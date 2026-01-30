Acasă » Știri » Dorian Popa, transformare spectaculoasă după ce s-a decis rejudecarea dosarului. A slăbit enorm!

Dorian Popa, transformare spectaculoasă după ce s-a decis rejudecarea dosarului. A slăbit enorm!

De: Anca Chihaie 30/01/2026 | 22:39
Dorian Popa, transformare spectaculoasă după ce s-a decis rejudecarea dosarului. A slăbit enorm!
Cum arată Dorian Popa acum/foto: Instagram
Dorian Popa a trecut recent printr-o perioadă intensă de transformări, atât din punct de vedere medical, cât și fizic, schimbări care au atras rapid atenția publicului. Operația suferită de acesta, programată inițial ca o intervenție estetică la nivelul nasului, s-a dovedit a fi mult mai complexă decât se anticipase, după ce medicii au descoperit o problemă medicală rară, ce necesita o abordare chirurgicală amplă și atentă.

Intervenția a avut loc în urmă cu aproape două săptămâni și, deși era concepută ca o procedură standard de remodelare nazală, situația s-a schimbat radical chiar în timpul operației. Medicii au constatat absența spinii nazale, un os extrem de important pentru susținerea septului nazal. Această descoperire a transformat operația într-una mult mai dificilă, necesitând tehnici avansate de reconstrucție și o durată semnificativ mai mare decât cea obișnuită. Astfel, intervenția s-a întins pe parcursul a peste șase ore.

Cum arată Dorian Popa acum

La 12 zile de la operație, procesul de recuperare se află într-o etapă normală, specifică unor astfel de intervenții complexe. După îndepărtarea bandajelor, aspectul nasului este încă marcat de inflamație, un detaliu firesc în această fază postoperatorie. Umflăturile și sensibilitatea sunt elemente comune, iar specialiștii subliniază că rezultatul final nu poate fi evaluat decât după câteva luni, când țesuturile se vor vindeca complet, iar structura nazală se va stabiliza. În general, perioada de recuperare completă pentru astfel de operații poate ajunge până la șase luni, timp în care modificările sunt treptate și naturale.

Pe lângă schimbările vizibile la nivelul feței, Dorian Popa a atras atenția și prin transformarea sa fizică spectaculoasă. La scurt timp după operație, acesta a publicat imagini recente care evidențiază forma fizică excelentă la care a ajuns. Cu o greutate de aproximativ 88 de kilograme, artistul afișează un corp bine definit, dar mult mai slab față de cum și-a obișnuit urmăritorii.

Dorian Popa acum/foto: Instagram

Chiar și în contextul unei intervenții chirurgicale solicitante, acesta a reușit să își mențină rutina și să rămână concentrat asupra obiectivelor sale personale. Evoluția fizică, alături de recuperarea medicală, conturează o etapă importantă din viața lui Dorian Popa, una marcată de adaptare la un nou stil de viață.

