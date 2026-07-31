Stare de alertă la nivel național! Anunțul făcut de Ilie Bolojan: ”Fac un apel către cetățeni”

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat instituirea unei stări de alertă la nivel național în sectorul energetic, măsura urmând să fie aplicată pe întreaga durată a lunii august. Decizia are în vedere gestionarea situației din domeniul energiei la nivelul întregii țări.

Totodată, Ilie Bolojan a declarat că România va beneficia de sprijin din partea Ucrainei pentru acoperirea necesarului de energie în intervalele cu cel mai ridicat consum. Acesta a mai afirmat că vor fi luate măsuri pentru direcționarea apei din Dunăre către zona Cernavodă, astfel încât Reactorul 2 să își poată continua activitatea în condiții de siguranță.

„Am încheiat o şedinţă a CNSU în urma căreia am declarat stare de alertă la nivel naţional pe perioada lunii august ca efect a scăderii producţiei de energie electrică ca efect al secetei şi al scăderii debitului Dunării. Debitele Dunării au scăzut la mai puţin de jumătate faţă de valorile normale ale acestei perioade. Vom ajunge la valori limită, suntem la 1.600mc pe secundă cu posibilitatea de scădere cu încă 100 mc pe secundă. Există un risc destul de mare să închidem şi Reactorul 2 de la Cernavodă. Asta înseamnă că vom pierde aproximativ 20% din producţia de energie electrică la nivel naţional. Ca urmare a reducerii debitelor şi pe râuri, avem o capacitate limitată de a produce şi în hidrocentrale. Faţă de un consum normal, de peste 7000 MW, suntem în situaţia ca în orele de seară să importăm 1.700 MW. Dacă se opreşte şi Reactorul 2, trebuie să importăm 2.500 MW”, a declarat Ilie Bolojan.

Ucraina va ajuta România cu energie electrică

„Am discutat cu vicepremierul Ucrainei pentru a ne susţine în perioada următoare cu producţia din una dintre centralele nucleare ale Ucrainei. Vom primi un ajutor de urgenţă din partea Ucrainei în orele de seară, orele de vârf. Transelectrica şi Nuclearelectrica vor purta discuţii cu partea ucraineană. Ucraina, în regim comercial, in regim de piaţă, au fost de acord să ne ajute. E un acord de reciprocitate. În plan intern, toate capacităţile pe care le avem în producţie, vor funcţiona la capacitate maximă. Centralele hidro vor lucra în principal în orele de seară. ANRE şi Transelectrica au autorizat de urgenţă toate procedurile de exploatare pentru a intra imediat în productie: fotovoltaice, eolian. Am alocat 7 milioane lei pentru Ministerul Transportrilor în vederea executării unor lucrări în zona aducţiunii de la Cernavodă, pentru a menţine nivelul apei pe canalul Bala, care leagă Dunărea de această zonă să avem un debit constant. Apele Române, structurile fluviale ale Armatei lucrează în aşa fel încât să asigurăm dragajul. Aceste decizii vor fi luate în zilele următoare, dar am asigurat finanţare. Va fi important şi economisirea voluntară, cand avem acest deficit. Fac un apel către cetateni, dar şi în special companiile să economisească”, a mai adăugat Ilie Bolojan.

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