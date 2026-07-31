Scandalul dintre Iana Novac și organizatoarea „rău-platnică” a ajuns în instanță: „O așteaptă zile grele”

Procesul dintre Iana Novac și Ina Paladi scoate la iveală acuzații surprinzătoare. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru CANCAN.RO, soprana susține că nu și-a primit banii, povestește prin ce a trecut și explică de ce spune că nu mai există cale de împăcare.

Scandalul dintre Iana Novac și Ina Paladi a pornit după concertul omagial dedicat maestrului Eugen Doga, organizat la Iași. Potrivit sopranei, spectacolul s-a desfășurat fără probleme, iar artiștii și-au respectat toate obligațiile contractuale. După eveniment, însă, plata onorariilor ar fi fost amânată în repetate rânduri, sub diverse pretexte. Iana Novac susține că a încercat luni la rând să rezolve situația pe cale amiabilă, însă fără rezultat. În cele din urmă, artista a decis să apeleze la instanță pentru a-și recupera banii pe care spune că îi are de încasat, formulând totodată mai multe acuzații la adresa organizatoarei.

Iana Novac: „Am început să primim telefoane: „Voia să ne intimideze, să renunțăm.”

Artista spune că nu s-ar fi așteptat niciodată ca lucrurile să degenereze în acest fel, mai ales că, din punctul ei de vedere, evenimentul a fost organizat impecabil. concertul s-a desfășurat într-un cadru deosebit, cu implicarea unor insituții precum Primăria Iași și Consiliul Județean Iași, iar totul a lăsat impresia unui proiect serios și bine pus la punct. Tocmai de aceea, susține Iana, nu a avut niciun motiv să creadă că plata onorariilor va deveni motiv de scandal și, în cele din urmă, de proces.

CANCAN: Care este adevărul în scandalul cu consilierul județean Ina Paladi?

Iana Novac: Concertul cu maestrul Doga, pe care l-am făcut eu la Ateneul Român, a fost preluat de această organizatoare, care este în același timp și consilier pe cultură la Consiliul Județean Iași. Mi-a spus că vrea să facă acest concert și la Iași. Pentru că a fost la Ateneu, i-a plăcut, l-a luat și l-a dus acolo. Eu m-am bucurat, toată lumea s-a bucurat. A fost aceeași distribuție. Domnul Pruner, dirijorul, a venit special de la Berlin. A fost un real succes, o seară minunată. Pe scenă s-au oferit diplome, s-a urcat pe scenă și președintele Consiliului. Totul a fost la cel mai înalt nivel. Nouă ni s-a spus că acest eveniment este făcut în colaborare cu Primăria Iași și cu Consiliul Județean Iași. Am semnat contract, s-a făcut factura și asta a fost. A trecut concertul, au trecut două săptămâni și am început să întrebăm despre plată. Mi s-a răspuns să stăm fără grijă, că plata se face în următoarele două săptămâni. Toată lumea a stat liniștită și așteptam plata. A trecut o lună, nu se întâmpla nimic. Am sunat și am întrebat ce se întâmplă. Mi s-a spus: „Știi, Iana, că domnul primar are probleme și cu DNA-ul, a venit DNA-ul peste el și încă nu a plătit”. Am înțeles și asta. Mai trece o lună și iar niciun semn. Acum ni s-a spus că plătește Consiliul Județean și să așteptăm banii de la ei, dar să stăm fără grijă, că se achită. Îți dai seama că nu ne-a trecut prin cap că un consilier județean ar putea să umble cu așa ceva. Contract făcut, părea o femeie serioasă. Au urcat toți pe scenă, adică nu îți pui semne de întrebare. Evenimentul a fost făcut la Opera din Iași, cu orchestra Operei, adică o seară grandioasă. Nu îți trece prin cap ceva rău. A mai trecut o lună, după care a dispărut cucoana. O sun, nu răspunde. Eu iar o sun, ea iar nu răspunde. A sunat-o toată lumea și, efectiv, ca să spun așa, a făcut ceva pe noi toți.

CANCAN: Unde este acum doamna Ina Paladi?

Iana Novac: Femeia călătorește, ba la Napoli, ba la Roma. Ne sfidează într-un mod grav.

CANCAN: Ea crezi că are banii și nu vrea să vi-i dea?

Iana Novac: Ea a avut banii, pentru că Opera a plătit-o, orchestra a plătit-o. Pe noi nu ne-au plătit. Nu știu la ce s-a gândit ea.

„Știi, Iana, că domnul primar are probleme și cu DNA-ul, a venit DNA-ul peste el și încă nu a plătit”

CANCAN: Problema este că a intrat într-un spațiu unde nu știa că o să și-o ia. Ea a făcut în așa fel regia încât a crezut că bagă firma în faliment și a și băgat-o deja, ca să vezi. Ea este în vacanță, dar firma și-a închis-o. Și că noi dăm în judecată firma, iar firma fiind închisă, o dai în judecată și nu iei nimic. Ea zice că aici se închide tot. Problema este că nu se închide aici treaba, căci noi am răscolit toată Primăria, Consiliul Județean și aceste două organizații nu au avut nicio legătură cu acest spectacol. Ea ne-a mințit într-un mod fraudulos, că a făcut concerte cu ei și că ea de la ei trebuie să ia banii să ni-i dea nouă. Noi am trimis solicitări către ei, nu au mai discutat cu ea și am primit următoarele răspunsuri: noi nu am participat la acest eveniment. Am fost chemați doar să dăm niște diplome pe scenă. Ea ne-a țepuit pe toți. Ea i-a chemat acolo pe scenă ca să ne facă pe noi să credem că sunt și ei implicați. Femeia va intra în ceva din care nu știu dacă o să scape. Am început să primim telefoane: „Vezi că este cu Orban, vezi că este susținută de nu știu cine”, ca și cum să ne intimideze, să renunțăm. Dar noi nu avem ce renunța, pentru că ea o să intre pe mâna justiției. Firma a închis-o, nu avem cum să recuperăm banii, doar că a făcut niște greșeli foarte mari și o să intre pe penal. Ea, ca și consilier pe cultură, nu avea voie în viața ei să facă pe firma ei evenimente. Asta este o greșeală. Și a doua oară a mințit. Poate să și-o ia rău de tot pe penal pentru fraudă.

CANCAN: Ce te așteaptă pe tine acum?

Iana Novac: Un proces care o să dureze probabil. O să cheltuiesc foarte mulți bani și, dacă dăm de oameni corecți și justiție corectă, pe ea o așteaptă zile grele.

CANCAN: Ce sumă crezi că are ea de dat acum la toată lumea?

Iana Novac: Eu știu cât am eu de recuperat, dar nu am voie să spun, pentru că nu mă lasă avocatul. Nu știu pe ce se bazează doamna Paladi, care este faza. Ea pe ceva se bazează, dar nu înțelege că nu toți sunt așa. Las justiția să se ocupe. Depinde pe mâna cui pici.

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