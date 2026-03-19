Acasă » Știri » Imaginile durerii! Alexandru Rățoi, polițistul care s-a stins la 25 de ani, a fost înmormântat

Imaginile durerii! Alexandru Rățoi, polițistul care s-a stins la 25 de ani, a fost înmormântat

De: Iancu Tatiana 19/03/2026 | 09:41
Agentul Alexandru Rățoi a fost condus pe ultimul drum! La doar 25 de ani, polițistul s-a stins din viață pe patul de spital, la doi ani după ce a fost implicat într-un accident teribil. În timp ce își făcea datoria, acesta a fost lovit violent de o mașină. Imediat au ajuns la fața locului echipajele medicale și l-au transportat la spital. Din nefericire, perioada lungă de tratamente și recuperare a fost în zadar, iar corpul i-a cedat.

Familia și prietenii l-au condus pe ultimul drum, miercuri, 18 martie, pe agentul de poliție Alexandru Rățoi. Imaginile de la înmormântarea băiatului de 25 de ani sunt dureroase, iar întreaga comunitate de polițiști din Botoșani a fost zdruncinată de vestea tragică a morții colegului lor.

Motivul morții

În timp ce se afla la muncă, în luna martie a anului 2024, după ce a oprit un autoturism pentru control de rutină, viața i s-a schimbat brusc. Un alt autovehicul care circula pe același sens l-a acroșat din spate. Au urmat ani de chin pentru el, dar și pentru familia lui. Din nefericire, sâmbătă, organismul i-a cedat, iar Alexandru a decedat.

La slujba de înmormântare au fost prezenți și colegii lui din poliție. Aceștia au venit să-i aducă un ultim omagiu celui a cărui viață s-a sfârșit mult prea devreme. După o luptă lungă și dureroasă, Alexandru Rățoi a  trecut la cele veșnice, lăsând în urma lui lacrimi și durere.

Sindicatul Europol a postat pe Facebook un mesaj în care a tras un semnal de alarmă asupra riscurilor la care sunt expuși polițiștii:

La doar 25 de ani, părinții și-au condus copilul pe ultimul drum.
Lumina ochilor lor. Băiatul care i-a făcut mândri când a intrat la Școala de Poliție și a devenit polițist. Cel care, după fiecare serviciu, se întorcea acasă și le povestea despre oamenii pe care i-a ajutat și despre intervențiile la care a participat.

Totul până într-o zi în care au primit telefonul pe care niciun părinte nu ar trebui să-l primească: băiatul lor a fost lovit grav de un autoturism, în timp ce își făcea datoria, aflându-se pe carosabil și efectuând semnalul regulamentar de oprire.

Doi ani de zile au stat, zi de zi, la căpătâiul lui, rugându-se neîncetat lui Dumnezeu. Au sperat. Au crezut. Au așteptat o minune.

Din păcate, astăzi l-au condus pe ultimul drum. Un drum nedrept, nefiresc și imposibil de înțeles pentru o familie îndurerată.

Celor care consideră exagerate justificările noastre privind riscurile profesiei de polițist, le recomandăm să privească această imagine și sǎ vadǎ cât de “special” poate fi oricare dintre polițiști în orice moment.

Dumnezeu să te ierte și să te odihnească, Alexandru Rățoi! Nu te vom uita niciodată., au transmis reprezentanții Europol.

Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Bendeac – Tamaș – Dan Alexa – Andreea Popescu: Cercul vicios care a transformat-o ...
Bendeac – Tamaș – Dan Alexa – Andreea Popescu: Cercul vicios care a transformat-o pe ex-dansatoarea Deliei din nevastă în adulteră
Dan Alexa nu e singurul amant. Alți 5 fotbaliști români care s-au iubit cu nevestele altor bărbați
Dan Alexa nu e singurul amant. Alți 5 fotbaliști români care s-au iubit cu nevestele altor bărbați
S-a aflat! Substanța de care este ”dependentă” Kate Middleton, după ce a fost diagnosticată cu ...
S-a aflat! Substanța de care este ”dependentă” Kate Middleton, după ce a fost diagnosticată cu o boală gravă
Ami Colhon, baschetbalista care i-a pus capac lui Valentin Mihăilă. Mesajul emoționant transmis de ...
Ami Colhon, baschetbalista care i-a pus capac lui Valentin Mihăilă. Mesajul emoționant transmis de ziua ei
Părinții lui Rareș Cojoc nu o suportau pe Andreea Popescu. Acum s-a aflat și motivul
Părinții lui Rareș Cojoc nu o suportau pe Andreea Popescu. Acum s-a aflat și motivul
Prăjitura Charlotte: desertul regal care a cucerit Europa, de la o regină la un mare bucătar
Prăjitura Charlotte: desertul regal care a cucerit Europa, de la o regină la un mare bucătar
Vezi toate știrile