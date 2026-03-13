Doliu în lumea sportului! Fotbalista Amy Carr a murit la doar 35 de ani

De: David Ioan 13/03/2026 | 22:00
Amy Carr, fosta jucătoare de fotbal a Angliei, a murit după o luptă îndelungată cu o tumoare cerebrală. Dispariția sa a provocat un val de tristețe în lumea fotbalului și în rândul celor care i-au urmărit parcursul și au sperat alături de ea.

Fostei sportive i s-a pus pentru prima dată diagnosticul în 2015, după ce a leșinat brusc. Investigațiile medicale, inclusiv un RMN, au evidențiat o tumoră pe creier „de mărimea unei mingi de golf”.

Carr a fost operată pentru îndepărtarea formațiunii, însă intervenția a lăsat-o fără posibilitatea de a merge sau de a vorbi timp de opt zile.

Ulterior, a urmat un tratament complex, cu radioterapie, chimioterapie și ședințe de fizioterapie, pentru a-și recăpăta mobilitatea și vorbirea.

În vara anului trecut, medicii i-au transmis că boala a ajuns în stadiu terminal și i-au estimat o speranță de viață de șase până la nouă luni.

Organizația Brain Tumour Research a transmis un mesaj de condoleanțe, subliniind impactul pe care l-a avut fosta sportivă:

„Suntem profund întristați să aflăm că Amy Carr a murit la vârsta de 35 de ani. Fostă internațională de tineret a Angliei, care a jucat pentru cluburi precum Chelsea, Arsenal și Reading F.C. Women, a dat dovadă de o forță și o determinare incredibilă după diagnosticul primit în 2015”.

