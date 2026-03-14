Doliu în poliţie! Alexandru Răţoi s-a stins la doi ani după un accident tragic

La aproape doi ani după accidentul suferit în timpul serviciului, agentul de poliție Alexandru Răţoi, în vârstă de 25 de ani, a încetat din viață pe patul de spital. Tânărul nu și-a mai putut reveni după rănile grave provocate în incidentul rutier din 2024.

Accidentul s‑a produs în luna martie 2024, pe o arteră intens circulată din orașul Flămânzi, unde polițistul oprise un autoturism pentru un control de rutină. În acel moment, o altă mașină care circula pe același sens l‑a lovit violent din spate.

Doliu în poliţie

Șoferul implicat a explicat ulterior circumstanțele în care s‑a produs impactul.

„L-am văzut foarte târziu… Am mers regulamentar în localitate, când s-a terminat localitatea, am dat semnalizare să plec, să depăşesc… Deodată îl văd în faţa mea. Eu am bănuit că vrea să mă oprească pe mine, cred, nu ştiu…”, a declarat acesta.

Echipajele medicale ajunse la fața locului l‑au găsit pe Alexandru Răţoi în stare critică și l‑au transportat de urgență la spitalul din Botoșani.

Deși a trecut printr-o perioadă lungă de tratamente și recuperare, organismul său nu a mai rezistat.

Alexandru Răţoi s-a stins la doi ani după un accident tragic

Colegii polițistului au transmis un mesaj emoționant în memoria lui.

„Anunțăm cu profundă tristețe trecerea în neființă a colegului nostru, Alexandru Rățoi. După mai bine de un an de luptă grea, începută în urma accidentului rutier suferit în timpul serviciului, Alex a pierdut astăzi bătălia pentru viață. În tot acest timp, a demonstrat o putere și o voință extraordinare, iar familia, colegii și toți cei care l-au cunoscut i-au fost alături cu speranță și încredere. Alexandru Rățoi a fost un coleg dedicat, un tânăr ambițios și un om apreciat de toți cei care au avut privilegiul să îl cunoască. Pentru noi, rămâne nu doar un coleg, ci un prieten și un exemplu de curaj. Transmitem sincere condoleanțe familiei îndurerate și îi asigurăm de întreaga noastră compasiune și susținere în aceste momente de grea încercare. Nu te vom uita, Alex. Dumnezeu să te odihnească în pace!”, au scris aceștia.

