Ce dietă are Adi Mutu, după ce s-a lăsat de fotbal? Obiceiul care îl menține în formă la 47 de ani

De: David Ioan 29/04/2026 | 06:20
Adrian Mutu continuă să impresioneze prin forma fizică pe care o afișează, chiar și la zece ani după retragerea din fotbal. Fostul internațional român își menține condiția printr-un stil de viață disciplinat și un program constant de pregătire.

Acesta explică faptul că își păstrează rutina de antrenament din perioada în care era jucător activ, bazată pe exerciții regulate și activitate fizică moderată.

Ce dietă are Adi Mutu, după ce s-a lăsat de fotbal?

„Pe lângă sportul pe care îl fac patru ori pe săptămână, mă duc la sală de patru ori, am sală acasă, fac sală de patru ori pe săptămână și când mă refer sală, mă refer la puține greutăți și în special mult cardio.”

Mutu evită alergările lungi, convins că acestea pot avea efecte negative asupra organismului după o anumită vârstă.

„Nu alerg mai mult de 5 kilometri la ședință, pentru că e un studiu făcut la vârstă de peste 30 de ani, ce alergi peste 5 kilometri se numește alergarea bătrânului, genul că efortul pe care îl faci de peste 5 kilometri te îmbătrânește. Deci nu alerg mai mult de 5 kilometri. Eu cred că sunt ok la vârsta mea!”

Adrian Mutu afirmă că efectele efortului intens se observă în timp, inclusiv la sportivii care se pregătesc pentru maratoane.

„Da, da, dacă te uiți la toți maratoniștii care sunt, au fețe așa bătrâne, au pielea învechită pe față, pentru că e un efort extraordinar de la o anumită vârstă. Maratoniștii nu mai vorbim, că alergă. Nu ne gândim doar la concursul în sine, care sunt 42 de kilometri, ne gândim la antrenamentele pe care le fac. Probabil mai fac două, trei maratoane până să ajungă la maratonul, la concursul final. Să iei antrenamentul probabil în jur de vreo 20 de kilometri pe zi și să vede pe fața lor. Așa se numește. Este un studiu, poate nu mai poate să uită pe Google. Peste 40, dar efortul pe care îl face, arătând peste cinci kilometri, este mare. Depinde și la ce ritm alergi, dar în timp se vede atât pentru articulație cât și pentru piele în general.”

Obiceiul care îl menține în formă la 47 de ani

De asemenea, fostul internaţional consideră că alimentația este esențială pentru menținerea formei fizice. Acesta spune că urmează același regim ca în perioada în care era fotbalist, cu o disciplină strictă în timpul săptămânii și o zi dedicată poftelor culinare.

„Dieta este secretul, ca să spun așa, atleților, pentru că poți să faci sală și să alegi cât vrei. Nu o să ajungi niciodată să rămâi în formă dacă nu ai și o dietă corespunzătoare. Și în primul rând am aceeași dietă și acum, e aceeași dietă pe care o aveam și atunci când eram fotbalist. Adică sunt în weekend în general, am o zi când cheat day-ul ăla în care exagerez. Dacă-l văd pe fiul meu că mănâncă un hamburger sau pe nevastă, dacă mănâncă altceva, îți dai seama că mi-e poftă și mie. Nu mâncăm toată săptămâna decât salate. Îți dai seama că aș mânca și hârtia de la hamburger. În general, în timpul săptămânii, pe lângă sport, salate în continuu.”

Adrian Mutu spune că își organizează weekendurile astfel încât să includă și proceduri de refacere, pentru a începe săptămâna în cele mai bune condiții.

„Depinde de programul pe care îl am. Acum în timpul liber, când nu sunt antrenor la nicio echipă, fac asta sâmbăta. Pentru că duminica e o zi în care e de relax și de refacere, ca să spun așa, din toate punctele de vedere. Adică mă duc, fac sauna, fac… Lucru pe care mă pregătesc pentru ziua de luni, ca să încep săptămâna în forță!”

Totodată, acesta avertizează asupra alimentelor care favorizează creșterea în greutate și recomandă evitarea lor pe cât posibil.

„Junk food-ul. Orice e junk food. Și aici mă refer la… Nu vreau să dau nume de la unele companii, dar aici intră cartofii prăjiți, înghețați, făcuți din anumite paste, chips-uri, semințe, eu știu tot ce înseamnă junk food, băuturile carbogazoase și aici mă refer la toate sucurile care… Sunt crimă! În primul rând, gândește-te că… Fără să dau un nume, o doză de suc, pe care îl bea toată lumea are trei sferturi de grame de zahăr. Deci gândește-te că noi la fiecare sticlă de orice suc carbogazos pe care îl bem, dacă te uiți pe sticlă sau pe cutie… scrie câte grame de zahăr sunt. Sunt 12 pliculețe de zahăr la una!”

