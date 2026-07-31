Bulgaria versus Turcia. Unde merită să mergi dacă ai un buget limitat

Bulgaria și Turcia sunt două destinații pe care românii le adoră pentru vacanțe. Sunt aproape, sunt ieftine și oferă ambele oferă experiențe complete de vacanță. Ambele destinații au un istoric bogat, peisaje variate și tradiții locale bine păstrate, însă diferă semnificativ în ceea ce privește dimensiunea, costurile de călătorie, nivelul infrastructurii și experiența oferită turiștilor. Iată care țară se potrivește cel mai bine stilului tău de vacanță și bugetului de care dispui.

Infrastructura de călătorie

Turcia este una dintre cele mai importante destinații turistice din lume, cu o infrastructură dezvoltată, numeroase stațiuni și un număr foarte mare de vizitatori internaționali. Marile orașe și regiunile de pe litoral sunt pregătite să primească fluxuri mari de turiști, în special de-a lungul coastei mediteraneene.

În schimb, sectorul turistic din Bulgaria este mai redus ca amploare și mai bine distribuit la nivel regional. În afara stațiunilor foarte populare din sezonul de vârf, aglomerația este mai mică, iar călătoriile oferă o experiență mai relaxată și mai apropiată de viața locală, în special în zonele rurale și montane.

Bulgaria versus Turcia – Costurile unei vacanțe

Diferențele de preț dintre Bulgaria și Turcia depind de regiune și de stilul de vacanță ales. În general, Bulgaria are prețuri mai stabile și mai ușor de estimat, în special în ceea ce privește cazarea și transportul.

Costurile reduse ale serviciilor și prețurile accesibile au transformat Bulgaria într-una dintre cele mai ieftine destinații de vacanță din Europa, fiind o alegere potrivită pentru sejururi mai lungi sau circuite în mai multe regiuni. Dacă mergi cu mașina personală, Bulgaria este o alegere mai populară printre cei care au un buget redus de vacanță. În plus, există multe opțiuni de cazare mai ieftine decât în Turcia, iar prețurile la mâncare și băutură șunt și ele mai scăzute decât în Turcia.

Pe de altă parte, Turcia oferă o gamă foarte variată de prețuri. Se pot găsi atât opțiuni foarte accesibile, cât și hoteluri și resorturi de lux. În marile orașe și în stațiunile foarte căutate, costurile pot depăși nivelul celor din Bulgaria.

În Turcia, diferențele de preț între regiuni sunt mai mari, mai ales în stațiunile turistice și marile orașe.

Stilul de vacanță și experiența turiștilor

Bulgaria este o destinație potrivită pentru cei care vor să combine într-un timp scurt litoralul, muntele și orașele istorice. Distanțele sunt relativ mici, iar deplasările sunt rapide.

Turcia impresionează prin diversitatea peisajelor și a regiunilor, însă distanțele sunt mult mai mari, iar deplasările între obiective pot necesita mai mult timp.

Turiștii care caută o destinație compactă, mai puțin aglomerată și cu costuri previzibile aleg adesea Bulgaria. În schimb, cei care își doresc metropole, climă variată și o ofertă culturală foarte diversă pot prefera Turcia.

Bulgaria, una dintre cele mai ieftine destinații de vacanță

Bulgaria a depășit Turcia în clasamentul celor mai avantajoase destinații de vacanță din punct de vedere al raportului calitate-preț, potrivit unui studiu. Creșterea accentuată a prețurilor din stațiunile turistice din Turcia a contribuit la această schimbare.

O cercetare realizată în cadrul unui raport Post Office Family Holiday Report arată că prețurile din Marmaris au crescut considerabil, după ce restaurantele, cafenelele și magazinele au majorat tarifele pentru a compensa deprecierea puternică a lirei turcești față de lira sterlină.

În schimb, în Sunny Beach, Bulgaria, costurile meselor au crescut într-un ritm mai redus, ceea ce a permis stațiunii să depășească Marmaris în clasament. Așadar, nu doar pentru români este ieftină o vacanță în Bulgaria, ci și pentru britanici este o reală afacere să facă un concediu în țara aflată în vecinătatea României.

Studiul Post Office Beach Barometer a comparat costurile din 16 destinații europene și a constatat că prețurile au crescut în majoritatea stațiunilor încă din perioada de dinaintea pandemiei.

Chiar și după aceste scumpiri, costurile unei vacanțe în Sunny Beach și Marmaris au rămas cu peste 20% mai mici decât în cea mai accesibilă destinație din zona euro, Algarve, Portugalia. De asemenea, acestea sunt aproximativ la jumătate față de cele mai scumpe destinații analizate.

Raportul arată însă că prețurile au scăzut în două dintre destinațiile analizate: cu 4,9% în Ibiza și cu 5,2% în Puglia. Alături de Mallorca, acestea au fost singurele destinații care au înregistrat ieftiniri.

Cât costă o vacanță în Bulgaria

În medie, o vacanță de 7 zile în Bulgaria, cu cazare la un hotel de 3 stele all inclusive, costă aproximativ 1.530 BGN (circa 3.900 lei) pentru două persoane. Prețul include, de regulă, transportul, transferul și asigurarea de călătorie.

Pentru un sejur de 10 zile la un hotel de 4 stele, situat pe prima linie la mare, în regim all inclusive, costul este de aproximativ 2.720 BGN (circa 6.950 lei) pentru doi adulți și un copil.

Cheltuielile zilnice depind de stațiunea aleasă, de tipul de masă inclus în vacanță, de restaurantele la care alegi să mănânci și de activitățile pe care vrei să le faci. Costurile diferă și în funcție de tipul concediului, fie că este vorba despre relaxare la plajă sau excursii.

Costuri de cazare în Bulgaria

Este recomandat ca rezervarea cazării să fie făcută din timp, fie că alegi un hotel sau o unitate de cazare privată. În medie, prețurile sunt următoarele:

Cameră într-un hotel de 2 sau 3 stele: de la 51 BGN (aproximativ 130 lei) pe noapte.

Cameră într-un hotel de 4 stele: de la 102 BGN (aproximativ 260 lei) pe noapte.

Apartament într-un hotel de lanț internațional: de la 170 BGN (aproximativ 435 lei) pe noapte.

Cazare privată într-o stațiune: de la 49 BGN (aproximativ 125 lei) pe noapte.

Cabană confortabilă cu camere spațioase: aproximativ 68 BGN (circa 175 lei) pe noapte.

Costuri pentru mâncare

În Bulgaria există restaurante și cafenele pentru toate bugetele. Localurile de lux pot avea prețuri de câteva ori mai mari decât restaurantele obișnuite, însă, în general, costurile sunt accesibile:

Mic dejun într-o cafenea obișnuită: aproximativ 8 BGN (circa 20 lei).

Prânz: aproximativ 10 BGN (circa 25 lei).

Cină la un restaurant accesibil: între 20 și 30 BGN (aproximativ 50–75 lei).

Meniu cu trei feluri de mâncare: de la 25 BGN (circa 65 lei).

În multe orașe din Bulgaria există și bucătării speciale pentru copii cu vârste între 9 luni și 3 ani, de unde părinții pot cumpăra preparate destinate celor mici.

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