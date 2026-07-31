Acasă » Știri » Stare de alertă la nivel național! Anunțul făcut de Ilie Bolojan: ”Fac un apel către cetățeni”

Stare de alertă la nivel național! Anunțul făcut de Ilie Bolojan: ”Fac un apel către cetățeni”

De: Elisa Tîrgovățu 31/07/2026 | 20:20
Stare de alertă la nivel național! Anunțul făcut de Ilie Bolojan: ”Fac un apel către cetățeni”
Stare de alertă la nivel național. „Fac un apel către cetățeni” / Sursa foto: Social media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat instituirea unei stări de alertă la nivel național în sectorul energetic, măsura urmând să fie aplicată pe întreaga durată a lunii august. Decizia are în vedere gestionarea situației din domeniul energiei la nivelul întregii țări.

Totodată, Ilie Bolojan a declarat că România va beneficia de sprijin din partea Ucrainei pentru acoperirea necesarului de energie în intervalele cu cel mai ridicat consum. Acesta a mai afirmat că vor fi luate măsuri pentru direcționarea apei din Dunăre către zona Cernavodă, astfel încât Reactorul 2 să își poată continua activitatea în condiții de siguranță.

„Am încheiat o şedinţă a CNSU în urma căreia am declarat stare de alertă la nivel naţional pe perioada lunii august ca efect a scăderii producţiei de energie electrică ca efect al secetei şi al scăderii debitului Dunării. Debitele Dunării au scăzut la mai puţin de jumătate faţă de valorile normale ale acestei perioade.

Vom ajunge la valori limită, suntem la 1.600mc pe secundă cu posibilitatea de scădere cu încă 100 mc pe secundă. Există un risc destul de mare să închidem şi Reactorul 2 de la Cernavodă. Asta înseamnă că vom pierde aproximativ 20% din producţia de energie electrică la nivel naţional.

Ca urmare a reducerii debitelor şi pe râuri, avem o capacitate limitată de a produce şi în hidrocentrale. Faţă de un consum normal, de peste 7000 MW, suntem în situaţia ca în orele de seară să importăm 1.700 MW. Dacă se opreşte şi Reactorul 2, trebuie să importăm 2.500 MW”, a declarat Ilie Bolojan.

Sursa foto: Social media

Ucraina va ajuta România cu energie electrică

„Am discutat cu vicepremierul Ucrainei pentru a ne susţine în perioada următoare cu producţia din una dintre centralele nucleare ale Ucrainei. Vom primi un ajutor de urgenţă din partea Ucrainei în orele de seară, orele de vârf. Transelectrica şi Nuclearelectrica vor purta discuţii cu partea ucraineană.

Ucraina, în regim comercial, in regim de piaţă, au fost de acord să ne ajute. E un acord de reciprocitate. În plan intern, toate capacităţile pe care le avem în producţie, vor funcţiona la capacitate maximă. Centralele hidro vor lucra în principal în orele de seară. ANRE şi Transelectrica au autorizat de urgenţă toate procedurile de exploatare pentru a intra imediat în productie: fotovoltaice, eolian.

Am alocat 7 milioane lei pentru Ministerul Transportrilor în vederea executării unor lucrări în zona aducţiunii de la Cernavodă, pentru a menţine nivelul apei pe canalul Bala, care leagă Dunărea de această zonă să avem un debit constant.

Apele Române, structurile fluviale ale Armatei lucrează în aşa fel încât să asigurăm dragajul. Aceste decizii vor fi luate în zilele următoare, dar am asigurat finanţare. Va fi important şi economisirea voluntară, cand avem acest deficit. Fac un apel către cetateni, dar şi în special companiile să economisească”, a mai adăugat Ilie Bolojan.

CITEȘTE ȘI: Din ce mai câștigă bani fosta soție a lui Bolojan, pe lângă salariul de psiholog. Activitatea care îi rotunjește veniturile

Ilie Bolojan pune tunurile pe clasa politică! Declarația care a aprins scena publică

