Fosta ispită de la Insula iubirii s-a reinventat. O vei vedea zilnic la Antena 1

Andreea Crăciun (25 de ani), fosta ispită de la Insula iubirii 2025, revine în atenția telespectatorilor într-o ipostază inedită. Bruneta a bătut palma cu Antena 1 și urmează să prezinte în fiecare dimineață rubrica meteo a Observatorului.

Pe lângă experiența de la Insula iubirii 2025, participarea în rolul de ispită a fost o rampă de lansare către o carieră solidă în televiziune. Andreea Crăciun a câștigat admirația unei comunități impresionante pe social media, devenind instructor de fitness, iar în paralel reușește să fie mama unei fetițe de 6 ani.

De la Insula iubirii în platoul știrilor de la Antena 1

După terminarea filmărilor de la Insula iubirii, Andreea Crăciun a fost prezentă în mai multe emisiuni TV, unde și-a exprimat dorința de a urma o carieră în televiziune. Recent, cel mai mare vis al său a prins contur și s-a materializat în cel mai frumos mod posibil.

„Începând de luni, ne vedem la matinal, unde voi fi alături de voi în fiecare dimineață cu cele mai proaspete informații despre vreme și cu energie bună pentru începutul zilei. Ne bem cafeaua împreună și aflăm cum va fi vremea, zi de zi”, a fost mesajul transmis de Andreea Crăciun.

Din rolul provocator din Thailanda direct în platoul știrilor de la Antena 1. Începând de luni, 15 iunie, Andreea Crăciun se alătură echipei matinalului, unde va prezenta rubrica meteo din cadrul Observatorului. Cu o atitudine fresh, o energie complet nou, bruneta este pregătită să demonstreze că va fi o prezență greu de uitat pe micile ecrane, dar și că are toate calitățile pentru a face performanță în media.

Andreea Crăciun este una dintre ispitele care au făcut senzație în Thailanda, sezonul trecut. Aceasta s-a înțeles de minune cu Andrei Lemnaru, fostul partener al Ellei Vișan. După ce s-au întors acasă de la filmări, cei doi au ieșit la câteva întâlniri, însă bărbatul nu a fost convins și a lăsat-o pentru o altă ispită

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