Imaginile durerii! Alexandru Rățoi, polițistul care s-a stins la 25 de ani, a fost înmormântat

Agentul Alexandru Rățoi a fost condus pe ultimul drum! La doar 25 de ani, polițistul s-a stins din viață pe patul de spital, la doi ani după ce a fost implicat într-un accident teribil. În timp ce își făcea datoria, acesta a fost lovit violent de o mașină. Imediat au ajuns la fața locului echipajele medicale și l-au transportat la spital. Din nefericire, perioada lungă de tratamente și recuperare a fost în zadar, iar corpul i-a cedat.

Familia și prietenii l-au condus pe ultimul drum, miercuri, 18 martie, pe agentul de poliție Alexandru Rățoi. Imaginile de la înmormântarea băiatului de 25 de ani sunt dureroase, iar întreaga comunitate de polițiști din Botoșani a fost zdruncinată de vestea tragică a morții colegului lor.

Motivul morții

În timp ce se afla la muncă, în luna martie a anului 2024, după ce a oprit un autoturism pentru control de rutină, viața i s-a schimbat brusc. Un alt autovehicul care circula pe același sens l-a acroșat din spate. Au urmat ani de chin pentru el, dar și pentru familia lui. Din nefericire, sâmbătă, organismul i-a cedat, iar Alexandru a decedat.

La slujba de înmormântare au fost prezenți și colegii lui din poliție. Aceștia au venit să-i aducă un ultim omagiu celui a cărui viață s-a sfârșit mult prea devreme. După o luptă lungă și dureroasă, Alexandru Rățoi a trecut la cele veșnice, lăsând în urma lui lacrimi și durere.

Sindicatul Europol a postat pe Facebook un mesaj în care a tras un semnal de alarmă asupra riscurilor la care sunt expuși polițiștii:

La doar 25 de ani, părinții și-au condus copilul pe ultimul drum.

Lumina ochilor lor. Băiatul care i-a făcut mândri când a intrat la Școala de Poliție și a devenit polițist. Cel care, după fiecare serviciu, se întorcea acasă și le povestea despre oamenii pe care i-a ajutat și despre intervențiile la care a participat. Totul până într-o zi în care au primit telefonul pe care niciun părinte nu ar trebui să-l primească: băiatul lor a fost lovit grav de un autoturism, în timp ce își făcea datoria, aflându-se pe carosabil și efectuând semnalul regulamentar de oprire.



Doi ani de zile au stat, zi de zi, la căpătâiul lui, rugându-se neîncetat lui Dumnezeu. Au sperat. Au crezut. Au așteptat o minune.



Din păcate, astăzi l-au condus pe ultimul drum. Un drum nedrept, nefiresc și imposibil de înțeles pentru o familie îndurerată.



Celor care consideră exagerate justificările noastre privind riscurile profesiei de polițist, le recomandăm să privească această imagine și sǎ vadǎ cât de “special” poate fi oricare dintre polițiști în orice moment.



Dumnezeu să te ierte și să te odihnească, Alexandru Rățoi! Nu te vom uita niciodată., au transmis reprezentanții Europol.

Citește și:

Un tânăr de 16 ani din Vaslui şi-a ucis prietenul abia venit din Germania. De necrezut ce a făcut imediat după

Sfârșit tragic pentru un bărbat din Iași! A fost ucis de o ambulanță care dădea cu spatele. Cum s-a întâmplat totul