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ion Chilom, un român pe care familia îl credea mort, s-a întors în țară după 44 de ani. Poveste uluitoare!
Știri
Ion Chilom, un român pe care familia îl credea mort, s-a întors în țară după 44 de ani.…
Bulgaria versus Turcia. Unde merită să mergi dacă ai un buget limitat
Știri
Bulgaria versus Turcia. Unde merită să mergi dacă ai un buget limitat
SURPRIZA găsită de turiștii români la Balcic: Simion, Georgescu și Nicușor Dan, VÂNDUȚI lângă Putin, Stalin și Ceaușescu
Mediafax
SURPRIZA găsită de turiștii români la Balcic: Simion, Georgescu și Nicușor Dan, VÂNDUȚI...
Italia suspendă aplicarea acordului Schengen cu Spania după valul de migranți din Ceuta
Gandul.ro
Italia suspendă aplicarea acordului Schengen cu Spania după valul de migranți din Ceuta
Rusoaica Irina Shayk se iubește la 40 de ani cu un star mai tânăr decât ea cu 11 ani
Prosport.ro
Rusoaica Irina Shayk se iubește la 40 de ani cu un star mai...
„Povești cu români în chip de animale”. De la hoteluri care au refuzat români la All Inclusive la 2,6 kilograme de mâncare luate la pachet
Adevarul
„Povești cu români în chip de animale”. De la hoteluri care au refuzat...
A murit Franco Baresi. Legenda fotbalului italian s-a stins la 66 de ani
Digi24
A murit Franco Baresi. Legenda fotbalului italian s-a stins la 66 de ani
Permisul auto SE SCHIMBĂ în toată Uniunea Europeană! Ce vor avea de făcut șoferii din România
Mediafax
Permisul auto SE SCHIMBĂ în toată Uniunea Europeană! Ce vor avea de făcut...
Parteneri
O mai ții minte pe „Mama Natură”? Cum s-a schimbat Roxana Ionescu după ce a renunțat la tv. Nu o mai recunosc mulți!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai ții minte pe „Mama Natură”? Cum s-a schimbat Roxana Ionescu după ce a...
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
Prosport.ro
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cum a reacționat Selly după ce Alex Ciucu nu a fost lăsat să intre în Nibiru cu animalul de companie
Click.ro
Cum a reacționat Selly după ce Alex Ciucu nu a fost lăsat să intre în...
Scandal uriaș la Netflix: Compania, dată în judecată pentru 105 milioane $ după ce un film cu Nicolas Cage a fost furat
Digi 24
Scandal uriaș la Netflix: Compania, dată în judecată pentru 105 milioane $ după ce un...
Doliu în lumea filmului: Actorul din „Doctor Who” și „Urzeala Tronurilor” a murit la 80 de ani
Digi24
Doliu în lumea filmului: Actorul din „Doctor Who” și „Urzeala Tronurilor” a murit la 80...
Unde poți cumpăra o DACIA LOGAN 2026 pe MOTORINĂ? Are un preț de pornire de 15.250 de euro
Promotor.ro
Unde poți cumpăra o DACIA LOGAN 2026 pe MOTORINĂ? Are un preț de pornire de...
BANCUL ZILEI. Ea în dormitor: – Eu nu sunt genul acela de fată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ea în dormitor: – Eu nu sunt genul acela de fată!
Cinci scule PARKSIDE care costă SUB 150 de lei, disponibile săptămâna viitoare la Lidl
go4it.ro
Cinci scule PARKSIDE care costă SUB 150 de lei, disponibile săptămâna viitoare la Lidl
Galaxia noastră s-a răsturnat la 90 de grade, iar astronomii nu știu de ce
Descopera.ro
Galaxia noastră s-a răsturnat la 90 de grade, iar astronomii nu știu de ce
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation în august
Go4Games
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation în august
Italia suspendă aplicarea acordului Schengen cu Spania după valul de migranți din Ceuta
Gandul.ro
Italia suspendă aplicarea acordului Schengen cu Spania după valul de migranți din Ceuta
Tags:
ULTIMA ORĂ
Scandalul dintre Iana Novac și organizatoarea „rău-platnică” a ajuns în instanță: „O ...
Scandalul dintre Iana Novac și organizatoarea „rău-platnică” a ajuns în instanță: „O așteaptă zile grele”
Ion Chilom, un român pe care familia îl credea mort, s-a întors în țară după 44 de ani. Poveste ...
Ion Chilom, un român pe care familia îl credea mort, s-a întors în țară după 44 de ani. Poveste uluitoare!
Bulgaria versus Turcia. Unde merită să mergi dacă ai un buget limitat
Bulgaria versus Turcia. Unde merită să mergi dacă ai un buget limitat
Mihai Onilă, primele declarații după ce a ajuns la spital din cauza pancreatitei: „Am trecut dintr-o ...
Mihai Onilă, primele declarații după ce a ajuns la spital din cauza pancreatitei: „Am trecut dintr-o lume în alta”
După o relație de 6 ani cu Bianca Drăgușanu, afaceristul a „călcat pe bec”! Cine este ...
După o relație de 6 ani cu Bianca Drăgușanu, afaceristul a „călcat pe bec”! Cine este microinfluencerița care l-a făcut pe Gabi Bădălău să scoată bani din buzunar
Motivul pentru care Mircea Solcanu refuză să se opereze pe creier, deși intervenția i-ar putea salva ...
Motivul pentru care Mircea Solcanu refuză să se opereze pe creier, deși intervenția i-ar putea salva viața: ”Rămân și orb”
Vezi toate știrile