ”El e foarte vulnerabil”

Scandal cu replici tăioase în platoul Dan Capatos Show. Alex Bodi a vorbit deschis despre Dorian Popa și a pus pe masă un subiect sensibil. Efectele post-ciclu de steroizi, schimbările fizice bruște și impactul psihic care ar fi dus, în opinia lui, la ieșiri nervoase și declarații exagerate. Omul de afaceri susține că transformările prin care ar fi trecut Dorian l-au afectat și că reacțiile primite au amplificat totul.

În intervenția sa, Bodi a explicat că perioadele de după utilizarea anumitor substanțe pot avea efecte serioase asupra psihicului. Vezi emisiunea integrală aici!

Bodi spune că atunci când scade brusc testosteronul și se schimbă fizicul, șocul nu e doar în oglindă, ci și în cap. Din punctul lui de vedere, dacă ajungi să pierzi rapid kilograme și nu te mai recunoști în propria imagine, mai ales când ai fost mereu asociat cu un anumit „hype”, impactul emoțional poate fi puternic.

„Post-ciclul de steroizi depinde de substanțe… te afectează maxim. Când scade libidoul, testosteronul din corp, te uiți în oglindă și ajungi de la 100 la 75-80 de kilograme, îți dă o semi-depresie. Cred că șocul și impactul ăsta pentru el a fost prea mare. Toată lumea i-a zis: Ești bolnav? Ai pățit ceva?”

El crede că Dorian ar fi într-o perioadă vulnerabilă și că reacțiile din jur nu fac decât să pună paie pe foc. Fostul soț al Biancăi Drăgușanu a declarat că presiunea publică poate cântări mai greu decât orice schimbare fizică.

„El e foarte vulnerabil. Chestia asta îl macină pe el. Când toată lumea îți spune… te afectează psihic grav. Psihicul e mult, mult mai important decât fizicul.”

Analizele medicale, aduse în discuție

Bodi a adus în discuție și experiențele lui personale, inclusiv analize medicale din trecut pe care i le-ar fi trimis lui Dorian Popa personal. Alex Bodi a spus că a trecut prin fluctuații similare și că înțelege prin ce trece artistul.

„I-am dat și în privat analizele mele. Testosteronul meu normal în sânge când eu sunt pauză. În 2025 august… aveam de vreo opt ori nivelul maxim de testosteron.”

Acuzații dure și replici fără menajamente

Alex Bodi a comentat și declarațiile lui Dorian despre Moroșanu. Omul de afaceri a spus că lucrurile ar fi scăpat puțin de sub controlul artistului.

„Mi-am dat seama că într-adevăr derapează foarte mult băiatul ăsta.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

Emisiunea Dan Capatos Show se difuzează în fiecare săptămână, de luni până joi, la ora 18:00, numai pe conturile oficiale de Facebook și YouTube CANCAN.RO.

CITEȘTE ȘI:

Scandal în showbiz! Alex Bodi a pus tunurile pe Dorian Popa: ”Face orice pentru bani!”

Dorian Popa, transformare spectaculoasă după ce s-a decis rejudecarea dosarului. A slăbit enorm!