Ispita care a fugit de la Insula Iubirii a ajuns de nerecunoscut. Puțini și dau seama că e chiar Mihaela

Sezonul trecut al emisiunii Insula Iubirii a fost unul spectaculos. Cu toate acestea, una dintre ispitele feminine a fost nevoită să plece din Thailanda, din motive familiale. Acum, la un an distanță, nu mai arată deloc așa cum apăruse la televizor. Puțini oameni își dau seama că este chiar ispita.

Insula Iubirii este una dintre cele mai așteptate emisiuni TV din România. Sezonul din 2025, a fost unul special și asta pentru că a oferit show total. Ispitele au fost foarte tentante pentru concurenți, însă una dintre ele a fost nevoită să plece acasă mai repede decât credea. Este vorba despre Mihaela Mincu, care, în ediția din data de 4 iulie, 2025, a luat decizia să părăsească insula. Acum, la un an distanță, arată de nerecunoscut. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cum arată acum Mihaela Mincu, ispita Insula Iubirii 2025

Mihaela Mincu a fost una dintre cele mai apreciate ispite de la Insula Iubirii 2025. Totuși, nu a reușit să rămână până la final și asta pentru că a fost nevoită să plece de urgență acasă. Aceasta a primit un apel din partea familiei și a decis că este mai important să fie alături de ei.

Din păcate, sunt momente în care viața personală este mai importantă decât orice altă activitate, iar unele mesaje primite de acasă pot schimba totul. Așa a fost și în cazul meu și am luat o decizie rapidă. Dar nu înseamnă că nu mi-a părut rău sau că nu am avut un sentiment de nostalgie. Îmi pare puțin rău că am plecat, clar! Dar uneori lucrurile nu ies exact așa cum ne dorim. Totuși, mă bucur că am trăit experiența și am fost parte din poveste, chiar dacă pentru o perioadă mai scurtă, a declarat Mihaela Mincu în cadrul unui interviu acordat pentru Libertatea.

Aceasta nu a mai avut apariții televizate, însă a rămas activă în mediul online. Dacă pe atunci era blondă, ispita Mihaela s-a transformat total și puțini o mai recunosc acum. Ea a decis să se facă șatenă și îi stă incredibil. Întrebată dacă ar reveni la Insula Iubirii, răspunsul ei a fost pe măsură.

Au fost concurenți interesanți, dar «atracție» e un cuvânt mare. Pentru mine contează mai mult prezența, rafinamentul și autenticitatea. Nu prea le-am regăsit pe toate la un loc. Mi-aș dori să revin într-un alt sezon. Cred că am adus energie, voie bună și am fost acolo unde trebuia să fie distracția. Insula e genul de loc unde îți poți lăsa amprenta și, sincer, cred că am făcut-o! A fost o experiență intensă, în care am învățat multe despre mine, despre limitele mele și despre felul în care relaționez cu oamenii. M-a schimbat! Când ești pus într-un context atât de diferit, nu ai cum să pleci la fel cum ai venit. M-am înțeles bine cu fetele, dar cred că le-am cam «terorizat» puțin cu energia mea, cu glumele, cu faptul că nu pot sta locului! Am fost genul de prezență care nu trece neobservată. Cine mă cunoaște știe că vin cu tot pachetul: vibe, haos și voie bună, a mai declarat ea anul trecut pentru Libertatea.

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